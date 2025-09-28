Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki İtalya'da nihai hanehalkı tüketimine yönelik mal ve hizmetlerden oluşan tüketici sepetinin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Harmonize TÜFE verileri, tüm Avrupa ekonomileri için belirlenen genel kurallara uygun olarak İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü ISTAT tarafından toplanır.

Endeks, her bir ülkenin bireysel özelliklerine göre oluşturulan mal ve hizmet sepeti ve bu sepeti oluşturan mal ve hizmetlerin ağırlıklandırılmasında ortak olan kurallar dikkate alınarak hesaplanır. Piyangolar ("lotti") ve tahmine dayalı yarışmalar endeks hesaplamasının dışında tutulur. Bu endeks, AB üye ülkelerindeki enflasyonların karşılaştırmasına olanak tanır ve ayrıca Avrupa Merkez Bankasının para politikasını belirlemede kullandığı kilit bir göstergedir.

İtalya'da, harmonize TÜFE'den farklı olarak, NIC ve FOI olmak üzere iki tüketici fiyat endeksi (endeks hesaplanmasında kullanılan fiyat türü farklıdır) daha vardır. Bu nedenle, Harmonize TÜFE, tüketiciler tarafından fiilen ödenen fiyatları (indirimlerin ve promosyonların dikkate alındığı fiyatlar) yansıtırken, NIC (ülke çapında tüketici fiyat endeksi)ve FOI (işçi ve çalışanların ailelerine ilişkin ulusal tüketici fiyat endeksi) her zaman tam satış fiyatlarını dikkate alır.

Endeksi hesaplamak adına İstatistik Enstitüsü, tüketicilerin alışveriş yapmak için ziyaret ettiği satış noktalarından fiyat verilerini toplar.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: