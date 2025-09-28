TakvimBölümler

Güney Kore Ticaret Dengesi (South Korea Trade Balance)

Ülke:
Güney Kore
KRW, Güney Kore wonu
Kaynak:
Kore Gümrük Hizmeti (Korea Customs Service)
Sektör:
Ticaret
Düşük $​6.512 B $​6.514 B
$​6.514 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
$​9.943 B
$​6.512 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Ticaret Dengesi, söz konusu aydaki Güney Kore'de mal ve hizmet ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı yansıtır. Pozitif denge değeri, ticaret fazlası olduğunu gösterirken, negatif denge değeri ise, ticaret açığı olduğu anlamına gelir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması Güney Kore wonu fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Güney Kore Ticaret Dengesi (South Korea Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
$​6.512 B
$​6.514 B
$​6.514 B
Ağu 2025 başlangıç
$​6.514 B
Tem 2025
N/D
$​6.610 B
$​6.610 B
Tem 2025 başlangıç
$​6.610 B
$​6.630 B
$​9.082 B
Haz 2025
$​9.082 B
$​9.076 B
$​9.076 B
Haz 2025 başlangıç
$​9.076 B
$​6.953 B
$​6.931 B
May 2025
$​6.931 B
$​6.938 B
$​6.938 B
May 2025 başlangıç
$​6.938 B
$​1.304 B
$​4.881 B
Nis 2025
$​4.881 B
$​4.884 B
$​4.884 B
Nis 2025 başlangıç
$​4.884 B
$​0.430 B
$​4.922 B
Mar 2025
$​4.922 B
$​4.985 B
$​4.985 B
Mar 2025 başlangıç
$​4.985 B
$​7.719 B
$​4.152 B
Şub 2025
$​4.152 B
$​4.300 B
$​4.300 B
Şub 2025 başlangıç
$​4.300 B
$​1.230 B
$​-1.860 B
Oca 2025
$​-1.860 B
$​-1.900 B
$​-1.900 B
Oca 2025 başlangıç
$​-1.900 B
$​4.955 B
$​6.492 B
Ara 2024
$​6.492 B
$​6.491 B
$​6.491 B
Ara 2024 başlangıç
$​6.491 B
$​7.146 B
$​5.586 B
Kas 2024
$​5.586 B
$​5.611 B
$​5.611 B
Kas 2024 başlangıç
$​5.611 B
$​1.740 B
$​3.153 B
Eki 2024
$​3.153 B
$​3.167 B
$​3.167 B
Eki 2024 başlangıç
$​3.167 B
$​4.831 B
$​6.656 B
Eyl 2024
$​6.656 B
$​6.658 B
$​6.658 B
Eyl 2024 başlangıç
$​6.658 B
$​5.431 B
$​3.770 B
Ağu 2024
$​3.770 B
$​3.829 B
$​3.829 B
Ağu 2024 başlangıç
$​3.829 B
$​6.103 B
$​3.599 B
Tem 2024
$​3.599 B
$​3.617 B
$​3.617 B
Tem 2024 başlangıç
$​3.617 B
$​5.286 B
$​7.991 B
Haz 2024
$​7.991 B
$​7.999 B
$​7.999 B
Haz 2024 başlangıç
$​7.999 B
$​2.686 B
$​4.855 B
May 2024
$​4.855 B
$​4.957 B
$​4.957 B
May 2024 başlangıç
$​4.957 B
$​4.701 B
$​1.529 B
Nis 2024
$​1.529 B
$​1.529 B
$​1.529 B
Nis 2024 başlangıç
$​1.529 B
$​4.494 B
$​4.291 B
Mar 2024
$​4.291 B
$​4.279 B
$​4.279 B
Mar 2024 başlangıç
$​4.279 B
$​2.751 B
$​4.290 B
Şub 2024
$​4.290 B
$​4.291 B
Şub 2024 başlangıç
$​4.291 B
$​1.920 B
$​0.328 B
Oca 2024
$​0.328 B
$​0.298 B
$​0.298 B
Oca 2024 başlangıç
$​0.298 B
$​4.204 B
$​4.457 B
Ara 2023
$​4.457 B
$​4.480 B
$​4.480 B
Ara 2023 başlangıç
$​4.480 B
$​3.778 B
Kas 2023
$​3.778 B
$​3.800 B
$​3.800 B
Kas 2023 başlangıç
$​3.800 B
$​3.718 B
$​1.627 B
Eki 2023
$​1.627 B
$​1.636 B
Eki 2023 başlangıç
$​1.636 B
$​3.697 B
Eyl 2023
$​3.697 B
$​3.700 B
$​3.700 B
Eyl 2023 başlangıç
$​3.700 B
$​-0.068 B
$​0.879 B
Ağu 2023
$​0.879 B
$​0.868 B
$​0.868 B
Ağu 2023 başlangıç
$​0.868 B
$​2.766 B
$​1.652 B
1234567
