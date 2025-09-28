TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Orta 65.5 K
62.2 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
65.5 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Haftalık "Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu (CFTC)" raporu, ABD vadeli işlem piyasalarındaki "ticari olmayan" yatırımcıların net pozisyonları hakkında ayrıntılar sağlar. Veriler, ağırlıklı olarak Chicago ve New York borsalarının vadeli işlem piyasalarındaki katılımcılar tarafından tutulan pozisyonlara karşılık gelir.

Yatırımcılar, spekülatif olarak faaliyet gösterdikleri zaman "ticari olmayan" olarak sınıflandırılır, örneğin: "day traders" ve "swing traders". Aynı yatırımcılar, varlıkların bir bölümünde "day traders", diğer bölümünde "holders" (uzun vadeli ticaret yapan yatırımcılar) olarak tanımlanabilir. Bütün bunlar "Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu (CFTC)" raporunda yansıtılır.

CFTC, yatırımcıların ve analistlerin piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmak için tamamlanmış işlemler ve açık pozisyonlar hakkında raporlar yayınlar. Bu raporlar, FCM brokerları, mutabakat şirketleri ve borsalar tarafından sağlanan pozisyonlara ilişkin verilere dayanır. CFTC'nin analiz departmanı yalnızca bilgi sağlar, ancak pozisyon oranlarının nedenlerini açıklamaz.

BRL'deki spekülatif alım pozisyonlarındaki artış, dolaylı olarak para biriminin piyasada aktivitesinde artışa işaret eder, ancak küresel ölçeğe kıyasla az miktarda veri sunulduğu göz önüne alındığında, BRL fiyatlarına doğrudan bir etkisi yoktur.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
65.5 K
62.2 K
16 Eyl 2025
62.2 K
56.1 K
9 Eyl 2025
56.1 K
33.2 K
2 Eyl 2025
33.2 K
28.9 K
26 Ağu 2025
28.9 K
30.4 K
19 Ağu 2025
30.4 K
39.6 K
12 Ağu 2025
39.6 K
24.6 K
5 Ağu 2025
24.6 K
23.9 K
29 Tem 2025
23.9 K
25.9 K
22 Tem 2025
25.9 K
24.2 K
15 Tem 2025
24.2 K
49.0 K
8 Tem 2025
49.0 K
52.2 K
1 Tem 2025
52.2 K
44.7 K
24 Haz 2025
44.7 K
51.7 K
17 Haz 2025
51.7 K
39.3 K
10 Haz 2025
39.3 K
30.8 K
3 Haz 2025
30.8 K
46.8 K
27 May 2025
46.8 K
26.3 K
20 May 2025
26.3 K
43.5 K
13 May 2025
43.5 K
25.0 K
6 May 2025
25.0 K
68.3 K
29 Nis 2025
68.3 K
49.9 K
22 Nis 2025
49.9 K
49.0 K
15 Nis 2025
49.0 K
45.1 K
8 Nis 2025
45.1 K
37.0 K
1 Nis 2025
37.0 K
40.3 K
25 Mar 2025
40.3 K
40.7 K
18 Mar 2025
40.7 K
41.9 K
11 Mar 2025
41.9 K
43.2 K
4 Mar 2025
43.2 K
2.4 K
25 Şub 2025
2.4 K
0.9 K
18 Şub 2025
0.9 K
1.1 K
11 Şub 2025
1.1 K
0.2 K
4 Şub 2025
0.2 K
-38.5 K
28 Oca 2025
-38.5 K
-34.1 K
21 Oca 2025
-34.1 K
-34.9 K
14 Oca 2025
-34.9 K
-33.0 K
7 Oca 2025
-33.0 K
-20.7 K
24 Ara 2024
-20.7 K
-20.9 K
17 Ara 2024
-20.9 K
-16.4 K
10 Ara 2024
-16.4 K
-17.4 K
3 Ara 2024
-17.4 K
-7.6 K
26 Kas 2024
-7.6 K
-7.3 K
19 Kas 2024
-7.3 K
-7.6 K
12 Kas 2024
-7.6 K
-12.5 K
5 Kas 2024
-12.5 K
-4.3 K
29 Eki 2024
-4.3 K
-2.8 K
22 Eki 2024
-2.8 K
-5.1 K
15 Eki 2024
-5.1 K
-10.0 K
8 Eki 2024
-10.0 K
-38.3 K
12345678
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod