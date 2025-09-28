TakvimBölümler

İsveç İş Güveni (Sweden Business Confidence)

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Ulusal Ekonomik Araştırma Enstitüsü (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektör:
İş
İsveç İş Güven Endeksi, ülkedeki şirketlerin mevcut ekonomik ortama ilişkin görüşününü yansıtır. Endeks aylık olarak 7.000 İsveç şirketinin katıldığı online bir ankete göre hesaplanmaktadır. İmalat şirketleri mevcut durumu siparişler, ürün stokları, beklenen üretim hacimleri ve istihdam açısından değerlendirirler.

İş Güven Endeksi, iş ortamını ve ülke ekonomisinin genel durumunu karakterize eden temel göstergelerden biridir. Beklenenden daha yüksek değerler, İsveç'in iş ortamında iş koşullarının geliştiğini ve olumlu düşüncenin arttığını gösterir. Bu SEK için olumlu olarak görülebilir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
N/D
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
95.0
94.8
Haz 2025
94.8
99.6
98.4
May 2025
98.9
98.4
99.8
Nis 2025
99.9
99.4
98.9
Mar 2025
99.1
102.7
101.2
Şub 2025
101.6
101.9
100.8
Oca 2025
101.1
101.4
100.6
Ara 2024
100.6
98.0
98.6
Kas 2024
98.3
95.5
95.2
Eki 2024
95.0
96.1
96.3
Eyl 2024
96.5
94.0
95.1
Ağu 2024
95.0
94.4
95.5
Tem 2024
95.4
95.5
97.4
Haz 2024
97.3
93.0
94.5
May 2024
94.6
95.0
96.2
Nis 2024
96.3
94.1
94.4
Mar 2024
94.4
91.7
92.1
Şub 2024
92.0
89.0
91.8
Oca 2024
91.7
85.6
87.1
Ara 2023
86.6
86.2
85.5
Kas 2023
85.2
86.7
85.9
Eki 2023
85.9
84.7
86.8
Eyl 2023
86.8
86.5
87.8
Ağu 2023
87.7
90.0
90.5
Tem 2023
90.5
90.6
91.5
Haz 2023
91.8
87.6
90.5
May 2023
90.6
87.5
89.2
Nis 2023
89.3
89.5
91.5
Mar 2023
91.7
87.4
89.4
Şub 2023
88.9
87.3
87.1
Oca 2023
86.3
87.4
88.0
Ara 2022
87.6
83.6
86.7
Kas 2022
86.1
86.5
89.2
Eki 2022
89.0
91.9
95.8
Eyl 2022
96.4
99.1
101.9
Ağu 2022
102.4
106.4
107.7
Tem 2022
108.0
111.6
110.9
Haz 2022
111.6
115.0
114.7
May 2022
115.1
114.0
114.5
Nis 2022
114.6
115.1
115.0
Mar 2022
114.9
113.1
114.7
Şub 2022
114.8
113.8
109.9
Oca 2022
111.0
117.7
116.0
Ara 2021
116.3
119.3
118.0
Kas 2021
118.4
119.6
119.3
Eki 2021
119.5
119.2
118.4
Eyl 2021
118.8
121.2
118.5
Ağu 2021
118.7
121.4
122.4
123
