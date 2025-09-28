Altyapı Üretimi (Yıllık), Hindistan ekonomisinin kömür, doğal gaz, ham petrol, çelik ve enerji üretimi gibi sekiz temel altyapı sektöründeki üretim hacmini yansıtır. Bu sektörler, 2011-2012 baz sınıflamasına göre ülkenin toplam sanayi üretiminin yaklaşık %40'ını oluşturur.

Üretim hacmi verileri sektörlerin her biri için ayrı ayrı olarak hesaplanır, dolayısıyla gösterge bileşik bir göstergedir. Sektör verileri altı farklı departman ve bakanlık tarafından sağlanır. Endeks hesaplamasında her sektöre 2011-2012 baz sınıflandırmasına göre ağırlıklar atamıştır. Nihai endeks değeri, ağırlıklı yapı şeklinde Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanır.

Gösterge, söz konusu aydaki üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Veriler, ait olduğu ayda değil bir sonraki ayın son gününde gecikmeli olarak yayınlanır.

Gösterge, tüm altyapı sanayisinin ve ülkenin ekonomik gelişmesinin durumunu yansıtır. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

