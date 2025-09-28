Ekonomik Takvim
S&P Global İtalya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|50.4
|47.2
|
49.8
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|47.4
|
50.4
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat şirketlerinden satın alma yöneticilerinin katıldığı anketlerden toplanan verilere dayalı olarak IHS Markit tarafından aylık olarak yayınlanır.
Anket ayın ikinci yarısında gerçekleştirilir. Anket katılımcılarından iş koşulları, istihdam, fiyatlar, stoklar vb. hakkında çeşitli soruları yanıtlamaları istenir. Elde edilen verilere dayanılarak, her bir değişken için bir dağılmış indeks hesaplanır. Dağılmış endeksler, iyileşme olduğunu bildiren şirketlerin yüzdesinin ve değişiklik olmadığını bildiren şirketlerin yüzdesinin yarısının toplamı olarak hesaplanır.
Endeksin hesaplanmasında eşik değer 50.0'dir. Endeks değerinin bu eşik değerin üzerine çıkması sanayi sektöründe genişleme olduğunu gösterir. Endeks değerinin bu eşik değerin altında kalması da sanayi sektöründe daralma olduğunu gösterir.
Endeksler mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ayarlanmış orijinal veriler ilk yayınlandıktan sonra revizyona tabi tutulmaz. Buna karşılık, mevsimsel olarak ayarlanmış faktörler güncellendiğinde gerektiğinde mevsimsel olarak ayarlanmış veriler de revize edilebilir.
Satın alma yöneticileri, sanayi sektöründeki koşullara ilişkin değişiklikleri ilk görenler arasında kabul edilir ve bu nedenle, PMI'ın GSYİH, enflasyon, istihdam vb. gibi diğer önemli ekonomik etkenler hakkında bilgi sağladığı düşünülür.
Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması euro için olumlu olarak görülebilir. Gösterge değerinin beklenen değerin altında olması da euro üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global İtalya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
