CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC CHF Non-Commercial Net Positions)
Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (CFTC) CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, ticari olmayan (spekülatif) tüccarlar tarafından açılan uzun ve kısa İsviçre frangı pozisyonlarının hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsaları) içerir.
Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'nde İsviçre Frangı pozisyonlarının net hacmidir.
"CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC CHF Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
