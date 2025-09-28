Ekonomik Takvim
Güney Kore İthalat Hacmi (Yıllık) (South Korea Imports y/y)
|Düşük
|-4.1%
|-4.0%
|
-4.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-1.7%
|
-4.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İthalat Hacmi (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet ithalat hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İthalat bilgileri, Güney Kore'nin dış ticaret faaliyetini ve ülkedeki ithal mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması Güney Kore wonu fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Kore İthalat Hacmi (Yıllık) (South Korea Imports y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın