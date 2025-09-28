Ekonomik Takvim
DNB/NIMA Norveç İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Düşük
|48.7
|55.3
|
50.9
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|45.5
|
48.7
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
SDNB/NIMA İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Norveç'teki iş koşullarının bir göstergesi olup, yaklaşık 300 özel sektör şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır. Beş alt endeksin (üretim, siparişler, stok, teslimatlar ve istihdam) ağırlıklı ortalamasıdır.
PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Endeks, tüm Norveç imalat sektörünün ticari faaliyetlerini kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü bir göstergesi olarak yorumlanır. DNB/NIMA İmalat PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Norveç kronu için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"DNB/NIMA Norveç İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın