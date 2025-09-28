IHS Markit Ltd, dünya çapında ekonomileri canlandıran kilit sanayiler ve pazarlar için kritik bilgiler, analizler ve çözümler sağlayan küresel bir bilgi sağlayıcısıdır. Şirketin amacı, şirketlere ve hükümetlere operasyonel verimliliği artıracak ve bilgiye dayalı ve güvenilir kararlar alınmasına yardımcı olacak finansal ve ticari bilgiler, analizler ve çözümler sağlamaktır.

IHS Markit, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI®) adında dünya çapındaki bir iş anketi endeksi yayınlar. PMI, yeni siparişler, üretim, istihdam, tedarikçi teslimat süreleri ve girdi stoklarına ilişkin istatistiksel verilere dayalı olarak hesaplanan ağırlıklı ortalamadır.

IHS Markit günümüzde, merkez bankaları, finansal piyasalar ve ticari karar alıcılar tarafından bir ölçüt olarak kullanılan, dünyanın en güvenilir endekslerinden biridir. Endeks, ekonomik eğilimlerdeki aylık değişimleri yansıtır ve oldukça doğru ve genel olarak benzersiz bilgiler sağlar.

Brezilya Sanayi Sektörü IHS Markit PMI (Aylık), sanayi sektöründen yaklaşık 400 şirketin satın alma yöneticilerinin katıldığı anketin yanıtlarından elde edilen bilgiler kullanılarak derlenir. Araştırma, sektör ve şirketlerdeki çalışan sayısı bazında GSYİH'ya katkılarına göre konsolide edilir.

Toplanan yanıtlar bir önceki aya ait verilerle karşılaştırılır. Bu verilere dayanarak, değeri 0 ile 100 arasında değişen bir sonuç yayınlanır. Endeks, sanayi sektörünün koşullarını yansıtır; 50'nin üzerindeki bir gösterge değeri sanayi sektöründe büyümeyi gösterir ve Brezilya realinin fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: