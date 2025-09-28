TakvimBölümler

İsveç Tüketici Güveni (Sweden Consumer Confidence)

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Ulusal Ekonomik Araştırma Enstitüsü (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektör:
Tüketici
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İsveç Tüketici Güven Endeksi (CCI), ülke ekonomisinin istikrarına yönelik tüketici güveni seviyesini göstermektedir. Endeks aylık olarak tüketici anketine göre hesaplanır. Aynı çerçevede iki bileşen hesaplanır: bir mikro-endeks ve bir makro-endeks. Birincisi kişisel finans konusundaki güveni yansıtırken, ikincisi tüm İsveç ekonomisi hakkındaki görüşleri yansıtır.

100'ün üzerindeki değerler, tüketici güvenini ve ülkedeki olumlu ekonomik ortamı gösterir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir büyüme SEK için olumlu olarak görülebilir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
N/D
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
87.3
84.6
Haz 2025
84.6
79.3
83.6
May 2025
83.1
81.5
81.8
Nis 2025
81.6
89.2
88.8
Mar 2025
89.8
94.0
94.6
Şub 2025
95.0
96.6
98.3
Oca 2025
99.1
96.2
96.7
Ara 2024
96.7
103.4
101.6
Kas 2024
102.0
103.9
101.2
Eki 2024
101.3
100.3
99.7
Eyl 2024
99.5
99.1
97.0
Ağu 2024
96.3
99.9
96.2
Tem 2024
96.6
95.3
93.7
Haz 2024
93.3
92.7
91.3
May 2024
91.3
89.4
88.8
Nis 2024
88.9
88.3
87.6
Mar 2024
87.5
87.2
83.0
Şub 2024
82.7
77.8
82.7
Oca 2024
82.3
77.0
74.8
Ara 2023
74.5
72.4
73.2
Kas 2023
72.8
68.4
70.6
Eki 2023
70.1
70.3
69.4
Eyl 2023
69.1
73.8
70.6
Ağu 2023
70.4
75.1
72.5
Tem 2023
72.3
81.0
71.8
Haz 2023
71.7
78.2
70.3
May 2023
69.5
74.7
65.8
Nis 2023
65.1
72.4
63.8
Mar 2023
62.8
70.0
61.1
Şub 2023
59.9
65.2
57.7
Oca 2023
56.3
60.6
55.4
Ara 2022
54.1
56.6
57.4
Kas 2022
55.8
52.1
50.2
Eki 2022
48.3
53.0
52.1
Eyl 2022
49.7
55.0
57.8
Ağu 2022
56.3
55.9
56.1
Tem 2022
54.1
60.9
66.5
Haz 2022
65.5
63.2
71.3
May 2022
70.4
66.4
74.5
Nis 2022
74.9
71.3
73.3
Mar 2022
73.5
81.4
89.0
Şub 2022
88.9
90.4
89.8
Oca 2022
90.1
103.6
98.3
Ara 2021
98.7
104.3
99.5
Kas 2021
99.7
105.7
102.9
Eki 2021
103.1
108.3
106.6
Eyl 2021
107.3
110.4
107.9
Ağu 2021
108.6
108.9
106.2
123
