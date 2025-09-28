TakvimBölümler

Hong Kong Ticaret Dengesi (Hong Kong Trade Balance)

Hong Kong
HKD, Hong Kong doları
Nüfus Sayımı ve İstatistik Dairesi (Census and Statistics Department)
Ticaret
Ticaret Dengesi, söz konusu aydaki Hong Kong'dan ihraç edilen ve Hong Kong'a ithal edilen mallar arasındaki farkının bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. Endeks hesaplamasında mal, sigorta ve nakliye bedelleri kullanılmaktadır. Olumlu bir denge değeri, ticaret fazlasına işaret ederken, olumsuz bir değer ticaret açığına işaret eder. Beklenenden daha yüksek değerler Hong Kong doları fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
HK$​-25.400 B
HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
Tem 2025
HK$​-34.100 B
HK$​-51.254 B
HK$​-58.900 B
Haz 2025
HK$​-58.900 B
HK$​-33.438 B
HK$​-27.300 B
May 2025
HK$​-27.300 B
HK$​-22.363 B
HK$​-16.000 B
Nis 2025
HK$​-16.000 B
HK$​-10.958 B
HK$​-45.400 B
Mar 2025
HK$​-45.400 B
HK$​-49.242 B
HK$​-36.300 B
Şub 2025
HK$​-36.300 B
HK$​-30.352 B
HK$​2.100 B
Oca 2025
HK$​2.100 B
HK$​-13.251 B
HK$​-34.500 B
Ara 2024
HK$​-34.500 B
HK$​-55.367 B
HK$​-43.400 B
Kas 2024
HK$​-43.400 B
HK$​-21.572 B
HK$​-31.000 B
Eki 2024
HK$​-31.000 B
HK$​-25.177 B
HK$​-53.200 B
Eyl 2024
HK$​-53.200 B
HK$​-46.312 B
HK$​-33.100 B
Ağu 2024
HK$​-33.100 B
HK$​-4.579 B
HK$​-21.800 B
Tem 2024
HK$​-21.800 B
HK$​-30.553 B
HK$​-55.700 B
Haz 2024
HK$​-55.700 B
HK$​-43.492 B
HK$​-12.100 B
May 2024
HK$​-12.100 B
HK$​-35.962 B
HK$​-10.200 B
Nis 2024
HK$​-10.200 B
HK$​-29.054 B
HK$​-45.000 B
Mar 2024
HK$​-45.000 B
HK$​-48.670 B
HK$​-41.700 B
Şub 2024
HK$​-41.700 B
HK$​-12.796 B
HK$​3.600 B
Oca 2024
HK$​3.600 B
HK$​-38.445 B
HK$​-59.900 B
Ara 2023
HK$​-59.900 B
HK$​-52.916 B
HK$​-27.900 B
Kas 2023
HK$​-27.900 B
HK$​-35.488 B
HK$​-25.800 B
Eki 2023
HK$​-25.800 B
HK$​-40.641 B
HK$​-64.600 B
Eyl 2023
HK$​-64.600 B
HK$​-43.560 B
HK$​-25.600 B
Ağu 2023
HK$​-25.600 B
HK$​-33.732 B
HK$​-30.000 B
Tem 2023
HK$​-30.000 B
HK$​-32.734 B
HK$​-56.600 B
Haz 2023
HK$​-56.600 B
HK$​-42.427 B
HK$​-26.400 B
May 2023
HK$​-26.400 B
HK$​-32.593 B
HK$​-36.600 B
Nis 2023
HK$​-36.600 B
HK$​-25.662 B
HK$​-40.600 B
Mar 2023
HK$​-40.600 B
HK$​-54.227 B
HK$​-45.400 B
Şub 2023
HK$​-45.400 B
HK$​-23.195 B
HK$​-25.400 B
Oca 2023
HK$​-25.400 B
HK$​-27.081 B
HK$​-51.600 B
Ara 2022
HK$​-51.600 B
HK$​-51.812 B
HK$​-27.100 B
Kas 2022
HK$​-27.100 B
HK$​-22.473 B
HK$​-20.900 B
Eki 2022
HK$​-20.900 B
HK$​-23.231 B
HK$​-44.900 B
Eyl 2022
HK$​-44.900 B
HK$​-18.409 B
HK$​-13.300 B
Ağu 2022
HK$​-13.300 B
HK$​-40.249 B
HK$​-27.600 B
Tem 2022
HK$​-27.600 B
HK$​-44.647 B
HK$​-68.500 B
Haz 2022
HK$​-68.500 B
HK$​-30.600 B
HK$​-36.700 B
May 2022
HK$​-36.700 B
HK$​-13.309 B
HK$​-36.600 B
Nis 2022
HK$​-36.600 B
HK$​-27.524 B
HK$​-37.300 B
Mar 2022
HK$​-37.300 B
HK$​-30.790 B
HK$​-32.100 B
Şub 2022
HK$​-32.100 B
HK$​-14.740 B
HK$​6.600 B
Oca 2022
HK$​6.600 B
HK$​-31.362 B
HK$​-32.800 B
Ara 2021
HK$​-32.800 B
HK$​-32.287 B
HK$​-11.600 B
Kas 2021
HK$​-11.600 B
HK$​-26.152 B
HK$​-30.500 B
Eki 2021
HK$​-30.500 B
HK$​-41.994 B
HK$​-42.400 B
Eyl 2021
HK$​-42.400 B
HK$​-33.204 B
HK$​-26.300 B
Ağu 2021
HK$​-26.300 B
HK$​-20.888 B
HK$​-35.000 B
Tem 2021
HK$​-35.000 B
HK$​-22.482 B
HK$​-40.500 B
1234
