Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık), hem iç piyasada satılan sanayi ürünlerinin üretim fiyatlarını hem de dış piyasalarda satılan sanayi ürünlerinin üretim fiyatlarını dikkate alır ve pazarlamanın ilk aşamasında oluşan çıktı fiyatlarının zaman içindeki değişimini yansıtır.

ÜFE, fiyatlardaki değişimi yüzde olarak yansıtır. Bu nedenle, Üretici Fiyat Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki fiyatların bir önceki aya göre yüzde olarak değişimini (konjonktürel fark, İtalyanca "variazione congiunturale") yansıtır.

Endeks, Avrupa'da kabul edilen hesaplama kurallarına göre İtalya'da ISTAT tarafından hesaplanır ve ATECO 2002 sınıflandırmasına göre şu sanayi sektörlerini kapsar: madencilik ve nakliye; imalat; elektrik, gaz, buhar ve klima temini; su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve onarma faaliyetleri. Ürün kalemleri, ATECO hiyerarşisine, yani kategorilere, sınıflara, gruplara ve bölümlere göre derlenir ve ayrıca dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları, sermaye malları, ara mallar ve enerji olarak ayrılırlar.

Gösterge hesaplamasında, 1102 ürün kalemindeki "EXW (fabrika teslimi fiyatları) eksi KDV" fiyatları dikkate alınır. Verileri toplamak adına, her ay için 12.600'den fazla veri birimi sağlayan 3.667 şirketten oluşan örneklem oluşturulur.

Endeksin hesaplanmasında yer alan ürün kalemlerine, yurt içi satış değerlerine dayalı olarak belirli ağırlıklar atanır.

ÜFE (Yıllık) değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: