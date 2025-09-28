Ekonomik Güven Endeksi aylık olarak beş piyasa güven endeksine göre hesaplanır: Sanayi Sektörü Güven Endeksi (%40), Hizmet Sektörü Güven Endeksi (%30), Tüketici Güven Endeksi (%20), İnşaat Sektörü Güven Endeksi (%5) ve Perakende Ticaret Güven Endeksi (%5). Endekslerin hesaplamadaki ağırlıkları iki kritere göre belirlenir: sektörün temsil edilebilirliği ve GSYİH hesaplamasındaki payı.

Göstergenin tüm bileşenleri, önde gelen sektör temsilcileri arasında yapılan anketlerin verilerine dayanan faktör analizi temelinde hesaplanır. Euro bölgesi için örneklem büyüklüğü, euro bölgesindeki imalat sanayinin tüm sektörlerini temsil eden yaklaşık 55 bin şirket ve 24 bin hanehalkıdır. Ülke başına şirket ve hanehalkı sayısı, ilgili ülkenin euro bölgesi ekonomisine katkısına göre belirlenir.

Şirketler mevcut iş koşullarını (sipariş sayısı, üretim hacmi, stoklar, tüketici aktivitesi) değerlendirir ve gelecek üç ay için beklentileri belirtir. Görüşülen hanehalkları kişisel finansal durumlarını, para biriktirme alışkanlıklarını, istihdamı ve euro bölgesi (ülke) ekonomisindeki genel durumu değerlendirir.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Katılımcılardan yukarıdaki değişkenler için göreceli değerlendirme yapmaları istenir: durum iyileşti mi?, kötüleşti mi? veya değişmediği mi?.

Gösterge, euro bölgesi ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirmek ve gelecek üç ay için gelişimini tahmin etmek adına kullanılır. Ekonomik Güven Endeksinin artışı, hem sektör düzeyinde hem de tüketici düzeyinde durumda bir iyileşmeye işaret eder. Bu, euro fiyatlarında kısa vadeli bir artışa yol açabilir.

