Ekonomik Takvim
Almanya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.3%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|6.3%
|Ağu 2025
|6.3%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|2.2%
|Aylık
|Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|€14.8 B
|Tem 2025
|€17.1 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|N/D
|Tem 2025
|€14.9 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.29 09:00, EUR, BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik Oranı Değişimi, Beklenti: 0 K, Önceki: -9 K
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik Oranı, Beklenti: 6.3%, Önceki: 6.3%
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 3.000 M, Önceki: 3.025 M
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik, Beklenti: 2.957 M, Önceki: 2.957 M
2025.09.30 09:30, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Balz'ın Konuşması
2025.09.30 17:00, EUR, BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
2025.10.01 07:55, EUR, S&P Global İmalat PMI
2025.10.01 09:00, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Mauderer'ın Konuşması
2025.10.01 09:30, EUR, 10 Yıllık Tahvil İhalesi, Önceki: 2.25%
2025.10.03 00:00, EUR, Alman Birlik Günü
2025.10.03 07:55, EUR, S&P Global Hizmet PMI
2025.10.03 07:55, EUR, S&P Global Bileşik PMI
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 46.0
2025.10.06 10:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), Önceki: -21.7%
2025.10.06 10:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık), Önceki: 5.0%
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|10 Yıllık Tahvil İhalesi
|2.25%
|2.77%
|2 Yıllık Tahvil İhalesi
|2.01%
|1.96%
|30 Yıllık Tahvil İhalesi
|3.18%
|3.28%
|5 Yıllık Tahvil İhalesi
|2.29%
|2.32%
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|-0.2%
|2 Q 2025
|0.0%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.3%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik
|2.957 M
|Ağu 2025
|2.966 M
|Aylık
|İşsizlik Oranı
|6.3%
|Ağu 2025
|6.3%
|Aylık
|İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|3.025 M
|Ağu 2025
|2.979 M
|Aylık
|İşsizlik Oranı Değişimi
|-9 K
|Ağu 2025
|2 K
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|0.1%
|Aylık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|2.1%
|Aylık
|Toptan Satış Fiyat Endeksi (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|-0.1%
|Aylık
|Toptan Satış Fiyat Endeksi (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|0.5%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|0.1%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|2.2%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|-0.1%
|Tem 2025
|0.1%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|-1.5%
|Tem 2025
|-1.3%
|Aylık
|İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
|-0.2%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık)
|0.6%
|Tem 2025
|0.7%
|Aylık
|İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
|-0.4%
|Tem 2025
|0.0%
|Aylık
|İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)
|-1.4%
|Tem 2025
|-1.4%
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|€14.8 B
|Tem 2025
|€17.1 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|N/D
|Tem 2025
|€14.9 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|N/D
|Tem 2025
|€15.5 B
|Aylık
|İhracat (Aylık)
|N/D
|Tem 2025
|0.8%
|Aylık
|İthalat (Aylık)
|N/D
|Tem 2025
|4.2%
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Fabrika Siparişleri (Aylık)
|-2.9%
|Tem 2025
|-0.2%
|Aylık
|Fabrika Siparişleri (Yıllık)
|-3.4%
|Tem 2025
|1.7%
|Aylık
|Ifo Mevcut İş Durumu
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|Ifo İş Beklentileri
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|S&P Global Bileşik PMI
|N/D
|Eyl 2025
|50.5
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|N/D
|Eyl 2025
|49.3
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|N/D
|Eyl 2025
|49.8
|Aylık
|S&P Global İnşaat PMI
|46.0
|Ağu 2025
|46.3
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|N/D
|Tem 2025
|-1.9%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|N/D
|Tem 2025
|-3.5%
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık)
|-21.7%
|Ağu 2025
|3.4%
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık)
|5.0%
|Ağu 2025
|11.1%
|Aylık
|ZEW Ekonomik Durumu
|-76.4
|Eyl 2025
|-68.6
|Aylık
|ZEW Ekonomik Görüş Göstergesi
|37.3
|Eyl 2025
|34.7
|Aylık
|ZEW İş Ortamı
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GfK Tüketici Ortamı
|N/D
|Eki 2025
|-23.6
|Aylık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|1.0%
|Tem 2025
|-0.6%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|4.9%
|Tem 2025
|2.6%
|Aylık