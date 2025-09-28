TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sektöründe İstihdam (United States Government Payrolls)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Düşük -16 K 20 K
2 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-14 K
-16 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ABD Hükümeti Bordroları ABD iş gücü piyasası göstergelerinden biridir. Söz konusu ayda kamu sektöründe yaratılan yeni işlerin sayısını yansıtır.

Daha yüksek bir değer, daha güçlü bir iş gücü piyasasının bir göstergesidir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sektöründe İstihdam (United States Government Payrolls)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-16 K
20 K
2 K
Tem 2025
-10 K
49 K
11 K
Haz 2025
73 K
20 K
7 K
May 2025
-1 K
18 K
1 K
Nis 2025
10 K
13 K
15 K
Mar 2025
19 K
17 K
1 K
Şub 2025
11 K
21 K
44 K
Oca 2025
32 K
22 K
34 K
Ara 2024
33 K
22 K
30 K
Kas 2024
33 K
19 K
38 K
Eki 2024
40 K
28 K
31 K
Eyl 2024
31 K
34 K
45 K
Ağu 2024
24 K
58 K
15 K
Tem 2024
17 K
55 K
43 K
Haz 2024
70 K
23 K
25 K
May 2024
43 K
-45 K
7 K
Nis 2024
8 K
40 K
72 K
Mar 2024
71 K
28 K
63 K
Şub 2024
52 K
29 K
52 K
Oca 2024
36 K
32 K
55 K
Ara 2023
52 K
4 K
37 K
Kas 2023
49 K
2 K
65 K
Eki 2023
51 K
-3 K
51 K
Eyl 2023
73 K
-5 K
50 K
Ağu 2023
8 K
-2 K
2 K
Tem 2023
15 K
5 K
57 K
Haz 2023
60 K
7 K
47 K
May 2023
56 K
2 K
41 K
Nis 2023
23 K
-8 K
42 K
Mar 2023
47 K
-12 K
60 K
Şub 2023
46 K
-4 K
118 K
Oca 2023
74 K
13 K
-9 K
Ara 2022
3 K
19 K
54 K
Kas 2022
42 K
2 K
36 K
Eki 2022
28 K
-19 K
-4 K
Eyl 2022
-25 K
-20 K
40 K
Ağu 2022
7 K
4 K
49 K
Tem 2022
57 K
27 K
-6 K
Haz 2022
-9 K
25 K
48 K
May 2022
57 K
-12 K
31 K
Nis 2022
22 K
-45 K
4 K
Mar 2022
5 K
-32 K
11 K
Şub 2022
24 K
26 K
33 K
Oca 2022
23 K
69 K
7 K
Ara 2021
-12 K
29 K
-21 K
Kas 2021
-25 K
-46 K
-82 K
Eki 2021
-73 K
-88 K
-53 K
Eyl 2021
-123 K
-4 K
34 K
Ağu 2021
-8 K
53 K
255 K
Tem 2021
240 K
0 K
169 K
