Mayıs 2003'ten bu yana, Avrupa Komisyonu, euro bölgesi, Avrupa Birliği (AB) ve AB'ye aday ülkelerdeki girişimcilerin görüşleri ve enflasyon beklentileri hakkında doğrudan nicel veriler toplamak adına iş anketleri gerçekleştirir. Anketin amacı, girişimcilerin enflasyon hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Toplanan veriler, özellikle kolayca erişilebilir olduğu ve ekonomik piyasa katılımcılarının beklentilerini yansıttığı için para politikasının yürütülmesinde önemli olarak kabul edilir ve dikkate alınır.

Geleneksel üretici fiyat endeksi (ÜFE), gelecekteki fiyatları değil, yalnızca mevcut üretici fiyatları enflasyonunu hesaplar. Bu endeks 100.000'den fazla şirketin öznel değerlendirmeleri temelinde hesaplansa da, öznel değerlendirmelerdeki olası hatalar bir dereceye kadar matematiksel olarak düzeltilebilir, bu da anket verilerini AB'nin ekonomik analizi, Ekonomik ve Parasal Birliğin ekonomik beklentilerinin ve aday ülkelerin ekonomik kalkınmasının izlenmesi adına vazgeçilmez hale getirir. Veriler, altı aylık ekonomik tahminler ve konjonktürel gelişmelerin analizi (örneğin, pivot noktalarının belirlenmesi) için ve ECB ve OECD dahil olmak üzere birkaç farklı Komisyon hizmeti tarafından kullanılır.

Anketler ayın ilk yarısında yapılır ve ayın son günü yayınlanır. Katılımcılardan altı olası seçenek arasından seçim yaparak mevcut ve bekledikleri fiyat değişikliklerini değerlendirmeleri istenir: hızlı şekilde, orta hızda veya hafif şekilde yükseliyor, sabit, düşüyor veya bilmiyorum.

Yayınlanan rakamların etkisi büyük ölçüde mevcut ekonomik ortama bağlıdır. Çok yüksek enflasyon, ECB'nin faiz oranlarını yükseltmesine neden olabilir ve bu da para biriminde artışa yol açabilir. Bununla birlikte, zor ekonomik koşullarda, yükselen enflasyon, durgunluğu daha da derinleştirebilir ve bu da para birimini aşağı çekebilir.

