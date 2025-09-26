Ekonomik Takvim
Brezilya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı 3 Aylık
|5.6%
|Tem 2025
|5.8%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|-0.11%
|Ağu 2025
|0.26%
|Aylık
|BCB Faiz Oranı Kararı
|15.00%
|15.00%
|Ticaret Dengesi
|$6.133 B
|Ağu 2025
|$7.075 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 11:30, BRL, Cari Hesap, Açıklanan: $-4.669 B, Beklenti: $-5.717 B, Önceki: $-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Açıklanan: $7.989 B, Beklenti: $5.395 B, Önceki: $8.324 B
2025.09.26 19:30, BRL, CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 65.5 K, Önceki: 62.2 K
2025.09.29 11:00, BRL, FGV IGP-M Enflasyon Endeksi (Aylık), Beklenti: -0.44%, Önceki: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, BCB Odak Piyasa Raporu
2025.09.29 11:30, BRL, BCB Banka Kredileri (Aylık), Beklenti: 1.0%, Önceki: 0.4%
2025.09.30 11:00, BRL, BNDES Uzun Vadeli Faiz Oranı TJLP, Önceki: 8.96%
2025.09.30 11:30, BRL, Nominal Bütçe Dengesi, Beklenti: R$-112.474 B, Önceki: R$-175.576 B
2025.09.30 11:30, BRL, Faiz Dışı Bütçe Dengesi, Beklenti: R$-80.170 B, Önceki: R$-66.566 B
2025.09.30 11:30, BRL, Net Borç - GSYİH Oranı, Beklenti: 63.8%, Önceki: 63.7%
2025.09.30 12:00, BRL, İşsizlik Oranı 3 Aylık, Beklenti: 5.5%, Önceki: 5.6%
2025.10.01 13:00, BRL, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 48.3, Önceki: 47.7
2025.10.01 17:30, BRL, Döviz Akışları, Beklenti: $-0.240 B, Önceki: $-0.659 B
2025.10.02 08:00, BRL, FIPE TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.47%, Önceki: 0.04%
2025.10.03 12:00, BRL, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: 0.0%, Önceki: -0.2%
2025.10.03 12:00, BRL, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 0.6%, Önceki: 0.2%
2025.10.03 13:00, BRL, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 47.8, Önceki: 49.3
2025.10.03 13:00, BRL, S&P Global Bileşik PMI, Beklenti: 49.5, Önceki: 48.8
2025.10.03 19:30, BRL, CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 65.5 K
2025.10.06 11:30, BRL, BCB Odak Piyasa Raporu
2025.10.06 18:00, BRL, Ticaret Dengesi, Beklenti: $3.544 B, Önceki: $6.133 B
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|65.5 K
|23 Eyl 2025
|62.2 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|2.2%
|2 Q 2025
|2.9%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik Oranı 3 Aylık
|5.6%
|Tem 2025
|5.8%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ay Ortası TÜFE (Aylık)
|0.48%
|Eyl 2025
|-0.14%
|Aylık
|Ay Ortası TÜFE (Yıllık)
|5.32%
|Eyl 2025
|4.95%
|Aylık
|FGV IGP-DI Enflasyon Endeksi (Aylık)
|0.20%
|Ağu 2025
|-0.07%
|Aylık
|FGV IGP-M Enflasyon Endeksi (Aylık)
|0.36%
|Ağu 2025
|-0.77%
|Aylık
|FIPE TÜFE (Aylık)
|0.04%
|Ağu 2025
|0.28%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|-0.11%
|Ağu 2025
|0.26%
|Aylık
|TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık)
|-0.04%
|Ağu 2025
|0.35%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|5.13%
|Ağu 2025
|5.23%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|-0.30%
|Tem 2025
|-1.25%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|1.36%
|Tem 2025
|3.24%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BCB Banka Kredileri (Aylık)
|0.4%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|BCB Faiz Oranı Kararı
|15.00%
|15.00%
|BNDES Uzun Vadeli Faiz Oranı TJLP
|8.96%
|3 Q 2025
|8.65%
|Çeyreklik
|Doğrudan Yabancı Yatırımlar
|$7.989 B
|Ağu 2025
|$8.324 B
|Aylık
|Döviz Akışları
|$-0.659 B
|$-0.163 B
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|$-4.669 B
|Ağu 2025
|$-7.067 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|$6.133 B
|Ağu 2025
|$7.075 B
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Faiz Dışı Bütçe Dengesi
|R$-66.566 B
|Tem 2025
|R$-47.091 B
|Aylık
|Net Borç - GSYİH Oranı
|63.7%
|Tem 2025
|62.9%
|Aylık
|Nominal Bütçe Dengesi
|R$-175.576 B
|Tem 2025
|R$-108.107 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|ANFAVEA Otomobil Satışları (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|14.2%
|Aylık
|ANFAVEA Otomobil Üretimi (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|15.7%
|Aylık
|BCB IBC-Br Ekonomik Faaliyet
|26.54%
|Tem 2025
|1.06%
|Aylık
|Hizmet Hacmi (Aylık)
|0.3%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|Hizmet Hacmi (Yıllık)
|2.8%
|Tem 2025
|2.8%
|Aylık
|S&P Global Bileşik PMI
|48.8
|Ağu 2025
|46.6
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|49.3
|Ağu 2025
|46.3
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|47.7
|Ağu 2025
|48.2
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|-0.2%
|Tem 2025
|0.0%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|0.2%
|Tem 2025
|-1.3%
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|FGV Tüketici Güveni
|1.3
|Eyl 2025
|86.2
|Aylık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|-0.3%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|1.0%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık