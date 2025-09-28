TakvimBölümler

ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Fiyat Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (Institute for Supply Management)
Sektör:
İş
Yüksek N/D 69.6
69.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ISM İmalat Dışı İmalat Fiyatları Ödenmiş endeks, hizmet sektörü PMI'sinin (Satınalma Yöneticileri Endeksi) hesaplanmasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, ABD hizmet sektörünün 16 sektöründen satın alma yöneticileri anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır. Ankete katılanlar, sektörlerindeki fiyatların arttığını mı, düştüğünü mü yoksa aynı seviyede mi kaldığını tahmin eder.

50'nin üzerinde bir değer sektörü büyümesini gösterir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Fiyat Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
69.6
69.9
Tem 2025
69.9
67.5
67.5
Haz 2025
67.5
66.5
68.7
May 2025
68.7
63.8
65.1
Nis 2025
65.1
62.9
60.9
Mar 2025
60.9
58.4
62.6
Şub 2025
62.6
58.8
60.4
Oca 2025
60.4
62.6
64.4
Ara 2024
64.4
57.7
58.2
Kas 2024
58.2
57.8
58.1
Eki 2024
58.1
57.8
59.4
Eyl 2024
59.4
57.3
57.3
Ağu 2024
57.3
57.4
57.0
Tem 2024
57.0
57.2
56.3
Haz 2024
56.3
58.7
58.1
May 2024
58.1
54.4
59.2
Nis 2024
59.2
56.3
53.4
Mar 2024
53.4
61.5
58.6
Şub 2024
58.6
62.6
64.0
Oca 2024
64.0
54.5
56.7
Ara 2023
57.4
61.7
58.3
Kas 2023
58.3
63.5
58.6
Eki 2023
58.6
63.2
58.9
Eyl 2023
58.9
60.1
58.9
Ağu 2023
58.9
55.1
56.8
Tem 2023
56.8
52.1
54.1
Haz 2023
54.1
53.3
56.2
May 2023
56.2
57.8
59.6
Nis 2023
59.6
59.9
59.5
Mar 2023
59.5
65.2
65.6
Şub 2023
65.6
64.5
67.8
Oca 2023
67.8
65.5
68.1
Ara 2022
67.6
71.5
70.0
Kas 2022
70.0
73.6
70.7
Eki 2022
70.7
71.3
68.7
Eyl 2022
68.7
69.8
71.5
Ağu 2022
71.5
76.5
72.3
Tem 2022
72.3
81.6
80.1
Haz 2022
80.1
83.9
82.1
May 2022
82.1
84.9
84.6
Nis 2022
84.6
84.1
83.8
Mar 2022
83.8
83.3
83.1
Şub 2022
83.1
83.0
82.3
Oca 2022
82.3
83.0
83.9
Ara 2021
82.5
83.6
82.3
Kas 2021
82.3
80.9
82.9
Eki 2021
82.9
76.9
77.5
Eyl 2021
77.5
79.3
75.4
Ağu 2021
75.4
81.6
82.3
Tem 2021
82.3
80.6
79.5
