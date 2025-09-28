Ekonomik Takvim
Hindistan Altyapı Üretimi (Yıllık) (India Infrastructure Output y/y)
|Düşük
|2.0%
|4.0%
|
2.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.4%
|
2.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Altyapı Üretimi (Yıllık), Hindistan ekonomisinin kömür, doğal gaz, ham petrol, çelik ve enerji üretimi gibi sekiz temel altyapı sektöründeki üretim hacmini yansıtır. Bu sektörler, 2011-2012 baz sınıflamasına göre ülkenin toplam sanayi üretiminin yaklaşık %40'ını oluşturur.
Üretim hacmi verileri sektörlerin her biri için ayrı ayrı olarak hesaplanır, dolayısıyla gösterge bileşik bir göstergedir. Sektör verileri altı farklı departman ve bakanlık tarafından sağlanır. Endeks hesaplamasında her sektöre 2011-2012 baz sınıflandırmasına göre ağırlıklar atamıştır. Nihai endeks değeri, ağırlıklı yapı şeklinde Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanır.
Gösterge, söz konusu aydaki üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Veriler, ait olduğu ayda değil bir sonraki ayın son gününde gecikmeli olarak yayınlanır.
Gösterge, tüm altyapı sanayisinin ve ülkenin ekonomik gelişmesinin durumunu yansıtır. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hindistan Altyapı Üretimi (Yıllık) (India Infrastructure Output y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın