Japonya Öncü Endeks (Aylık) (Japan Leading Index m/m)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
İş
Düşük 0.8%
0.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.8%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Japonya Öncü Endeks, imalat ve istihdam gibi çeşitli ekonomik faaliyetlerdeki önemli ekonomik göstergelerin dalgalanmalarını yansıtır. Endeks, ekonominin mevcut durumunun değerlendirilmesine ve gelecekteki değişikliklerin tahmin edilmesine yardımcı olur.

Japonya Öncü Endeks, Japonya'daki 12 ana göstergeden gelen verilerin birleştirilmesiyle oluşur. Bunlar, stoklar, makine siparişleri, hisse senedi fiyatları ve Japonya'nın ekonomisinin kısa ve orta vadede performansının diğer önemli göstergelerini içerir.

Bu öncü bir göstergedir. Analistler, Öncü Endeksin, yayınlandığı dönemden altı ila dokuz ay sonraki ülke ekonomisinin görünümünü tahmin ettiğine inanır.

Bu endeks, ekonominin gelecekteki yönünün değerlendirilmesi adına tasarlanmıştır. Endeks, ekonominin hareketinden önce dalgalanan öncü serilerin finansal istatistiklerine dayanır. Öncü serilerin istatistikleri, nihai talepteki malların stok oranı endeksin, yeni iş olanakları endeksini ve TSE stok endeksini içerir.

Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Japonya Öncü Endeks (Aylık) (Japan Leading Index m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025 başlangıç
0.8%
0.6%
Haz 2025
0.8%
1.3%
Haz 2025 başlangıç
1.3%
0.6%
May 2025
0.6%
1.1%
May 2025 başlangıç
1.1%
-3.4%
Nis 2025
-3.4%
-4.2%
Nis 2025 başlangıç
-4.2%
-0.2%
Mar 2025
-0.1%
-0.5%
Mar 2025 başlangıç
-0.5%
-0.2%
Şub 2025
-0.3%
-0.3%
Şub 2025 başlangıç
-0.3%
0.3%
Oca 2025
0.4%
0.1%
Oca 2025 başlangıç
0.1%
0.3%
Ara 2024
0.5%
1.1%
Ara 2024 başlangıç
1.1%
-1.4%
Kas 2024
-1.6%
-2.1%
Kas 2024 başlangıç
-2.1%
0.2%
Eki 2024
0.2%
-0.3%
Eki 2024 başlangıç
-0.3%
1.9%
Eyl 2024
2.2%
2.5%
Eyl 2024 başlangıç
2.5%
-2.4%
Ağu 2024
-2.4%
-2.6%
Ağu 2024 başlangıç
-2.6%
0.2%
Tem 2024
0.2%
0.4%
Tem 2024 başlangıç
0.4%
-1.9%
Haz 2024
-2.1%
-2.6%
Haz 2024 başlangıç
-2.6%
0.3%
May 2024
0.3%
0.2%
May 2024 başlangıç
0.2%
-0.8%
Nis 2024
-0.8%
-0.1%
Nis 2024 başlangıç
-0.1%
0.0%
Mar 2024
0.1%
-0.7%
Mar 2024 başlangıç
-0.7%
2.3%
Şub 2024
2.3%
2.3%
Şub 2024 başlangıç
2.3%
-0.4%
Oca 2024
-0.4%
-0.6%
Oca 2024 başlangıç
-0.6%
1.8%
Ara 2023
2.1%
1.9%
Ara 2023 başlangıç
1.9%
-0.9%
Kas 2023
-1.3%
-1.2%
Kas 2023 başlangıç
-1.2%
-0.4%
Eki 2023
-0.4%
-0.6%
Eki 2023 başlangıç
-0.6%
-0.2%
Eyl 2023
-0.3%
-0.5%
Eyl 2023 başlangıç
-0.5%
1.0%
Ağu 2023
1.0%
1.3%
Ağu 2023 başlangıç
1.3%
-0.6%
Tem 2023
-0.6%
-1.2%
Tem 2023 başlangıç
-1.2%
-0.2%
Haz 2023
-0.2%
-0.2%
12345678
