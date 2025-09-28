İsveç Tüketici Güven Endeksi (CCI), ülke ekonomisinin istikrarına yönelik tüketici güveni seviyesini göstermektedir. Endeks aylık olarak tüketici anketine göre hesaplanır. Aynı çerçevede iki bileşen hesaplanır: bir mikro-endeks ve bir makro-endeks. Birincisi kişisel finans konusundaki güveni yansıtırken, ikincisi tüm İsveç ekonomisi hakkındaki görüşleri yansıtır.

100'ün üzerindeki değerler, tüketici güvenini ve ülkedeki olumlu ekonomik ortamı gösterir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir büyüme SEK için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: