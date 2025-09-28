Ekonomik Takvim
CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)
|Orta
|65.5 K
|
62.2 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
65.5 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Haftalık "Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu (CFTC)" raporu, ABD vadeli işlem piyasalarındaki "ticari olmayan" yatırımcıların net pozisyonları hakkında ayrıntılar sağlar. Veriler, ağırlıklı olarak Chicago ve New York borsalarının vadeli işlem piyasalarındaki katılımcılar tarafından tutulan pozisyonlara karşılık gelir.
Yatırımcılar, spekülatif olarak faaliyet gösterdikleri zaman "ticari olmayan" olarak sınıflandırılır, örneğin: "day traders" ve "swing traders". Aynı yatırımcılar, varlıkların bir bölümünde "day traders", diğer bölümünde "holders" (uzun vadeli ticaret yapan yatırımcılar) olarak tanımlanabilir. Bütün bunlar "Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu (CFTC)" raporunda yansıtılır.
CFTC, yatırımcıların ve analistlerin piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmak için tamamlanmış işlemler ve açık pozisyonlar hakkında raporlar yayınlar. Bu raporlar, FCM brokerları, mutabakat şirketleri ve borsalar tarafından sağlanan pozisyonlara ilişkin verilere dayanır. CFTC'nin analiz departmanı yalnızca bilgi sağlar, ancak pozisyon oranlarının nedenlerini açıklamaz.
BRL'deki spekülatif alım pozisyonlarındaki artış, dolaylı olarak para biriminin piyasada aktivitesinde artışa işaret eder, ancak küresel ölçeğe kıyasla az miktarda veri sunulduğu göz önüne alındığında, BRL fiyatlarına doğrudan bir etkisi yoktur.
Son değerler:
açıklanan veri
"CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
