Ekonomik Takvim
Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Japan Industrial Production m/m)
|Orta
|-1.2%
|-1.6%
|
-1.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.8%
|
-1.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Sanayi Üretimi (Aylık), madencilik ve imalat sanayilerinin faaliyetlerinin göstergesidir ve Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanır. Endeks, söz konusu aydaki ülkenin sanayi sektörünün üretim hacminin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Rapor, sanayi, madencilik ve enerji dahil olmak üzere Japonya'nın tüm üretim sektörlerine ilişkin verileri içerir.
Endeks, sanayi ürünlerinin yurt içi üretim tesislerinde üretimini, teslimatını ve stoklanmasını kapsar ve ayrıca endüstriyel ekipman üretiminin mevcut durumunu ve çeşitli ekipmanların üretim kapasitesindeki eğilimleri yansıtır.
Japonya'nın GSYİH'sı büyük ölçüde imal edilmiş mal ihracatına bağlı olduğundan, sanayi üretimi Japonya ekonomisinin temel göstergelerinden biridir. Gösterge değerinin beklenen değerin üzeride olması Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. Ayrıca bir sonraki aya ait üretim planını kavrayarak Japonya'daki üretim faaliyeti eğilimlerini hızlı bir şekilde anlamak mümkündür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Japan Industrial Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
