İşsizlik oranı Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayınlanır ve Ulusal Hanehalkı Örneklem Anketi (PNAD) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Ulusal Hanehalkı Örneklem Anketi (PNAD), ekonomik olarak aktif hanehalkı nüfusu arasında aylık olarak gerçekleştirilir. Ancak bu anketin tüm nüfus için mutlak bir şekilde gerçekleştirilmesi imkansızdır. PNAD üç ayda bir yapılır. Amacı, Brezilya'nın sosyoekonomik gelişimini incelemek için ilgili verileri analiz etmenin yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli eğilimleri belirlemektir. Bu amaçla, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü bilgileri toplar ve işgücü piyasasındaki durumu tanımlayan üç aylık göstergelerin yanı sıra ek sürekli gerçekler (çeşitli çalışma biçimleri, insanların ve görevlerin doğası, iletişim teknolojileri vb.) için yıllık göstergeler yayınlar.

Bu araştırma Ekim 2011'de bir deney olarak başlatıldı ve Ocak 2012'den itibaren Brezilya genelinde resmi hale getirildi. İşsizlik oranı, Sürekli PNAD tarafından değerlendirilen diğer birçok bileşenden biridir.

İşsizlik oranı GSYİH artışıyla ters orantılıdır ve ekonomik döngüye belirli bir gecikmeyle yanıt verme eğilimindedir. Örneğin ekonomi bir GSYİH artışı dönemine girmeye başlarsa, işsizlik oranı (işsizlik) bu artışa hemen cevap vermez, düşmesi için biraz zamana ihtiyaç duyar. Bunun nedeni, piyasanın başlangıçta üretimi artırmak adına çalışanların çalışma saatlerini artırarak tepki vermesidir; bu çözüm yeterli olmadığında, üretimi artırmak amacıyla yeni işçi alma aşamasına geçilir ve sonunda işsizlik oranı düşmeye başlar.

Sürekli Ulusal Hanehalkı Örneklem Anketi (Sürekli PNAD), IBGE Otomatik Geri Kazanım Sistemi (SIDRA) tarafından yayınlanır. İşsizliğin azalması ekonomik büyümeyi gösterir ve Brezilya reali (BRL) üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

