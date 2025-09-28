TakvimBölümler

Brezilya İşsizlik Oranı 3 Ay (Brazil Unemployment Rate 3-months)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Sektör:
İş Gücü
Orta 5.6% 5.7%
5.8%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
5.5%
5.6%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

İşsizlik oranı Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayınlanır ve Ulusal Hanehalkı Örneklem Anketi (PNAD) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Ulusal Hanehalkı Örneklem Anketi (PNAD), ekonomik olarak aktif hanehalkı nüfusu arasında aylık olarak gerçekleştirilir. Ancak bu anketin tüm nüfus için mutlak bir şekilde gerçekleştirilmesi imkansızdır. PNAD üç ayda bir yapılır. Amacı, Brezilya'nın sosyoekonomik gelişimini incelemek için ilgili verileri analiz etmenin yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli eğilimleri belirlemektir. Bu amaçla, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü bilgileri toplar ve işgücü piyasasındaki durumu tanımlayan üç aylık göstergelerin yanı sıra ek sürekli gerçekler (çeşitli çalışma biçimleri, insanların ve görevlerin doğası, iletişim teknolojileri vb.) için yıllık göstergeler yayınlar.

Bu araştırma Ekim 2011'de bir deney olarak başlatıldı ve Ocak 2012'den itibaren Brezilya genelinde resmi hale getirildi. İşsizlik oranı, Sürekli PNAD tarafından değerlendirilen diğer birçok bileşenden biridir.

İşsizlik oranı GSYİH artışıyla ters orantılıdır ve ekonomik döngüye belirli bir gecikmeyle yanıt verme eğilimindedir. Örneğin ekonomi bir GSYİH artışı dönemine girmeye başlarsa, işsizlik oranı (işsizlik) bu artışa hemen cevap vermez, düşmesi için biraz zamana ihtiyaç duyar. Bunun nedeni, piyasanın başlangıçta üretimi artırmak adına çalışanların çalışma saatlerini artırarak tepki vermesidir; bu çözüm yeterli olmadığında, üretimi artırmak amacıyla yeni işçi alma aşamasına geçilir ve sonunda işsizlik oranı düşmeye başlar.

Sürekli Ulusal Hanehalkı Örneklem Anketi (Sürekli PNAD), IBGE Otomatik Geri Kazanım Sistemi (SIDRA) tarafından yayınlanır. İşsizliğin azalması ekonomik büyümeyi gösterir ve Brezilya reali (BRL) üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Brezilya İşsizlik Oranı 3 Ay (Brazil Unemployment Rate 3-months)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
5.6%
5.7%
5.8%
Haz 2025
5.8%
6.0%
6.2%
May 2025
6.2%
6.4%
6.6%
Nis 2025
6.6%
6.7%
7.0%
Mar 2025
7.0%
7.0%
6.8%
Şub 2025
6.8%
6.7%
6.5%
Oca 2025
6.5%
6.4%
6.2%
Ara 2024
6.2%
6.0%
6.1%
Kas 2024
6.1%
6.2%
6.2%
Eki 2024
6.2%
6.2%
6.4%
Eyl 2024
6.4%
6.4%
6.6%
Ağu 2024
6.6%
6.8%
6.8%
Tem 2024
6.8%
7.0%
6.9%
Haz 2024
6.9%
6.8%
7.1%
May 2024
7.1%
7.3%
7.5%
Nis 2024
7.5%
7.9%
7.9%
Mar 2024
7.9%
7.8%
7.8%
Şub 2024
7.8%
7.7%
7.6%
Oca 2024
7.6%
7.6%
7.4%
Ara 2023
7.4%
7.6%
7.5%
Kas 2023
7.5%
7.7%
7.6%
Eki 2023
7.6%
7.5%
7.7%
Eyl 2023
7.7%
8.0%
7.8%
Ağu 2023
7.8%
7.6%
7.9%
Tem 2023
7.9%
8.0%
8.0%
Haz 2023
8.0%
8.2%
8.3%
May 2023
8.3%
8.2%
8.5%
Nis 2023
8.5%
8.4%
8.8%
Mar 2023
8.8%
8.8%
8.6%
Şub 2023
8.6%
8.8%
8.4%
Oca 2023
8.4%
7.9%
7.9%
Ara 2022
7.9%
8.1%
8.1%
Kas 2022
8.1%
8.1%
8.3%
Eki 2022
8.3%
8.4%
8.7%
Eyl 2022
8.7%
8.8%
8.9%
Ağu 2022
8.9%
8.7%
9.1%
Tem 2022
9.1%
9.3%
9.3%
Haz 2022
9.3%
9.4%
9.8%
May 2022
9.8%
10.1%
10.5%
Nis 2022
10.5%
11.5%
11.1%
Mar 2022
11.1%
11.5%
11.2%
Şub 2022
11.2%
11.5%
11.2%
Oca 2022
11.2%
11.0%
11.1%
Ara 2021
11.1%
11.2%
11.6%
Kas 2021
11.6%
11.9%
12.1%
Eki 2021
12.1%
12.2%
12.6%
Eyl 2021
12.6%
13.1%
13.2%
Ağu 2021
13.2%
13.3%
13.7%
Tem 2021
13.7%
13.8%
14.1%
Haz 2021
14.1%
14.4%
14.6%
1234
