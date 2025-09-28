Ekonomik Takvim
Avustralya İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Australia Export Price Index q/q)
|Düşük
|-4.5%
|0.3%
|
2.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.2%
|
-4.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Yeni Zelanda'dan ihraç edilen ve tekrar ihraç edilen malların fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Mallar, ülkenin toplam ihracatındaki finansal önemlerine göre endeks hesaplamasına katılır.
İhracat Fiyat Endeksi, ülkenin ticaret istatistiklerinin hazırlanmasında deflatör olarak kullanılır. Ekonomistler, endeksi yakın vadeli enflasyonu tahmin etmek için kullanır. Endeks ayrıca ticaret akışlarının yapısındaki değişimi değerlendirmek için de kullanılır.
Endeksin Avustralya doları fiyatları üzerindeki etkisi enflasyon değerlendirmesiyle ilişkilidir. Genel olarak, endeksteki artış ulusal para birimi için olumlu olarak görülür. İhracat fiyatlarındaki artış, ülkenin ticaret faaliyetlerindeki artışın bir göstergesidir ve Avustralya doları fiyatları için pozitif olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Australia Export Price Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
