İsveç Tüketici Güveni (Sweden Consumer Confidence)
İsveç Tüketici Güven Endeksi (CCI), ülke ekonomisinin istikrarına yönelik tüketici güveni seviyesini göstermektedir. Endeks aylık olarak tüketici anketine göre hesaplanır. Aynı çerçevede iki bileşen hesaplanır: bir mikro-endeks ve bir makro-endeks. Birincisi kişisel finans konusundaki güveni yansıtırken, ikincisi tüm İsveç ekonomisi hakkındaki görüşleri yansıtır.
100'ün üzerindeki değerler, tüketici güvenini ve ülkedeki olumlu ekonomik ortamı gösterir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir büyüme SEK için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Tüketici Güveni (Sweden Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
