Ekonomik Takvim
ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Fiyat Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)
|Yüksek
|N/D
|69.6
|
69.9
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
ISM İmalat Dışı İmalat Fiyatları Ödenmiş endeks, hizmet sektörü PMI'sinin (Satınalma Yöneticileri Endeksi) hesaplanmasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, ABD hizmet sektörünün 16 sektöründen satın alma yöneticileri anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır. Ankete katılanlar, sektörlerindeki fiyatların arttığını mı, düştüğünü mü yoksa aynı seviyede mi kaldığını tahmin eder.
50'nin üzerinde bir değer sektörü büyümesini gösterir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Fiyat Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın