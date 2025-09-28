TakvimBölümler

Brezilya Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Brazil Foreign Direct Investment)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Brezilya Merkez Bankası (Central Bank of Brazil)
Sektör:
Para
Düşük $​7.989 B $​5.395 B
$​8.324 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
$​5.742 B
$​7.989 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI), yabancı ülkelerden şirketler veya bireyler tarafından Brezilya'da gerçekleştirilen uluslararası yatırımları ve işlemleri yansıtır. FDI, yeni çok uluslu şirketlerin girişi, ulusal şirketlerle "birleşme ve satın almalar", yeni tesis ve teknolojilere yatırımlar, kredilerin yatırımlara ve yeniden yatırımlara dönüştürülmesi yoluyla döviz giriş ve çıkışlarından oluşur.

Kâr ve temettü transferleri, doğrudan yatırımlardan elde edilen sermaye kazançlarının transferleri ve şirketler arası krediler (aynı ekonomik gruptaki şirketler arasında) FDI'a dahil değildir.

FDI'da artış cari açıkları finanse etmenin sağlıklı bir yoludur. Doğrudan yabancı yatırımların artışı, istihdam ve gelir yaratır, sanayi üretimini artırır, buna iç ve dış ticaret artışı eşlik eder ve bu da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve ülkenin altyapı gelişimini olumlu yönde etkiler, çünkü yabancı yatırımlar genellikle yeni teknolojiler ve becerileri beraberinde getirir. Bütün bunların Brezilya ekonomisinin gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Brezilya Merkez Bankası (BCB), doğrudan yabancı yatırımların da dahil olduğu Ödemeler Dengesinin bulunduğu Dış Sektör İstatistiklerini içeren aylık raporlar yayınlar.

İç piyasada daha fazla sayıda yabancı yatırım ekonomiyi güçlendirir, GSYİH'yı artırır, istihdam yaratır ve Brezilya reali için olumlu olarak görülür. Şirketlerin ülke ekonomisinden çıkması veya yabancı yatırımların azalması GSYİH büyümesini yavaşlatır, işsizliği artırır, ekonomiyi zayıflatır ve Brezilya reali fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Brezilya Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Brazil Foreign Direct Investment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
$​7.989 B
$​5.395 B
$​8.324 B
Tem 2025
$​8.324 B
$​5.394 B
$​2.810 B
Haz 2025
$​2.810 B
$​5.925 B
$​3.662 B
May 2025
$​3.662 B
$​5.911 B
$​5.491 B
Nis 2025
$​5.491 B
$​5.315 B
$​5.990 B
Mar 2025
$​5.990 B
$​5.847 B
$​9.300 B
Şub 2025
$​9.300 B
$​5.153 B
$​6.501 B
Oca 2025
$​6.501 B
$​3.949 B
$​2.765 B
Ara 2024
$​2.765 B
$​5.134 B
$​6.956 B
Kas 2024
$​6.956 B
$​5.122 B
$​5.717 B
Eki 2024
$​5.717 B
$​5.219 B
$​5.229 B
Eyl 2024
$​5.229 B
$​5.261 B
$​6.104 B
Ağu 2024
$​6.104 B
$​5.289 B
$​7.258 B
Tem 2024
$​7.258 B
$​5.303 B
$​6.269 B
Haz 2024
$​6.269 B
$​5.099 B
$​3.023 B
May 2024
$​3.023 B
$​5.004 B
$​3.867 B
Nis 2024
$​3.867 B
$​5.168 B
$​9.591 B
Mar 2024
$​9.591 B
$​4.970 B
$​5.012 B
Şub 2024
$​5.012 B
$​5.216 B
$​8.741 B
Oca 2024
$​8.741 B
$​2.388 B
$​-0.389 B
Ara 2023
$​-0.389 B
$​6.015 B
$​7.780 B
Kas 2023
$​7.780 B
$​3.798 B
$​3.306 B
Eki 2023
$​3.306 B
$​3.752 B
Eyl 2023
$​3.752 B
$​4.787 B
$​4.270 B
Ağu 2023
$​4.270 B
$​5.215 B
$​4.244 B
Tem 2023
$​4.244 B
$​5.828 B
$​1.880 B
Haz 2023
$​1.880 B
$​6.422 B
$​5.380 B
May 2023
$​5.380 B
$​6.586 B
$​3.312 B
Nis 2023
$​3.312 B
$​6.795 B
$​7.673 B
Mar 2023
$​7.673 B
$​6.904 B
$​6.451 B
Şub 2023
$​6.451 B
$​7.013 B
$​6.877 B
Oca 2023
$​6.877 B
$​7.092 B
$​5.570 B
Ara 2022
$​5.570 B
$​7.217 B
$​8.338 B
Kas 2022
$​8.338 B
$​8.145 B
$​5.541 B
Eki 2022
$​5.541 B
$​6.594 B
$​9.185 B
Eyl 2022
$​9.185 B
$​5.389 B
$​7.723 B
Tem 2022
$​7.723 B
$​4.578 B
$​4.483 B
May 2022
$​4.483 B
$​3.979 B
$​7.581 B
Mar 2022
$​7.581 B
$​5.992 B
$​11.843 B
Şub 2022
$​11.843 B
$​2.991 B
$​4.709 B
Oca 2022
$​4.709 B
$​1.403 B
$​-3.935 B
Ara 2021
$​-3.935 B
$​3.444 B
$​4.588 B
Kas 2021
$​4.588 B
$​3.457 B
$​2.493 B
Eki 2021
$​2.493 B
$​3.534 B
$​4.495 B
Eyl 2021
$​4.495 B
$​3.542 B
$​4.451 B
Ağu 2021
$​4.451 B
$​3.580 B
$​6.103 B
Tem 2021
$​6.103 B
$​2.167 B
$​0.174 B
Haz 2021
$​0.174 B
$​4.455 B
$​1.229 B
May 2021
$​1.229 B
$​6.278 B
$​3.544 B
Nis 2021
$​3.544 B
$​3.745 B
$​6.864 B
123
