Ekonomik Takvim
Çin için Ekonomik Takvim ve Göstergeler
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.27 01:30, CNY, Sanayi Kârı YTD (Yıllık), Açıklanan: 0.9%, Önceki: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Doğrudan Yabancı Yatırımlar YTD (Yıllık), Beklenti: -8.4%, Önceki: -13.4%
2025.09.30 01:00, CNY, Üretim PMI, Beklenti: 49.6, Önceki: 49.4
2025.09.30 01:00, CNY, İmalat dışı PMI, Beklenti: 50.6, Önceki: 50.3
2025.09.30 01:00, CNY, Bileşik PMI, Önceki: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin İmalatı PMI, Beklenti: 50.6, Önceki: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Hizmetleri PMI, Beklenti: 51.7, Önceki: 53.0
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Bileşik PMI, Önceki: 51.9
2025.10.01 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.02 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.03 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.04 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.05 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.06 00:00, CNY, Güz Ortası Festivali
2025.10.06 00:00, CNY, Ulusal Gün
Ekonomik göstergeler
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|4.6%
|3 Q 2024
|4.7%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Çeyreklik
|GSYİH YTD (Yıllık)
|4.8%
|3 Q 2024
|5.0%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik Oranı
|5.0%
|Kas 2024
|5.0%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Aylık)
|0.0%
|Ağu 2025
|0.4%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|-0.4%
|Ağu 2025
|0.0%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|-2.9%
|Ağu 2025
|-3.6%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Doğrudan Yabancı Yatırımlar YTD (Yıllık)
|-13.4%
|Tem 2025
|Aylık
|Döviz Rezervleri
|$3.322 T
|Ağu 2025
|$3.292 T
|Aylık
|PBC Geri Ödenmemiş Kredi Artışı y/y
|N/D
|Ağu 2025
|6.9%
|Aylık
|PBC M2 Para Stoku y/y
|N/D
|Ağu 2025
|8.8%
|Aylık
|PBC Yeni Krediler
|N/D
|Ağu 2025
|¥-0.050 T
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ticaret Dengesi
|¥692.80 B
|Kas 2024
|¥679.10 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi USD
|$97.44 B
|Kas 2024
|$95.72 B
|Aylık
|USD y/y ihracat
|6.7%
|Kas 2024
|12.7%
|Aylık
|İhracat (Yıllık)
|5.8%
|Kas 2024
|11.2%
|Aylık
|İthalat (Yıllık)
|-4.7%
|Kas 2024
|-3.7%
|Aylık
|İthalatlar y/y
|-3.9%
|Kas 2024
|-2.3%
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Bileşik PMI
|50.5
|Ağu 2025
|50.2
|Aylık
|Caixin Bileşik PMI
|51.9
|Ağu 2025
|50.8
|Aylık
|Caixin Hizmetleri PMI
|53.0
|Ağu 2025
|52.6
|Aylık
|Caixin İmalatı PMI
|50.5
|Ağu 2025
|49.5
|Aylık
|Sabit kıymet yatırımı y/y
|0.5%
|Ağu 2025
|1.6%
|Aylık
|Sanayi Kârı (Yıllık)
|0.8%
|Haz 2022
|-6.5%
|Aylık
|Sanayi Kârı YTD (Yıllık)
|0.9%
|Ağu 2025
|-1.7%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|5.2%
|Ağu 2025
|5.7%
|Aylık
|Sanayi Üretimi YTD (Yıllık)
|6.2%
|Ağu 2025
|6.3%
|Aylık
|Üretim PMI
|49.4
|Ağu 2025
|49.3
|Aylık
|İmalat dışı PMI
|50.3
|Ağu 2025
|50.1
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|3.4%
|Ağu 2025
|3.7%
|Aylık
|Perakende Satışlar YTD (Yıllık)
|4.6%
|Ağu 2025
|4.8%
|Aylık