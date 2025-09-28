Ekonomik Takvim
Japonya İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Japan Construction Orders y/y)
|Düşük
|-19.0%
|8.5%
|
22.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.3%
|
-19.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya İnşaat Siparişleri (Yıllık), söz konusu ayda alınan sipariş sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İstatistikler, inşaat şirketlerinin katıldığı ankete dayalı olarak toplanır. İnşaat sektörünün en büyük 50 şirketinin verilerine dayalı olarak söz konusu ayın sonunda bir hızlı rapor yayınlanır, bir sonraki ayın 10'unda da kapsamlı istatistikleri içeren tam rapor yayınlanır.
Gösterge, kamu sektöründen alınan siparişler ile özel sektörden alınan siparişleri ayrı ayrı hesaplar. İlk grup, nüfusun refahını yansıtır, ikinci grup da, hükümetin mevcut ekonomik durumu nasıl değerlendirdiğini gösterir.
İnşaat siparişleri, diğer üretim faaliyetleri (örneğin, inşaat malzemelerinin üretimi) ve inşaat sektöründeki istihdam ile doğrudan ilişkilidir. Ek olarak, inşaat siparişlerinin sayısındaki artış, ev alıcılarının ihtiyaç duyacağı diğer ürünlere olan talebin de artmasına neden olabilir: yeni mobilyalar, ev aletleri vb. Genel olarak, sipariş sayısındaki artış, ülkedeki olumlu ekonomik duruma işaret eder.
Bu nedenle, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Japan Construction Orders y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
