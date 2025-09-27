TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Çin için Ekonomik Takvim ve Göstergeler

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.9% 3 Q 2024 0.7% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 5.0% Kas 2024 5.0% Aylık
TÜFE (Yıllık) -0.4% Ağu 2025 0.0% Aylık
Ticaret Dengesi ¥​692.80 B Kas 2024 ¥​679.10 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.27 01:30, CNY, Sanayi Kârı YTD (Yıllık), Açıklanan: 0.9%, Önceki: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Doğrudan Yabancı Yatırımlar YTD (Yıllık), Beklenti: -8.4%, Önceki: -13.4%
2025.09.30 01:00, CNY, Üretim PMI, Beklenti: 49.6, Önceki: 49.4
2025.09.30 01:00, CNY, İmalat dışı PMI, Beklenti: 50.6, Önceki: 50.3
2025.09.30 01:00, CNY, Bileşik PMI, Önceki: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin İmalatı PMI, Beklenti: 50.6, Önceki: 50.5
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Hizmetleri PMI, Beklenti: 51.7, Önceki: 53.0
2025.09.30 01:45, CNY, Caixin Bileşik PMI, Önceki: 51.9
2025.10.01 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.02 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.03 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.04 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.05 00:00, CNY, Ulusal Gün
2025.10.06 00:00, CNY, Güz Ortası Festivali
2025.10.06 00:00, CNY, Ulusal Gün

Ekonomik göstergeler

GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 4.6% 3 Q 2024 4.7% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.9% 3 Q 2024 0.7% Çeyreklik
GSYİH YTD (Yıllık) 4.8% 3 Q 2024 5.0% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik Oranı 5.0% Kas 2024 5.0% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Aylık) 0.0% Ağu 2025 0.4% Aylık
TÜFE (Yıllık) -0.4% Ağu 2025 0.0% Aylık
ÜFE (Yıllık) -2.9% Ağu 2025 -3.6% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Doğrudan Yabancı Yatırımlar YTD (Yıllık) -13.4% Tem 2025 Aylık
Döviz Rezervleri $​3.322 T Ağu 2025 $​3.292 T Aylık
PBC Geri Ödenmemiş Kredi Artışı y/y N/D Ağu 2025 6.9% Aylık
PBC M2 Para Stoku y/y N/D Ağu 2025 8.8% Aylık
PBC Yeni Krediler N/D Ağu 2025 ¥​-0.050 T Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ticaret Dengesi ¥​692.80 B Kas 2024 ¥​679.10 B Aylık
Ticaret Dengesi USD $​97.44 B Kas 2024 $​95.72 B Aylık
USD y/y ihracat 6.7% Kas 2024 12.7% Aylık
İhracat (Yıllık) 5.8% Kas 2024 11.2% Aylık
İthalat (Yıllık) -4.7% Kas 2024 -3.7% Aylık
İthalatlar y/y -3.9% Kas 2024 -2.3% Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Bileşik PMI 50.5 Ağu 2025 50.2 Aylık
Caixin Bileşik PMI 51.9 Ağu 2025 50.8 Aylık
Caixin Hizmetleri PMI 53.0 Ağu 2025 52.6 Aylık
Caixin İmalatı PMI 50.5 Ağu 2025 49.5 Aylık
Sabit kıymet yatırımı y/y 0.5% Ağu 2025 1.6% Aylık
Sanayi Kârı (Yıllık) 0.8% Haz 2022 -6.5% Aylık
Sanayi Kârı YTD (Yıllık) 0.9% Ağu 2025 -1.7% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 5.2% Ağu 2025 5.7% Aylık
Sanayi Üretimi YTD (Yıllık) 6.2% Ağu 2025 6.3% Aylık
Üretim PMI 49.4 Ağu 2025 49.3 Aylık
İmalat dışı PMI 50.3 Ağu 2025 50.1 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Yıllık) 3.4% Ağu 2025 3.7% Aylık
Perakende Satışlar YTD (Yıllık) 4.6% Ağu 2025 4.8% Aylık