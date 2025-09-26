TakvimBölümler

Meksika'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.7% 2 Q 2025 0.2% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 2.6% Tem 2025 2.6% Aylık
TÜFE (Yıllık) 3.57% Ağu 2025 3.51% Aylık
Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 7.50% 7.75%
Ticaret Dengesi N/D Ağu 2025 $​0.296 B Aylık

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 12:00, MXN, Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Açıklanan: $​-1.944 B, Beklenti: $​-3.430 B, Önceki: $​-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Ticaret Dengesi, Beklenti: $​0.244 B, Önceki: $​0.296 B
2025.09.26 19:30, MXN, CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 83.4 K, Önceki: 78.0 K
2025.09.29 12:00, MXN, İşsizlik Oranı, Beklenti: 2.5%, Önceki: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 3.1%, Önceki: 2.8%
2025.09.30 20:30, MXN, Mali Denge, Beklenti: Mex$​-0.900 B, Önceki: Mex$​-101.427 B
2025.10.01 15:00, MXN, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 50.1, Önceki: 50.2
2025.10.03 12:00, MXN, Brüt Sabit Yatırımlar (Aylık), Beklenti: -0.6%, Önceki: -1.4%
2025.10.03 12:00, MXN, Brüt Sabit Yatırımlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık), Beklenti: -5.8%, Önceki: -6.8%
2025.10.03 19:30, MXN, CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 83.4 K
2025.10.06 12:00, MXN, Tüketici Güveni Göstergesi, Beklenti: 46.3, Önceki: 46.7
2025.10.06 12:00, MXN, Tüketici Güveni Göstergesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Önceki: 46.5

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 83.4 K 23 Eyl 2025 78.0 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.7% 2 Q 2025 0.2% Çeyreklik
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) 0.1% 2 Q 2025 0.8% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik Oranı 2.6% Tem 2025 2.6% Aylık
İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) 2.8% Tem 2025 2.7% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Birinci Yarı-Aylık TÜFE (Aylık) 0.18% Eyl 2025 -0.02% Aylık
Birinci Yarı-Aylık Çekirdek TÜFE (Aylık) 0.22% Eyl 2025 0.09% Aylık
TÜFE (Aylık) 0.06% Ağu 2025 0.27% Aylık
TÜFE (Yıllık) 3.57% Ağu 2025 3.51% Aylık
Çekirdek TÜFE (Aylık) 0.22% Ağu 2025 0.31% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 7.50% 7.75%
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​0.206 B 2 Q 2025 $​-11.171 B Çeyreklik
Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı 0.04% 2 Q 2025 -2.63% Çeyreklik
Mali Denge Mex$​-101.427 B Tem 2025 Mex$​-192.290 B Aylık
Ticaret Dengesi N/D Ağu 2025 $​0.296 B Aylık
Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) $​-1.944 B Ağu 2025 $​-0.017 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Brüt Sabit Yatırımlar (Aylık) -1.4% Haz 2025 0.9% Aylık
Brüt Sabit Yatırımlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) -6.8% Haz 2025 -6.7% Aylık
Ekonomik Faaliyet (Aylık) -0.9% Tem 2025 0.2% Aylık
Ekonomik Faaliyet (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) -1.1% Tem 2025 1.3% Aylık
S&P Global İmalat PMI 50.2 Ağu 2025 49.1 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) -1.2% Tem 2025 -0.1% Aylık
Sanayi Üretimi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) -2.7% Tem 2025 -0.4% Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Kişisel Harcamalar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) -0.4% 2 Q 2025 -0.6% Çeyreklik
Kişisel Harcamalar (Çeyreklik) 1.2% 2 Q 2025 -0.4% Çeyreklik
Perakende Satışlar (Aylık) -0.2% Tem 2025 0.3% Aylık
Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) 2.4% Tem 2025 2.5% Aylık
Toplam Talep (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) 0.3% 2 Q 2025 -0.2% Çeyreklik
Toplam Talep (Çeyreklik) 1.4% 2 Q 2025 -1.1% Çeyreklik
Tüketici Güven Endeksi 104.3 Tem 2019 106.0 Aylık
Tüketici Güven Endeksi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) 105.1 Tem 2019 106.1 Aylık
Tüketici Güveni Göstergesi 46.7 Ağu 2025 46.0 Aylık
Tüketici Güveni Göstergesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) 46.5 Ağu 2025 45.8 Aylık