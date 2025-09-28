TakvimBölümler

S&P Global Amerika Birleşik Devletleri Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
S&P Global
İş
Orta 55.4 53.4
54.6
55.0
55.4
Markit Kompozit PMI, imalat ve hizmet sektörlerinde özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık bir özet rapordur. Gösterge hesaplaması, bir dizi şirketin temsilcilerinin anketlerine dayanmaktadır. Her bir cevap, bir şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetine olan katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece, en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha büyük katkıda bulunurlar.

Endeks, ülkede iş yapma koşullarını yansıtır. 50'nin üzerindeki değerler ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

"S&P Global Amerika Birleşik Devletleri Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Ağu 2025
55.4
53.4
54.6
Tem 2025
54.6
52.0
52.8
Haz 2025
52.8
51.4
52.1
May 2025
52.1
51.4
51.2
Nis 2025
51.2
52.2
53.5
Mar 2025
53.5
53.0
51.6
Şub 2025
51.6
54.2
52.7
Oca 2025
52.7
54.7
55.4
Ara 2024
55.4
54.5
54.9
Kas 2024
54.9
54.8
54.1
