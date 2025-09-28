TakvimBölümler

S&P Global İtalya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 50.4 47.2
49.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
47.4
50.4
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat şirketlerinden satın alma yöneticilerinin katıldığı anketlerden toplanan verilere dayalı olarak IHS Markit tarafından aylık olarak yayınlanır.

Anket ayın ikinci yarısında gerçekleştirilir. Anket katılımcılarından iş koşulları, istihdam, fiyatlar, stoklar vb. hakkında çeşitli soruları yanıtlamaları istenir. Elde edilen verilere dayanılarak, her bir değişken için bir dağılmış indeks hesaplanır. Dağılmış endeksler, iyileşme olduğunu bildiren şirketlerin yüzdesinin ve değişiklik olmadığını bildiren şirketlerin yüzdesinin yarısının toplamı olarak hesaplanır.

Endeksin hesaplanmasında eşik değer 50.0'dir. Endeks değerinin bu eşik değerin üzerine çıkması sanayi sektöründe genişleme olduğunu gösterir. Endeks değerinin bu eşik değerin altında kalması da sanayi sektöründe daralma olduğunu gösterir.

Endeksler mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ayarlanmış orijinal veriler ilk yayınlandıktan sonra revizyona tabi tutulmaz. Buna karşılık, mevsimsel olarak ayarlanmış faktörler güncellendiğinde gerektiğinde mevsimsel olarak ayarlanmış veriler de revize edilebilir.

Satın alma yöneticileri, sanayi sektöründeki koşullara ilişkin değişiklikleri ilk görenler arasında kabul edilir ve bu nedenle, PMI'ın GSYİH, enflasyon, istihdam vb. gibi diğer önemli ekonomik etkenler hakkında bilgi sağladığı düşünülür.

Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması euro için olumlu olarak görülebilir. Gösterge değerinin beklenen değerin altında olması da euro üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global İtalya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.4
47.2
49.8
Tem 2025
49.8
48.1
48.4
Haz 2025
48.4
50.9
49.2
May 2025
49.2
49.9
49.3
Nis 2025
49.3
45.2
46.6
Mar 2025
46.6
46.6
47.4
Şub 2025
47.4
47.7
46.3
Oca 2025
46.3
47.8
46.2
Ara 2024
46.2
44.4
44.5
Kas 2024
44.5
45.1
46.9
Eki 2024
46.9
46.9
48.3
Eyl 2024
48.3
50.0
49.4
Ağu 2024
49.4
48.8
47.4
Tem 2024
47.4
46.4
45.7
Haz 2024
45.7
44.5
45.6
May 2024
45.6
46.1
47.3
Nis 2024
47.3
49.0
50.4
Mar 2024
50.4
49.7
48.7
Şub 2024
48.7
51.0
48.5
Oca 2024
48.5
46.1
45.3
Ara 2023
45.3
44.6
44.4
Kas 2023
44.4
45.8
44.9
Eki 2023
44.9
46.0
46.8
Eyl 2023
46.8
44.9
45.4
Ağu 2023
45.4
44.1
44.5
Tem 2023
44.5
44.8
43.8
Haz 2023
43.8
46.3
45.9
May 2023
45.9
48.9
46.8
Nis 2023
46.8
52.0
51.1
Mar 2023
51.1
51.2
52.0
Şub 2023
52.0
49.4
50.4
Oca 2023
50.4
48.4
48.5
Ara 2022
48.5
47.4
48.4
Kas 2022
48.4
47.3
46.5
Eki 2022
46.5
48.1
48.3
Eyl 2022
48.3
48.2
48.0
Ağu 2022
48.0
49.7
48.5
Tem 2022
48.5
51.4
50.9
Haz 2022
50.9
53.2
51.9
May 2022
51.9
55.2
54.5
Nis 2022
54.5
57.1
55.8
Mar 2022
55.8
58.4
58.3
Şub 2022
58.3
60.2
58.3
Oca 2022
58.3
63.0
62.0
Ara 2021
62.0
62.1
62.8
Kas 2021
62.8
60.5
61.1
Eki 2021
61.1
60.4
59.7
Eyl 2021
59.7
60.7
60.9
Ağu 2021
60.9
61.4
60.3
Tem 2021
60.3
62.4
62.2
1234
