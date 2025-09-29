TakvimBölümler

Almanya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) -0.3% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 6.3% Ağu 2025 6.3% Aylık
TÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 2.2% Aylık
Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) €​14.8 B Tem 2025 €​17.1 B Aylık
Ticaret Dengesi N/D Tem 2025 €​14.9 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.29 09:00, EUR, BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik Oranı Değişimi, Beklenti: 0 K, Önceki: -9 K
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik Oranı, Beklenti: 6.3%, Önceki: 6.3%
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 3.000 M, Önceki: 3.025 M
2025.09.30 07:55, EUR, İşsizlik, Beklenti: 2.957 M, Önceki: 2.957 M
2025.09.30 09:30, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Balz'ın Konuşması
2025.09.30 17:00, EUR, BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
2025.10.01 07:55, EUR, S&P Global İmalat PMI
2025.10.01 09:00, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Mauderer'ın Konuşması
2025.10.01 09:30, EUR, 10 Yıllık Tahvil İhalesi, Önceki: 2.25%
2025.10.03 00:00, EUR, Alman Birlik Günü
2025.10.03 07:55, EUR, S&P Global Hizmet PMI
2025.10.03 07:55, EUR, S&P Global Bileşik PMI
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 46.0
2025.10.06 10:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), Önceki: -21.7%
2025.10.06 10:00, EUR, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık), Önceki: 5.0%

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
10 Yıllık Tahvil İhalesi 2.25% 2.77%
2 Yıllık Tahvil İhalesi 2.01% 1.96%
30 Yıllık Tahvil İhalesi 3.18% 3.28%
5 Yıllık Tahvil İhalesi 2.29% 2.32%
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) -0.2% 2 Q 2025 0.0% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) -0.3% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik 2.957 M Ağu 2025 2.966 M Aylık
İşsizlik Oranı 6.3% Ağu 2025 6.3% Aylık
İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) 3.025 M Ağu 2025 2.979 M Aylık
İşsizlik Oranı Değişimi -9 K Ağu 2025 2 K Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) N/D Ağu 2025 0.1% Aylık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) N/D Ağu 2025 2.1% Aylık
Toptan Satış Fiyat Endeksi (Aylık) N/D Ağu 2025 -0.1% Aylık
Toptan Satış Fiyat Endeksi (Yıllık) N/D Ağu 2025 0.5% Aylık
TÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 0.1% Aylık
TÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 2.2% Aylık
ÜFE (Aylık) -0.1% Tem 2025 0.1% Aylık
ÜFE (Yıllık) -1.5% Tem 2025 -1.3% Aylık
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) -0.2% Tem 2025 -0.1% Aylık
İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) 0.6% Tem 2025 0.7% Aylık
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) -0.4% Tem 2025 0.0% Aylık
İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) -1.4% Tem 2025 -1.4% Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) €​14.8 B Tem 2025 €​17.1 B Aylık
Ticaret Dengesi N/D Tem 2025 €​14.9 B Aylık
Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) N/D Tem 2025 €​15.5 B Aylık
İhracat (Aylık) N/D Tem 2025 0.8% Aylık
İthalat (Aylık) N/D Tem 2025 4.2% Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Fabrika Siparişleri (Aylık) -2.9% Tem 2025 -0.2% Aylık
Fabrika Siparişleri (Yıllık) -3.4% Tem 2025 1.7% Aylık
Ifo Mevcut İş Durumu N/D Eyl 2025 Aylık
Ifo İş Beklentileri N/D Eyl 2025 Aylık
S&P Global Bileşik PMI N/D Eyl 2025 50.5 Aylık
S&P Global Hizmet PMI N/D Eyl 2025 49.3 Aylık
S&P Global İmalat PMI N/D Eyl 2025 49.8 Aylık
S&P Global İnşaat PMI 46.0 Ağu 2025 46.3 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) N/D Tem 2025 -1.9% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) N/D Tem 2025 -3.5% Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) -21.7% Ağu 2025 3.4% Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık) 5.0% Ağu 2025 11.1% Aylık
ZEW Ekonomik Durumu -76.4 Eyl 2025 -68.6 Aylık
ZEW Ekonomik Görüş Göstergesi 37.3 Eyl 2025 34.7 Aylık
ZEW İş Ortamı N/D Eyl 2025 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GfK Tüketici Ortamı N/D Eki 2025 -23.6 Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) 1.0% Tem 2025 -0.6% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 4.9% Tem 2025 2.6% Aylık