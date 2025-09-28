TakvimBölümler

Avrupa Birliği Sanayi Satış Fiyatı Beklentileri (European Union Industry Selling Price Expectations)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Avrupa Komisyonu (European Commission)
Sektör:
İş
Düşük 6.7 9.8
8.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
7.6
6.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Mayıs 2003'ten bu yana, Avrupa Komisyonu, euro bölgesi, Avrupa Birliği (AB) ve AB'ye aday ülkelerdeki girişimcilerin görüşleri ve enflasyon beklentileri hakkında doğrudan nicel veriler toplamak adına iş anketleri gerçekleştirir. Anketin amacı, girişimcilerin enflasyon hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Toplanan veriler, özellikle kolayca erişilebilir olduğu ve ekonomik piyasa katılımcılarının beklentilerini yansıttığı için para politikasının yürütülmesinde önemli olarak kabul edilir ve dikkate alınır.

Geleneksel üretici fiyat endeksi (ÜFE), gelecekteki fiyatları değil, yalnızca mevcut üretici fiyatları enflasyonunu hesaplar. Bu endeks 100.000'den fazla şirketin öznel değerlendirmeleri temelinde hesaplansa da, öznel değerlendirmelerdeki olası hatalar bir dereceye kadar matematiksel olarak düzeltilebilir, bu da anket verilerini AB'nin ekonomik analizi, Ekonomik ve Parasal Birliğin ekonomik beklentilerinin ve aday ülkelerin ekonomik kalkınmasının izlenmesi adına vazgeçilmez hale getirir. Veriler, altı aylık ekonomik tahminler ve konjonktürel gelişmelerin analizi (örneğin, pivot noktalarının belirlenmesi) için ve ECB ve OECD dahil olmak üzere birkaç farklı Komisyon hizmeti tarafından kullanılır.

Anketler ayın ilk yarısında yapılır ve ayın son günü yayınlanır. Katılımcılardan altı olası seçenek arasından seçim yaparak mevcut ve bekledikleri fiyat değişikliklerini değerlendirmeleri istenir: hızlı şekilde, orta hızda veya hafif şekilde yükseliyor, sabit, düşüyor veya bilmiyorum.

Yayınlanan rakamların etkisi büyük ölçüde mevcut ekonomik ortama bağlıdır. Çok yüksek enflasyon, ECB'nin faiz oranlarını yükseltmesine neden olabilir ve bu da para biriminde artışa yol açabilir. Bununla birlikte, zor ekonomik koşullarda, yükselen enflasyon, durgunluğu daha da derinleştirebilir ve bu da para birimini aşağı çekebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği Sanayi Satış Fiyatı Beklentileri (European Union Industry Selling Price Expectations)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
6.7
9.8
8.9
Tem 2025
9.2
3.6
6.2
Haz 2025
5.6
6.7
7.7
May 2025
7.9
11.6
10.6
Nis 2025
11.0
12.2
11.3
Mar 2025
11.4
10.4
10.2
Şub 2025
9.8
8.5
8.8
Oca 2025
8.7
7.4
7.5
Ara 2024
7.6
6.8
7.1
Kas 2024
7.1
6.4
6.7
Eki 2024
6.5
6.2
6.3
Eyl 2024
6.2
6.5
6.2
Ağu 2024
6.1
6.5
6.7
Tem 2024
6.8
6.3
6.2
Haz 2024
6.1
6.5
6.5
May 2024
6.4
6.1
5.6
Nis 2024
5.4
6.0
5.5
Mar 2024
5.6
4.8
3.9
Şub 2024
3.8
7.6
4.4
Oca 2024
4.6
4.0
3.6
Ara 2023
3.2
1.6
2.4
Kas 2023
2.3
3.5
3.5
Eki 2023
3.6
3.7
3.4
Eyl 2023
3.6
1.0
3.1
Ağu 2023
3.6
2.0
3.4
Tem 2023
3.4
0.6
4.3
Haz 2023
4.4
0.1
6.5
May 2023
6.6
5.7
11.6
Nis 2023
12.0
11.3
18.1
Mar 2023
18.7
14.7
23.5
Şub 2023
23.8
27.9
31.3
Oca 2023
31.9
41.3
37.8
Ara 2022
38.4
31.1
40.4
Kas 2022
40.4
37.0
44.8
Eki 2022
45.4
54.2
49.1
Eyl 2022
50.3
41.8
44.6
Ağu 2022
43.7
45.9
45.3
Tem 2022
45.1
48.0
50.1
Haz 2022
50.4
47.8
55.5
May 2022
56.1
58.2
60.0
Nis 2022
60.8
65.8
57.2
Mar 2022
58.1
55.5
49.8
Şub 2022
49.8
43.6
47.4
Oca 2022
47.7
43.2
48.0
Ara 2021
48.3
54.7
49.1
Kas 2021
49.0
43.6
42.3
Eki 2021
42.2
37.9
38.3
Eyl 2021
38.2
35.4
37.2
Ağu 2021
37.3
35.3
35.5
Tem 2021
35.4
42.5
36.0
123
