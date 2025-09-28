Kredi işlemleri, sermaye kredilerini veya müşterilerin satın almalarının finansal kuruluşlar tarafından finansmanını ifade eder. Tüm kredi işlemleri, kredi türüne göre belirlenen faiz oranları ve komisyonlara sahiptir. Finansal kuruluşlar bu tür kredileri kendi kurallarına göre müşterilerin kullanımına sunar. Ana kredi işlemleri bireylere verilen kredileri, kurumsal kredileri, kredili mevduat hesaplarını, kısa vadeli kredileri, rotatif kredi kartlarını ve diğer kredileri içerir.

Ulusal Finansal Sistem (SFN), finansal aracılık, yani kredi verenler ve kredi alanlar arasında aracılık yapan kurum ve kuruluşları bir araya getirir. Ülke vatandaşlarının, özel şirketlerin ve devletin varlıklarının çoğu bu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla devredilir, ayrıca borç ödemeleri ve yatırımların uygulanması da gerçekleştirilir.

Ulusal Finansal Sistemin (SFN) Bileşimi:

Düzenleyici Organlar: CMN — Ulusal Para Konseyi, CNSP — Ulusal Özel Sigorta Konseyi, CNPC — Ulusal Tamamlayıcı Emeklilik Konseyi.

Denetçiler: BCB — Brezilya Merkez Bankası, CVM — Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Susep — Özel Sigorta İdaresi, Previc — Ulusal Tamamlayıcı Emeklilik İdaresi.

İşleyiciler: bankalar, konsorsiyum yöneticileri, borsa, kredi kooperatifleri, brokerlar ve distribütörler, emtia ve vadeli işlemler borsası, ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve reasürörler, emeklilik fonları, bireysel emeklilik kuruluşları ve sermaye şirketleri.

SFN, Brezilya'nın ekonomik politikasından, yani ülkenin makroekonomik koordinasyonundan sorumlu Ulusal Para Konseyi (CMN) tarafından yönetilir.

Brezilya Merkez Bankası (BCB), finansal sistemi izleyerek ve denetleyerek, para, kambiyo ve kredi politikalarını yürüterek CMN kurallarına uyumu sağlama yetkisine sahiptir. BCB, ülkenin piyasa hareketlerine ve Kredi İşlemlerine ilişkin veriler de dahil olmak üzere Para ve Kredi İstatistikleri hakkında aylık raporlar yayınlar.

Krediler ve harcamalar tüketici güveni ile yakından ilişkilidir. Endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması Brezilya reali için olumlu olarak değerlendirilebilir.

Son değerler: