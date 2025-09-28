Ekonomik Takvim
S&P Global Amerika Birleşik Devletleri Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|55.4
|53.4
|
54.6
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|55.0
|
55.4
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Markit Kompozit PMI, imalat ve hizmet sektörlerinde özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık bir özet rapordur. Gösterge hesaplaması, bir dizi şirketin temsilcilerinin anketlerine dayanmaktadır. Her bir cevap, bir şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetine olan katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece, en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha büyük katkıda bulunurlar.
Endeks, ülkede iş yapma koşullarını yansıtır. 50'nin üzerindeki değerler ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global Amerika Birleşik Devletleri Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
