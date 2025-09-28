TakvimBölümler

Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Australia Consumer Price Index (CPI))

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya İstatistik Bürosu (Australian Bureau of Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Orta 2.1 1.1
2.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.6
2.1
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), tüketici perspektifinden mal ve hizmet fiyatlarının baz döneme (şu anda 2011/12 olarak belirlenmiştir) göre değişimini yansıtır. Baz yıldaki endeks göstergesi 100 olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla endeks değeri 110 puan ise fiyatların baz döneme göre %10 arttığı anlamına gelir.

TÜFE, hanehalklarının ortalama harcamalarına dayalı olarak sabit sepete dahil edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Sepet, hanehalkı harcamalarının daha büyük bir kısmını oluşturan mal ve hizmet gruplarından oluşur. Tüketici sepetinin bileşenleri, en büyük 8 şehirden 8.000 hanehalkının katıldığı ankete dayanarak belirlenir. Sepetin bileşenlerinin yerleri ağırlıklarına göre sıralanır. Sepet şu anda gıda ve alkolsüz içecekler, sağlık, giyim ve ayakkabı vs. olmak üzere 11 gruptan oluşur; bu 11 grup da 33 alt gruba (örneğin: meyveler ve sebzeler, ayakkabı, sağlık ve dişçilik hizmetleri) ve 87 harcama sınıfına (meyve, bira, dişçilik hizmetleri, vb.) ayrılır.

Perakende fiyatlarına ilişkin veriler çeşitli satış noktalarından (süpermarketler, oteller, mağazalar, araba galerileri, hizmet sektörü şirketleri) ve çevrimiçi mağazalardan toplanır. TÜFE hesaplamasında fiyatlara tüm vergiler dahildir.

TÜFE endeksi, hükümet ve ekonomistler tarafından Avustralya'nın ekonomisinin enflasyonunun ölçümünde kullanılır. Tüketici enflasyonu, ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca, Avustralya Merkez Bankası, faiz oranı kararını alırken tüketici fiyat endeksinin davranışını analiz eder. Bu nedenle, endeksteki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Australia Consumer Price Index (CPI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
2.1
1.1
2.4
1 Q 2025
2.4
139.6
2.4
4 Q 2024
139.4
139.7
139.1
3 Q 2024
139.1
140.2
138.8
2 Q 2024
138.8
138.4
137.4
1 Q 2024
137.4
137.3
136.1
4 Q 2023
136.1
134.0
135.3
3 Q 2023
135.3
133.0
133.7
2 Q 2023
133.7
134.9
132.6
1 Q 2023
132.6
133.1
130.8
4 Q 2022
130.8
130.6
128.4
3 Q 2022
128.4
128.2
126.1
2 Q 2022
126.1
122.2
123.9
1 Q 2022
123.9
120.0
121.3
4 Q 2021
121.3
119.3
119.7
3 Q 2021
119.7
118.8
118.8
2 Q 2021
118.8
119.1
117.9
1 Q 2021
117.9
116.0
117.2
4 Q 2020
117.2
116.6
116.2
3 Q 2020
116.2
114.8
114.4
2 Q 2020
114.4
116.9
116.6
1 Q 2020
116.6
116.3
116.2
4 Q 2019
116.2
115.7
115.4
3 Q 2019
115.4
115.1
114.8
2 Q 2019
114.8
113.8
114.1
1 Q 2019
114.1
114.4
114.1
4 Q 2018
114.1
113.9
113.5
3 Q 2018
113.5
113.2
113.0
2 Q 2018
113.0
112.8
112.6
1 Q 2018
112.6
112.4
112.1
4 Q 2017
112.1
111.6
111.4
3 Q 2017
111.4
110.7
2 Q 2017
110.7
110.5
1 Q 2017
110.5
110.0
4 Q 2016
110.0
109.4
3 Q 2016
109.4
108.6
2 Q 2016
108.6
108.2
1 Q 2016
108.2
108.4
4 Q 2015
108.4
108.0
3 Q 2015
108.0
107.5
2 Q 2015
107.5
106.8
1 Q 2015
106.8
106.6
4 Q 2014
106.6
106.4
3 Q 2014
106.4
105.9
2 Q 2014
105.9
105.4
1 Q 2014
105.4
104.8
4 Q 2013
104.8
104.0
3 Q 2013
104.0
102.8
2 Q 2013
102.8
