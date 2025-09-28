TakvimBölümler

Japonya İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Japan Construction Orders y/y)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Sektör:
İş
Düşük -19.0% 8.5%
22.5%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
2.3%
-19.0%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Japonya İnşaat Siparişleri (Yıllık), söz konusu ayda alınan sipariş sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İstatistikler, inşaat şirketlerinin katıldığı ankete dayalı olarak toplanır. İnşaat sektörünün en büyük 50 şirketinin verilerine dayalı olarak söz konusu ayın sonunda bir hızlı rapor yayınlanır, bir sonraki ayın 10'unda da kapsamlı istatistikleri içeren tam rapor yayınlanır.

Gösterge, kamu sektöründen alınan siparişler ile özel sektörden alınan siparişleri ayrı ayrı hesaplar. İlk grup, nüfusun refahını yansıtır, ikinci grup da, hükümetin mevcut ekonomik durumu nasıl değerlendirdiğini gösterir.

İnşaat siparişleri, diğer üretim faaliyetleri (örneğin, inşaat malzemelerinin üretimi) ve inşaat sektöründeki istihdam ile doğrudan ilişkilidir. Ek olarak, inşaat siparişlerinin sayısındaki artış, ev alıcılarının ihtiyaç duyacağı diğer ürünlere olan talebin de artmasına neden olabilir: yeni mobilyalar, ev aletleri vb. Genel olarak, sipariş sayısındaki artış, ülkedeki olumlu ekonomik duruma işaret eder.

Bu nedenle, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

"Japonya İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Japan Construction Orders y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
Haz 2025
22.5%
28.8%
14.0%
May 2025
14.0%
13.8%
52.7%
Nis 2025
52.7%
12.3%
3.5%
Mar 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
Şub 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
Oca 2025
12.2%
11.3%
8.1%
Ara 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
Kas 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
Eki 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
Eyl 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
Ağu 2024
8.7%
41.1%
62.8%
Tem 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
Haz 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
May 2024
2.1%
6.2%
26.4%
Nis 2024
26.4%
5.3%
31.4%
Mar 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
Şub 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
Oca 2024
9.1%
5.8%
0.4%
Ara 2023
0.4%
17.5%
33.6%
Kas 2023
33.6%
0.3%
4.2%
Eki 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
Eyl 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
Ağu 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
Tem 2023
8.7%
2.1%
8.6%
Haz 2023
8.6%
7.6%
4.2%
May 2023
4.2%
7.0%
16.2%
Nis 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
Mar 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
Şub 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
Oca 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
Ara 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
Kas 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
Eki 2022
7.9%
8.9%
36.6%
Eyl 2022
36.6%
0.5%
17.9%
Ağu 2022
17.9%
5.7%
2.8%
Tem 2022
2.8%
8.7%
15.5%
Haz 2022
15.5%
4.2%
19.5%
May 2022
30.5%
4.9%
30.5%
Nis 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
Mar 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
Şub 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
Oca 2022
11.0%
9.8%
4.8%
Ara 2021
4.8%
10.1%
11.6%
Kas 2021
11.6%
4.9%
2.1%
Eki 2021
2.1%
6.7%
27.3%
Eyl 2021
27.3%
7.4%
-2.0%
Ağu 2021
-2.0%
2.4%
-3.4%
Tem 2021
-3.4%
6.9%
32.3%
Haz 2021
32.3%
2.6%
7.4%
