Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi (European Union Consumer Confidence Index)
|Düşük
|-14.9
|-14.8
|
-15.5
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-14.9
|
-14.9
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Güven Endeksi, euro bölgesinin ekonomik faaliyetine yönelik tüketici güveninin seviyesini yansıtır. Endeks, euro bölgesinden yaklaşık 24 bin hanehalkının katıldığı aylık ankete dayalı olarak hesaplanır. Ülke başına hanehalkı sayısı, ilgili ülkenin euro bölgesi ekonomisine katkısına göre belirlenir.
Tüketicilerden, ülkedeki ve hanelerindeki ekonomik koşullar için gelecek bir yıllık beklentilerini sunmaları istenir. Endeks, aşağıdaki sorulara verilen anket cevaplarının (üç göreceli cevabın değerleri vardır) aritmetik ortalaması olarak hesaplanır:
- Gelecek 12 ayda hanenizin finansal durumunun nasıl değişeceğini bekliyorsunuz? (çok daha iyiye gidecek, biraz daha iyiye gidecek, aynı kalacak, biraz daha kötüye gidecek, çok daha kötüye gidecek, bilmiyorum).
- Gelecek 12 ayda ülkenizdeki genel ekonomik durumun nasıl gelişeceğini bekliyorsunuz? (çok daha iyiye gidecek, biraz daha iyiye gidecek, aynı kalacak, biraz daha kötüye gidecek, çok daha kötüye gidecek, bilmiyorum).
- Gelecek 12 ayda ülkenizdeki işsiz sayısının nasıl değişeceğini bekliyorsunuz? (hızlı şekilde artacak, hafif şekilde artacak, aynı kalacak, hafif şekilde azalacak, hızlı şekilde azalacak, bilmiyorum).
- Gelecek 12 ay içinde para biriktirme olasılığınız nedir? (çok olası, oldukça olası, muhtemelen olası değil, kesinlikle olası değil, bilmiyorum).
Böylece tüketici güven endeksi, hanehalklarının önümüzdeki yıl içinde bulundukları ekonominin nasıl gelişeceğine dair beklentilerini yansıtır. Anket sonuçları harmonize hale getirilerek euro bölgesi için tek bir endekste birleştirilir.
Bu gösterge, mevcut ekonomik duruma dayanan tüketici görüşünü yansıtır. Analistler, bu endeksi tüketici aktivitesinin öncü göstergesi olarak görür. Endeks artışı, tüketicilerin olumlu bir görüş içinde olduklarını, kendilerini güvende hissettiklerini ve dolayısıyla para harcama eğiliminde olduklarını yansıtır, bu da euro bölgesi ekonomisi üzerinde olumlu bir etki oluşturur.
Endeks artışı euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi (European Union Consumer Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
