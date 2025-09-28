TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı Özel Sektörde İstihdam (United States Private Nonfarm Payrolls)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Orta 38 K 102 K
77 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
98 K
38 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ABD Özel Tarım Dışı İstihdam göstergesi, söz konusu ayda yaratılan yeni işlerin sayısını, tarım sektörü hariç tüm ABD ekonomisi sektörlerinde özel şirketlerde göstermektedir.

Gösterge, ABD iş gücü piyasası istikrarının bir ölçütüdür. Büyümesi dolar teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı Özel Sektörde İstihdam (United States Private Nonfarm Payrolls)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
38 K
102 K
77 K
Tem 2025
83 K
139 K
3 K
Haz 2025
74 K
88 K
137 K
May 2025
140 K
66 K
146 K
Nis 2025
167 K
147 K
170 K
Mar 2025
209 K
145 K
116 K
Şub 2025
140 K
113 K
81 K
Oca 2025
111 K
215 K
273 K
Ara 2024
223 K
246 K
182 K
Kas 2024
194 K
-14 K
-2 K
Eki 2024
-28 K
162 K
192 K
Eyl 2024
223 K
211 K
114 K
Ağu 2024
118 K
139 K
74 K
Tem 2024
97 K
175 K
136 K
Haz 2024
136 K
218 K
193 K
May 2024
229 K
175 K
158 K
Nis 2024
167 K
133 K
243 K
Mar 2024
232 K
156 K
207 K
Şub 2024
223 K
222 K
177 K
Oca 2024
317 K
167 K
278 K
Ara 2023
164 K
6 K
136 K
Kas 2023
150 K
-26 K
85 K
Eki 2023
99 K
-13 K
246 K
Eyl 2023
263 K
14 K
177 K
Ağu 2023
179 K
-5 K
155 K
Tem 2023
172 K
-42 K
128 K
Haz 2023
149 K
0 K
259 K
May 2023
283 K
29 K
253 K
Nis 2023
230 K
-10 K
123 K
Mar 2023
189 K
-29 K
266 K
Şub 2023
265 K
-13 K
386 K
Oca 2023
443 K
-24 K
269 K
Ara 2022
220 K
-8 K
202 K
Kas 2022
221 K
15 K
248 K
Eki 2022
233 K
-3 K
319 K
Eyl 2022
288 K
-31 K
275 K
Ağu 2022
308 K
-43 K
477 K
Tem 2022
471 K
-8 K
404 K
Haz 2022
381 K
51 K
336 K
May 2022
333 K
8 K
405 K
Nis 2022
406 K
-89 K
424 K
Mar 2022
426 K
-23 K
739 K
Şub 2022
654 K
54 K
448 K
Oca 2022
444 K
-44 K
503 K
Ara 2021
211 K
-84 K
270 K
Kas 2021
235 K
38 K
628 K
Eki 2021
604 K
61 K
365 K
Eyl 2021
317 K
-77 K
332 K
Ağu 2021
243 K
-73 K
798 K
Tem 2021
703 K
81 K
769 K
Raporu dışa aktar

