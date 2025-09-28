TakvimBölümler

DNB/NIMA Norveç İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Norveç
NOK, Norveç kronu
Kaynak:
DNB/NIMA
Sektör:
İş
Düşük 48.7 55.3
50.9
50.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
45.5
48.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
SDNB/NIMA İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Norveç'teki iş koşullarının bir göstergesi olup, yaklaşık 300 özel sektör şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır. Beş alt endeksin (üretim, siparişler, stok, teslimatlar ve istihdam) ağırlıklı ortalamasıdır.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Endeks, tüm Norveç imalat sektörünün ticari faaliyetlerini kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü bir göstergesi olarak yorumlanır. DNB/NIMA İmalat PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Norveç kronu için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"DNB/NIMA Norveç İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
48.7
55.3
50.9
Tem 2025
50.9
47.4
49.3
Haz 2025
49.3
47.2
51.2
May 2025
51.2
50.4
46.2
Nis 2025
46.1
49.1
50.1
Mar 2025
51.0
50.9
51.9
Şub 2025
51.9
52.3
51.2
Oca 2025
51.2
56.1
50.4
Ara 2024
57.4
52.0
46.4
Kas 2024
46.4
53.0
52.4
Eki 2024
52.4
53.0
51.7
Eyl 2024
51.8
50.7
52.0
Ağu 2024
52.1
53.0
59.8
Tem 2024
56.9
50.9
48.1
Haz 2024
47.7
50.9
51.7
May 2024
52.3
50.5
52.6
Nis 2024
52.4
50.3
50.7
Mar 2024
50.8
49.9
50.9
Şub 2024
50.9
49.8
50.7
Oca 2024
50.7
49.4
51.6
Ara 2023
50.9
50.3
49.9
Kas 2023
49.9
50.6
47.9
Eki 2023
47.0
48.3
52.9
Eyl 2023
52.9
47.1
43.7
Ağu 2023
43.7
56.0
56.7
Tem 2023
56.7
47.3
48.0
Haz 2023
48.0
45.3
47.4
May 2023
47.4
49.3
51.2
Nis 2023
51.2
49.3
48.6
Mar 2023
48.3
48.5
47.3
Şub 2023
47.5
48.9
49.6
Oca 2023
50.0
50.6
50.0
Ara 2022
50.0
53.5
51.1
Kas 2022
51.2
50.3
52.9
Eki 2022
53.1
45.9
50.3
Eyl 2022
50.0
52.9
51.9
Ağu 2022
52.3
57.5
54.0
Tem 2022
54.6
57.5
56.4
Haz 2022
56.4
53.5
54.7
May 2022
54.9
58.3
60.6
Nis 2022
60.6
61.1
59.6
Mar 2022
59.6
59.0
56.3
Şub 2022
55.9
56.8
56.3
Oca 2022
56.5
57.3
57.5
Ara 2021
58.0
63.4
63.9
Kas 2021
63.7
58.9
58.8
Eki 2021
58.5
60.8
59.0
Eyl 2021
59.2
60.2
61.7
Ağu 2021
62.2
62.2
63.2
Tem 2021
63.3
59.8
61.3
