TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Hindistan Altyapı Üretimi (Yıllık) (India Infrastructure Output y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
Mali Müşavirlik Ofisi (Office of the Economic Adviser)
Sektör:
İş
Düşük 2.0% 4.0%
2.2%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
4.4%
2.0%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Altyapı Üretimi (Yıllık), Hindistan ekonomisinin kömür, doğal gaz, ham petrol, çelik ve enerji üretimi gibi sekiz temel altyapı sektöründeki üretim hacmini yansıtır. Bu sektörler, 2011-2012 baz sınıflamasına göre ülkenin toplam sanayi üretiminin yaklaşık %40'ını oluşturur.

Üretim hacmi verileri sektörlerin her biri için ayrı ayrı olarak hesaplanır, dolayısıyla gösterge bileşik bir göstergedir. Sektör verileri altı farklı departman ve bakanlık tarafından sağlanır. Endeks hesaplamasında her sektöre 2011-2012 baz sınıflandırmasına göre ağırlıklar atamıştır. Nihai endeks değeri, ağırlıklı yapı şeklinde Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanır.

Gösterge, söz konusu aydaki üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Veriler, ait olduğu ayda değil bir sonraki ayın son gününde gecikmeli olarak yayınlanır.

Gösterge, tüm altyapı sanayisinin ve ülkenin ekonomik gelişmesinin durumunu yansıtır. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Altyapı Üretimi (Yıllık) (India Infrastructure Output y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
2.0%
4.0%
2.2%
Haz 2025
1.7%
2.3%
1.2%
May 2025
0.7%
1.8%
1.0%
Nis 2025
0.5%
2.0%
4.6%
Mar 2025
3.8%
2.6%
3.4%
Şub 2025
2.9%
4.6%
5.1%
Oca 2025
4.6%
5.1%
4.8%
Ara 2024
4.0%
5.8%
4.4%
Kas 2024
4.3%
4.0%
3.7%
Eki 2024
3.1%
1.8%
2.4%
Eyl 2024
2.0%
-1.0%
-1.6%
Ağu 2024
-1.8%
4.8%
6.1%
Tem 2024
6.1%
2.7%
5.1%
Haz 2024
4.0%
3.3%
6.4%
May 2024
6.3%
5.9%
6.7%
Nis 2024
6.2%
7.7%
6.0%
Mar 2024
5.2%
7.1%
7.1%
Şub 2024
6.7%
1.8%
4.1%
Oca 2024
3.6%
4.5%
4.9%
Ara 2023
3.8%
6.9%
7.9%
Kas 2023
7.8%
8.0%
12.0%
Eki 2023
12.1%
6.7%
9.2%
Eyl 2023
8.1%
6.6%
12.5%
Ağu 2023
12.1%
5.0%
8.4%
Tem 2023
8.0%
4.2%
8.3%
Haz 2023
8.2%
4.2%
5.0%
May 2023
4.3%
4.6%
4.3%
Nis 2023
3.5%
4.5%
3.6%
Mar 2023
3.6%
4.6%
7.2%
Şub 2023
6.0%
4.6%
8.9%
Oca 2023
7.8%
4.9%
7.0%
Ara 2022
7.4%
5.8%
5.7%
Kas 2022
5.4%
6.9%
0.9%
Eki 2022
0.1%
7.7%
7.8%
Eyl 2022
7.9%
7.6%
4.1%
Ağu 2022
3.3%
7.5%
4.5%
Tem 2022
4.5%
6.7%
13.2%
Haz 2022
12.7%
5.1%
19.3%
May 2022
18.1%
4.0%
9.3%
Nis 2022
8.4%
4.1%
4.9%
Mar 2022
4.3%
4.5%
6.0%
Şub 2022
5.8%
5.5%
4.0%
Oca 2022
3.7%
6.9%
4.1%
Ara 2021
3.8%
8.8%
3.1%
Kas 2021
3.1%
11.4%
8.4%
Eki 2021
7.5%
14.4%
4.5%
Eyl 2021
4.4%
16.7%
11.5%
Ağu 2021
11.6%
17.7%
9.9%
Tem 2021
9.4%
25.0%
9.3%
Haz 2021
8.9%
11.1%
16.3%
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod