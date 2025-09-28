Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI), yabancı ülkelerden şirketler veya bireyler tarafından Brezilya'da gerçekleştirilen uluslararası yatırımları ve işlemleri yansıtır. FDI, yeni çok uluslu şirketlerin girişi, ulusal şirketlerle "birleşme ve satın almalar", yeni tesis ve teknolojilere yatırımlar, kredilerin yatırımlara ve yeniden yatırımlara dönüştürülmesi yoluyla döviz giriş ve çıkışlarından oluşur.

Kâr ve temettü transferleri, doğrudan yatırımlardan elde edilen sermaye kazançlarının transferleri ve şirketler arası krediler (aynı ekonomik gruptaki şirketler arasında) FDI'a dahil değildir.

FDI'da artış cari açıkları finanse etmenin sağlıklı bir yoludur. Doğrudan yabancı yatırımların artışı, istihdam ve gelir yaratır, sanayi üretimini artırır, buna iç ve dış ticaret artışı eşlik eder ve bu da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve ülkenin altyapı gelişimini olumlu yönde etkiler, çünkü yabancı yatırımlar genellikle yeni teknolojiler ve becerileri beraberinde getirir. Bütün bunların Brezilya ekonomisinin gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Brezilya Merkez Bankası (BCB), doğrudan yabancı yatırımların da dahil olduğu Ödemeler Dengesinin bulunduğu Dış Sektör İstatistiklerini içeren aylık raporlar yayınlar.

İç piyasada daha fazla sayıda yabancı yatırım ekonomiyi güçlendirir, GSYİH'yı artırır, istihdam yaratır ve Brezilya reali için olumlu olarak görülür. Şirketlerin ülke ekonomisinden çıkması veya yabancı yatırımların azalması GSYİH büyümesini yavaşlatır, işsizliği artırır, ekonomiyi zayıflatır ve Brezilya reali fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: