Brezilya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.4% 2 Q 2025 1.4% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 3 Aylık 5.6% Tem 2025 5.8% Aylık
TÜFE (Aylık) -0.11% Ağu 2025 0.26% Aylık
BCB Faiz Oranı Kararı 15.00% 15.00%
Ticaret Dengesi $​6.133 B Ağu 2025 $​7.075 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 11:30, BRL, Cari Hesap, Açıklanan: $​-4.669 B, Beklenti: $​-5.717 B, Önceki: $​-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Açıklanan: $​7.989 B, Beklenti: $​5.395 B, Önceki: $​8.324 B
2025.09.26 19:30, BRL, CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 65.5 K, Önceki: 62.2 K
2025.09.29 11:00, BRL, FGV IGP-M Enflasyon Endeksi (Aylık), Beklenti: -0.44%, Önceki: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, BCB Odak Piyasa Raporu
2025.09.29 11:30, BRL, BCB Banka Kredileri (Aylık), Beklenti: 1.0%, Önceki: 0.4%
2025.09.30 11:00, BRL, BNDES Uzun Vadeli Faiz Oranı TJLP, Önceki: 8.96%
2025.09.30 11:30, BRL, Nominal Bütçe Dengesi, Beklenti: R$​-112.474 B, Önceki: R$​-175.576 B
2025.09.30 11:30, BRL, Faiz Dışı Bütçe Dengesi, Beklenti: R$​-80.170 B, Önceki: R$​-66.566 B
2025.09.30 11:30, BRL, Net Borç - GSYİH Oranı, Beklenti: 63.8%, Önceki: 63.7%
2025.09.30 12:00, BRL, İşsizlik Oranı 3 Aylık, Beklenti: 5.5%, Önceki: 5.6%
2025.10.01 13:00, BRL, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 48.3, Önceki: 47.7
2025.10.01 17:30, BRL, Döviz Akışları, Beklenti: $​-0.240 B, Önceki: $​-0.659 B
2025.10.02 08:00, BRL, FIPE TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.47%, Önceki: 0.04%
2025.10.03 12:00, BRL, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: 0.0%, Önceki: -0.2%
2025.10.03 12:00, BRL, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 0.6%, Önceki: 0.2%
2025.10.03 13:00, BRL, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 47.8, Önceki: 49.3
2025.10.03 13:00, BRL, S&P Global Bileşik PMI, Beklenti: 49.5, Önceki: 48.8
2025.10.03 19:30, BRL, CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 65.5 K
2025.10.06 11:30, BRL, BCB Odak Piyasa Raporu
2025.10.06 18:00, BRL, Ticaret Dengesi, Beklenti: $​3.544 B, Önceki: $​6.133 B

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 65.5 K 23 Eyl 2025 62.2 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 2.2% 2 Q 2025 2.9% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.4% 2 Q 2025 1.4% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik Oranı 3 Aylık 5.6% Tem 2025 5.8% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ay Ortası TÜFE (Aylık) 0.48% Eyl 2025 -0.14% Aylık
Ay Ortası TÜFE (Yıllık) 5.32% Eyl 2025 4.95% Aylık
FGV IGP-DI Enflasyon Endeksi (Aylık) 0.20% Ağu 2025 -0.07% Aylık
FGV IGP-M Enflasyon Endeksi (Aylık) 0.36% Ağu 2025 -0.77% Aylık
FIPE TÜFE (Aylık) 0.04% Ağu 2025 0.28% Aylık
TÜFE (Aylık) -0.11% Ağu 2025 0.26% Aylık
TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık) -0.04% Ağu 2025 0.35% Aylık
TÜFE (Yıllık) 5.13% Ağu 2025 5.23% Aylık
ÜFE (Aylık) -0.30% Tem 2025 -1.25% Aylık
ÜFE (Yıllık) 1.36% Tem 2025 3.24% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BCB Banka Kredileri (Aylık) 0.4% Tem 2025 0.4% Aylık
BCB Faiz Oranı Kararı 15.00% 15.00%
BNDES Uzun Vadeli Faiz Oranı TJLP 8.96% 3 Q 2025 8.65% Çeyreklik
Doğrudan Yabancı Yatırımlar $​7.989 B Ağu 2025 $​8.324 B Aylık
Döviz Akışları $​-0.659 B $​-0.163 B
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​-4.669 B Ağu 2025 $​-7.067 B Aylık
Ticaret Dengesi $​6.133 B Ağu 2025 $​7.075 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Faiz Dışı Bütçe Dengesi R$​-66.566 B Tem 2025 R$​-47.091 B Aylık
Net Borç - GSYİH Oranı 63.7% Tem 2025 62.9% Aylık
Nominal Bütçe Dengesi R$​-175.576 B Tem 2025 R$​-108.107 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
ANFAVEA Otomobil Satışları (Aylık) N/D Ağu 2025 14.2% Aylık
ANFAVEA Otomobil Üretimi (Aylık) N/D Ağu 2025 15.7% Aylık
BCB IBC-Br Ekonomik Faaliyet 26.54% Tem 2025 1.06% Aylık
Hizmet Hacmi (Aylık) 0.3% Tem 2025 0.3% Aylık
Hizmet Hacmi (Yıllık) 2.8% Tem 2025 2.8% Aylık
S&P Global Bileşik PMI 48.8 Ağu 2025 46.6 Aylık
S&P Global Hizmet PMI 49.3 Ağu 2025 46.3 Aylık
S&P Global İmalat PMI 47.7 Ağu 2025 48.2 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) -0.2% Tem 2025 0.0% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 0.2% Tem 2025 -1.3% Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
FGV Tüketici Güveni 1.3 Eyl 2025 86.2 Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) -0.3% Tem 2025 -0.1% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 1.0% Tem 2025 0.3% Aylık