Ekonomik Takvim
İsveç İş Güveni (Sweden Business Confidence)
|Düşük
|N/D
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç İş Güven Endeksi, ülkedeki şirketlerin mevcut ekonomik ortama ilişkin görüşününü yansıtır. Endeks aylık olarak 7.000 İsveç şirketinin katıldığı online bir ankete göre hesaplanmaktadır. İmalat şirketleri mevcut durumu siparişler, ürün stokları, beklenen üretim hacimleri ve istihdam açısından değerlendirirler.
İş Güven Endeksi, iş ortamını ve ülke ekonomisinin genel durumunu karakterize eden temel göstergelerden biridir. Beklenenden daha yüksek değerler, İsveç'in iş ortamında iş koşullarının geliştiğini ve olumlu düşüncenin arttığını gösterir. Bu SEK için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç İş Güveni (Sweden Business Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın