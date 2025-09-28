Ekonomik Takvim
Brezilya Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Brazil Foreign Direct Investment)
|Düşük
|$7.989 B
|$5.395 B
|
$8.324 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$5.742 B
|
$7.989 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI), yabancı ülkelerden şirketler veya bireyler tarafından Brezilya'da gerçekleştirilen uluslararası yatırımları ve işlemleri yansıtır. FDI, yeni çok uluslu şirketlerin girişi, ulusal şirketlerle "birleşme ve satın almalar", yeni tesis ve teknolojilere yatırımlar, kredilerin yatırımlara ve yeniden yatırımlara dönüştürülmesi yoluyla döviz giriş ve çıkışlarından oluşur.
Kâr ve temettü transferleri, doğrudan yatırımlardan elde edilen sermaye kazançlarının transferleri ve şirketler arası krediler (aynı ekonomik gruptaki şirketler arasında) FDI'a dahil değildir.
FDI'da artış cari açıkları finanse etmenin sağlıklı bir yoludur. Doğrudan yabancı yatırımların artışı, istihdam ve gelir yaratır, sanayi üretimini artırır, buna iç ve dış ticaret artışı eşlik eder ve bu da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve ülkenin altyapı gelişimini olumlu yönde etkiler, çünkü yabancı yatırımlar genellikle yeni teknolojiler ve becerileri beraberinde getirir. Bütün bunların Brezilya ekonomisinin gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
Brezilya Merkez Bankası (BCB), doğrudan yabancı yatırımların da dahil olduğu Ödemeler Dengesinin bulunduğu Dış Sektör İstatistiklerini içeren aylık raporlar yayınlar.
İç piyasada daha fazla sayıda yabancı yatırım ekonomiyi güçlendirir, GSYİH'yı artırır, istihdam yaratır ve Brezilya reali için olumlu olarak görülür. Şirketlerin ülke ekonomisinden çıkması veya yabancı yatırımların azalması GSYİH büyümesini yavaşlatır, işsizliği artırır, ekonomiyi zayıflatır ve Brezilya reali fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Brezilya Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Brazil Foreign Direct Investment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın