TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Orta 114.3 K
117.8 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
114.3 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu (CFTC) EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, ticari olmayan (spekülatif) yatırımcılar tarafından açılan ve piyasada mevcut olan alım ve satım EUR vadeli pozisyonlarının toplam hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsaları) içerir. Dolayısıyla gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki euro alış pozisyonlarının net hacmidir.

Ticari olmayan yatırımcılar, vadeli işlemler veya opsiyon piyasasında riskten korunma amaçlı OLMAYAN pozisyonlar açarlar. Bu grup sadece spekülatif işlemleri içerir. Aynı yatırımcı, bazı varlıklarla yapılan işlemlerde ticari, bazılarında ise ticari olmayan olarak tanımlanabilir. Bu sınıflandırma CFTC raporlarına yansıtılır.

CFTC, yatırımcıların ve analistlerin piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmak için yatırımcıların net pozisyonları ve taahhütleri hakkında rapor yayınlar. Bu raporlar, FCM brokerları, mutabakat şirketleri ve döviz borsaları tarafından sağlanan pozisyonlara ilişkin veriler temelinde derlenir. CFTC'nin analiz departmanı yalnızca veri sağlar, ancak pozisyon oranlarının neden oluştuğuna dair açıklama sağlamaz.

Spekülatif euro alış pozisyonlarının miktarındaki artış, EUR piyasa aktivitesindeki artışın dolaylı bir göstergesidir. Ancak, küresel ölçeğe kıyasla temsil edilen az miktarda veri nedeniyle fiyatı doğrudan etkilemez.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
114.3 K
117.8 K
16 Eyl 2025
117.8 K
125.7 K
9 Eyl 2025
125.7 K
119.6 K
2 Eyl 2025
119.6 K
123.0 K
26 Ağu 2025
123.0 K
118.7 K
19 Ağu 2025
118.7 K
115.4 K
12 Ağu 2025
115.4 K
116.0 K
5 Ağu 2025
116.0 K
123.4 K
29 Tem 2025
123.4 K
125.5 K
22 Tem 2025
125.5 K
128.2 K
15 Tem 2025
128.2 K
120.6 K
8 Tem 2025
120.6 K
107.5 K
1 Tem 2025
107.5 K
111.1 K
24 Haz 2025
111.1 K
101.6 K
17 Haz 2025
101.6 K
93.0 K
10 Haz 2025
93.0 K
82.8 K
3 Haz 2025
82.8 K
79.5 K
27 May 2025
79.5 K
74.5 K
20 May 2025
74.5 K
84.8 K
13 May 2025
84.8 K
75.7 K
6 May 2025
75.7 K
75.8 K
29 Nis 2025
75.8 K
65.0 K
22 Nis 2025
65.0 K
69.3 K
15 Nis 2025
69.3 K
60.0 K
8 Nis 2025
60.0 K
51.8 K
1 Nis 2025
51.8 K
65.5 K
25 Mar 2025
65.5 K
59.4 K
18 Mar 2025
59.4 K
13.1 K
11 Mar 2025
13.1 K
-10.1 K
4 Mar 2025
-10.1 K
-25.4 K
25 Şub 2025
-25.4 K
-51.4 K
18 Şub 2025
-51.4 K
-64.4 K
11 Şub 2025
-64.4 K
-58.6 K
4 Şub 2025
-58.6 K
-66.6 K
28 Oca 2025
-66.6 K
-62.5 K
21 Oca 2025
-62.5 K
-60.4 K
14 Oca 2025
-60.4 K
-64.1 K
7 Oca 2025
-64.1 K
-68.5 K
24 Ara 2024
-68.5 K
-65.9 K
17 Ara 2024
-65.9 K
-75.6 K
10 Ara 2024
-75.6 K
-57.5 K
3 Ara 2024
-57.5 K
-56.0 K
26 Kas 2024
-56.0 K
-42.6 K
19 Kas 2024
-42.6 K
-7.4 K
12 Kas 2024
-7.4 K
-21.7 K
5 Kas 2024
-21.7 K
-50.3 K
29 Eki 2024
-50.3 K
-28.5 K
22 Eki 2024
-28.5 K
17.2 K
15 Eki 2024
17.2 K
39.1 K
8 Eki 2024
39.1 K
55.3 K
12345678...19
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod