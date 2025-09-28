TakvimBölümler

Brezilya Merkez Bankası Banka Kredileri (Aylık) (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Brezilya Merkez Bankası (Central Bank of Brazil)
Sektör:
Para
Düşük 0.4% 0.3%
0.4%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
1.0%
0.4%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Kredi işlemleri, sermaye kredilerini veya müşterilerin satın almalarının finansal kuruluşlar tarafından finansmanını ifade eder. Tüm kredi işlemleri, kredi türüne göre belirlenen faiz oranları ve komisyonlara sahiptir. Finansal kuruluşlar bu tür kredileri kendi kurallarına göre müşterilerin kullanımına sunar. Ana kredi işlemleri bireylere verilen kredileri, kurumsal kredileri, kredili mevduat hesaplarını, kısa vadeli kredileri, rotatif kredi kartlarını ve diğer kredileri içerir.

Ulusal Finansal Sistem (SFN), finansal aracılık, yani kredi verenler ve kredi alanlar arasında aracılık yapan kurum ve kuruluşları bir araya getirir. Ülke vatandaşlarının, özel şirketlerin ve devletin varlıklarının çoğu bu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla devredilir, ayrıca borç ödemeleri ve yatırımların uygulanması da gerçekleştirilir.

Ulusal Finansal Sistemin (SFN) Bileşimi:

  • Düzenleyici Organlar: CMN — Ulusal Para Konseyi, CNSP — Ulusal Özel Sigorta Konseyi, CNPC — Ulusal Tamamlayıcı Emeklilik Konseyi.
  • Denetçiler: BCB — Brezilya Merkez Bankası, CVM — Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Susep — Özel Sigorta İdaresi, Previc — Ulusal Tamamlayıcı Emeklilik İdaresi.
  • İşleyiciler: bankalar, konsorsiyum yöneticileri, borsa, kredi kooperatifleri, brokerlar ve distribütörler, emtia ve vadeli işlemler borsası, ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve reasürörler, emeklilik fonları, bireysel emeklilik kuruluşları ve sermaye şirketleri.

SFN, Brezilya'nın ekonomik politikasından, yani ülkenin makroekonomik koordinasyonundan sorumlu Ulusal Para Konseyi (CMN) tarafından yönetilir.

Brezilya Merkez Bankası (BCB), finansal sistemi izleyerek ve denetleyerek, para, kambiyo ve kredi politikalarını yürüterek CMN kurallarına uyumu sağlama yetkisine sahiptir. BCB, ülkenin piyasa hareketlerine ve Kredi İşlemlerine ilişkin veriler de dahil olmak üzere Para ve Kredi İstatistikleri hakkında aylık raporlar yayınlar.

Krediler ve harcamalar tüketici güveni ile yakından ilişkilidir. Endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması Brezilya reali için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Brezilya Merkez Bankası Banka Kredileri (Aylık) (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
0.4%
0.3%
0.4%
Haz 2025
0.5%
1.2%
0.5%
May 2025
0.6%
0.7%
0.6%
Nis 2025
0.7%
0.2%
0.7%
Mar 2025
0.6%
1.0%
0.2%
Şub 2025
0.4%
0.6%
0.0%
Oca 2025
0.0%
0.7%
1.5%
Ara 2024
1.4%
1.1%
1.0%
Kas 2024
1.2%
0.6%
0.5%
Eki 2024
0.7%
0.6%
1.3%
Eyl 2024
1.2%
1.0%
0.7%
Ağu 2024
0.9%
0.7%
0.4%
Tem 2024
0.2%
0.8%
1.4%
Haz 2024
1.2%
0.6%
0.5%
May 2024
0.7%
0.3%
0.2%
Nis 2024
0.2%
0.4%
1.3%
Mar 2024
1.2%
0.5%
0.4%
Şub 2024
0.2%
-0.3%
Oca 2024
-0.3%
1.0%
1.6%
Ara 2023
1.4%
0.4%
1.1%
Kas 2023
0.9%
0.0%
0.3%
Eki 2023
0.1%
1.0%
Eyl 2023
0.8%
0.8%
1.2%
Ağu 2023
1.1%
0.4%
0.0%
Tem 2023
-0.2%
-0.1%
0.1%
Haz 2023
0.1%
0.8%
0.3%
May 2023
0.3%
0.2%
0.0%
Nis 2023
-0.1%
0.9%
0.7%
Mar 2023
0.7%
1.4%
0.0%
Şub 2023
-0.1%
1.1%
-0.3%
Oca 2023
-0.3%
1.1%
1.3%
Ara 2022
1.3%
1.5%
1.0%
Kas 2022
1.0%
1.4%
1.0%
Eki 2022
1.0%
1.2%
2.2%
Eyl 2022
2.2%
1.4%
1.6%
Ağu 2022
1.6%
1.3%
0.6%
Haz 2022
1.6%
1.0%
1.1%
Nis 2022
0.8%
1.4%
1.3%
Şub 2022
0.8%
1.3%
0.0%
Oca 2022
0.0%
1.1%
1.8%
Ara 2021
1.9%
1.4%
1.8%
Kas 2021
1.8%
1.9%
1.5%
Eki 2021
1.5%
0.6%
2.1%
Eyl 2021
2.0%
0.9%
1.6%
Ağu 2021
1.5%
1.2%
1.3%
Tem 2021
1.2%
0.5%
0.9%
Haz 2021
0.9%
2.0%
1.2%
May 2021
1.2%
0.8%
0.5%
Nis 2021
0.5%
1.3%
1.5%
Mar 2021
1.5%
1.9%
0.7%
1234
