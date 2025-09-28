ECB Hanehalklarına Sağlanan Krediler (Yıllık), söz konusu dönemdeki Avrupalı hanehalklarına verilen kredi miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Gösterge, Avrupa Merkez Bankası tarafından yılda iki kez yayınlanır. Her biri önceki iki çeyreğe ait kredileri kapsar.

Hanehalklarına sağlanan kredileri, konut satın alma kredilerini ve tüketici kredilerini içerir. Buna ek olarak, Finansal Olmayan Kuruluşlara sağlanan kredilere yansıtılmayan özel girişimcilere verilen krediler de bu hesaplamaya dahil edilir. ECB Hanehalklarına Sağlanan Krediler endeksi, ülkelere göre ayrı ayrı toplanan verilere dayalı olarak derlenir. Hesaplama, mevcut geri ödenmemiş kredilerin miktarına dayanır ve kredi verilerine Avrupa genelinde harmonizasyon uygulanmaz.

Gösterge, euro bölgesi finansal kuruluşlarının ECB'ye bildirdiği verilere ve 2003 yılından bu yana ECB tarafından gerçekleştirilen Banka Kredileri Anketine dayalı olarak hesaplanır. Anket, şirketlerin ve hanehalklarının banka kredilerinin arz ve talebine ilişkin başka şekilde ele edilemez görüşlerini sunar. Mevcut kredi hacmine ek olarak, anket kredi şartları, kredileri onaylama standartları ve reddedilen kredilerin payı hakkında sorular içerir. Elde edilen veriler, özellikle finansal kriz dönemlerinde para politikası tedbirlerine ilişkin çeşitli karar alma süreçlerinde kullanılır.

Kredi verileri, bir yandan hanehalkı dayanıklılığının önemli bir göstergesi olarak işlev görürken, diğer yandan da para politikalarını yansıtır. Gösterge değerinde artış veya değerin beklentilerin üzerinde olması, ekonomiyi ve euroyu canlandırabilir. Bu doğrultuda, gösterge değerinin beklenen değerden düşük olması da euro için negatif olarak görülür.

Son değerler: