Avrupa Birliği Ekonomik Güven Endeksi (European Union Economic Sentiment Indicator)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Avrupa Komisyonu (European Commission)
Sektör:
İş
Orta 95.2 94.5
95.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
94.8
95.2
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Ekonomik Güven Endeksi aylık olarak beş piyasa güven endeksine göre hesaplanır: Sanayi Sektörü Güven Endeksi (%40), Hizmet Sektörü Güven Endeksi (%30), Tüketici Güven Endeksi (%20), İnşaat Sektörü Güven Endeksi (%5) ve Perakende Ticaret Güven Endeksi (%5). Endekslerin hesaplamadaki ağırlıkları iki kritere göre belirlenir: sektörün temsil edilebilirliği ve GSYİH hesaplamasındaki payı.

Göstergenin tüm bileşenleri, önde gelen sektör temsilcileri arasında yapılan anketlerin verilerine dayanan faktör analizi temelinde hesaplanır. Euro bölgesi için örneklem büyüklüğü, euro bölgesindeki imalat sanayinin tüm sektörlerini temsil eden yaklaşık 55 bin şirket ve 24 bin hanehalkıdır. Ülke başına şirket ve hanehalkı sayısı, ilgili ülkenin euro bölgesi ekonomisine katkısına göre belirlenir.

Şirketler mevcut iş koşullarını (sipariş sayısı, üretim hacmi, stoklar, tüketici aktivitesi) değerlendirir ve gelecek üç ay için beklentileri belirtir. Görüşülen hanehalkları kişisel finansal durumlarını, para biriktirme alışkanlıklarını, istihdamı ve euro bölgesi (ülke) ekonomisindeki genel durumu değerlendirir.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Katılımcılardan yukarıdaki değişkenler için göreceli değerlendirme yapmaları istenir: durum iyileşti mi?, kötüleşti mi? veya değişmediği mi?.

Gösterge, euro bölgesi ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirmek ve gelecek üç ay için gelişimini tahmin etmek adına kullanılır. Ekonomik Güven Endeksinin artışı, hem sektör düzeyinde hem de tüketici düzeyinde durumda bir iyileşmeye işaret eder. Bu, euro fiyatlarında kısa vadeli bir artışa yol açabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği Ekonomik Güven Endeksi (European Union Economic Sentiment Indicator)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
95.2
94.5
95.8
Tem 2025
95.8
96.0
94.2
Haz 2025
94.0
93.5
94.8
May 2025
94.8
94.4
93.6
Nis 2025
93.6
95.5
95.0
Mar 2025
95.2
95.1
96.3
Şub 2025
96.3
96.0
95.3
Oca 2025
95.2
95.0
93.7
Ara 2024
93.7
96.1
95.6
Kas 2024
95.8
96.5
95.7
Eki 2024
95.6
97.2
96.3
Eyl 2024
96.2
96.9
96.5
Ağu 2024
96.6
95.5
96.0
Tem 2024
95.8
95.3
95.9
Haz 2024
95.9
96.6
96.1
May 2024
96.0
94.9
95.6
Nis 2024
95.6
94.9
96.2
Mar 2024
96.3
94.2
95.5
Şub 2024
95.4
97.1
96.1
Oca 2024
96.2
97.4
96.3
Ara 2023
96.4
93.4
94.0
Kas 2023
93.8
93.2
93.5
Eki 2023
93.3
93.2
93.4
Eyl 2023
93.3
93.8
93.6
Ağu 2023
93.3
94.8
94.5
Tem 2023
94.5
95.8
95.3
Haz 2023
95.3
97.8
96.4
May 2023
96.5
99.2
99.0
Nis 2023
99.3
99.4
99.2
Mar 2023
99.3
99.7
99.6
Şub 2023
99.7
97.8
99.8
Oca 2023
99.9
94.6
97.1
Ara 2022
95.8
93.0
94.0
Kas 2022
93.7
93.0
92.7
Eki 2022
92.5
95.5
93.6
Eyl 2022
93.7
98.2
97.3
Ağu 2022
97.6
101.4
98.9
Tem 2022
99.0
104.4
103.5
Haz 2022
104.0
105.0
105.0
May 2022
105.0
106.7
104.9
Nis 2022
105.0
111.2
106.7
Mar 2022
108.5
113.4
113.9
Şub 2022
114.0
114.0
112.7
Oca 2022
112.7
116.5
113.8
Ara 2021
115.3
118.1
117.6
Kas 2021
117.5
118.3
118.6
Eki 2021
118.6
117.7
117.8
Eyl 2021
117.8
118.3
117.6
Ağu 2021
117.5
118.6
119.0
Tem 2021
119.0
116.3
117.9
