Ekonomik Takvim
Meksika'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.7%
|2 Q 2025
|0.2%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|2.6%
|Tem 2025
|2.6%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|3.57%
|Ağu 2025
|3.51%
|Aylık
|Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı
|7.50%
|7.75%
|Ticaret Dengesi
|N/D
|Ağu 2025
|$0.296 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 12:00, MXN, Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Açıklanan: $-1.944 B, Beklenti: $-3.430 B, Önceki: $-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Ticaret Dengesi, Beklenti: $0.244 B, Önceki: $0.296 B
2025.09.26 19:30, MXN, CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 83.4 K, Önceki: 78.0 K
2025.09.29 12:00, MXN, İşsizlik Oranı, Beklenti: 2.5%, Önceki: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 3.1%, Önceki: 2.8%
2025.09.30 20:30, MXN, Mali Denge, Beklenti: Mex$-0.900 B, Önceki: Mex$-101.427 B
2025.10.01 15:00, MXN, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 50.1, Önceki: 50.2
2025.10.03 12:00, MXN, Brüt Sabit Yatırımlar (Aylık), Beklenti: -0.6%, Önceki: -1.4%
2025.10.03 12:00, MXN, Brüt Sabit Yatırımlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık), Beklenti: -5.8%, Önceki: -6.8%
2025.10.03 19:30, MXN, CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 83.4 K
2025.10.06 12:00, MXN, Tüketici Güveni Göstergesi, Beklenti: 46.3, Önceki: 46.7
2025.10.06 12:00, MXN, Tüketici Güveni Göstergesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Önceki: 46.5
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|83.4 K
|23 Eyl 2025
|78.0 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.7%
|2 Q 2025
|0.2%
|Çeyreklik
|Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
|0.1%
|2 Q 2025
|0.8%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik Oranı
|2.6%
|Tem 2025
|2.6%
|Aylık
|İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|2.8%
|Tem 2025
|2.7%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Birinci Yarı-Aylık TÜFE (Aylık)
|0.18%
|Eyl 2025
|-0.02%
|Aylık
|Birinci Yarı-Aylık Çekirdek TÜFE (Aylık)
|0.22%
|Eyl 2025
|0.09%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|0.06%
|Ağu 2025
|0.27%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|3.57%
|Ağu 2025
|3.51%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Aylık)
|0.22%
|Ağu 2025
|0.31%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı
|7.50%
|7.75%
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|$0.206 B
|2 Q 2025
|$-11.171 B
|Çeyreklik
|Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı
|0.04%
|2 Q 2025
|-2.63%
|Çeyreklik
|Mali Denge
|Mex$-101.427 B
|Tem 2025
|Mex$-192.290 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|N/D
|Ağu 2025
|$0.296 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|$-1.944 B
|Ağu 2025
|$-0.017 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Brüt Sabit Yatırımlar (Aylık)
|-1.4%
|Haz 2025
|0.9%
|Aylık
|Brüt Sabit Yatırımlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
|-6.8%
|Haz 2025
|-6.7%
|Aylık
|Ekonomik Faaliyet (Aylık)
|-0.9%
|Tem 2025
|0.2%
|Aylık
|Ekonomik Faaliyet (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
|-1.1%
|Tem 2025
|1.3%
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|50.2
|Ağu 2025
|49.1
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|-1.2%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
|-2.7%
|Tem 2025
|-0.4%
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Kişisel Harcamalar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
|-0.4%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Çeyreklik
|Kişisel Harcamalar (Çeyreklik)
|1.2%
|2 Q 2025
|-0.4%
|Çeyreklik
|Perakende Satışlar (Aylık)
|-0.2%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
|2.4%
|Tem 2025
|2.5%
|Aylık
|Toplam Talep (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık)
|0.3%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Çeyreklik
|Toplam Talep (Çeyreklik)
|1.4%
|2 Q 2025
|-1.1%
|Çeyreklik
|Tüketici Güven Endeksi
|104.3
|Tem 2019
|106.0
|Aylık
|Tüketici Güven Endeksi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|105.1
|Tem 2019
|106.1
|Aylık
|Tüketici Güveni Göstergesi
|46.7
|Ağu 2025
|46.0
|Aylık
|Tüketici Güveni Göstergesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|46.5
|Ağu 2025
|45.8
|Aylık