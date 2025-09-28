TakvimBölümler

Avrupa Birliği Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Eurostat
Sektör:
Fiyatlar
Orta 122.82
122.82
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
122.82
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Çekirdek TÜFE), gıda, alkol, tütün ve elektrik hariç tüketim malları ve hizmetlerinden oluşan sepetin fiyatındaki değişimi mevsimsellik olarak ayarlanmış şekilde yansıtır. TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra elde edilen veriler, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirilir.

TÜFE, fiyatlardaki değişimi, hanehalkı, yani nihai mal ve hizmet tüketicileri perspektifinden yansıtır. Endeks hesaplaması şu mal ve hizmet kategorilerini içerir: giyim, konut, konut hizmetleri, sağlık, ulaşım, iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, otel ve restoranlar ve "çeşitli".

Gıda, alkol, tütün ve enerji yüksek volatiliteleri nedeniyle Çekirdek TÜFE hesaplamasının dışında tutulur. Ayrıca hesaplama, hanehalklarının nihai tüketici harcamalarının bir parçası olmayan ürün ve hizmetleri ve tek bir muhasebe sistemine dahil edilemeyen bazı harcama kategorilerini içermez: kumar, emsal konut kiralama, hayat sigortası, devlet sağlık sigortası, dolaylı olarak hesaplanan finansal aracılık hizmetleri vb.

Tüketici Fiyat Endeksi veya euro bölgesindeki enflasyon, ECB Yönetim Konseyi tarafından para politikasının etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir fiyat istikrarı göstergesidir. TÜFE, Avrupa Merkez Bankasının hedef enflasyon seviyesinde tutulduğu sürece, endeksin euro fiyatları üzerindeki etkisi genellikle önemli değildir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Avrupa Birliği Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
122.82
122.82
Ağu 2025 başlangıç
122.82
122.46
Tem 2025
122.46
122.44
Tem 2025 başlangıç
122.44
122.66
Haz 2025
122.66
122.63
Haz 2025 başlangıç
122.63
122.19
May 2025
122.19
122.21
May 2025 başlangıç
122.21
122.22
Nis 2025
122.22
122.19
Nis 2025 başlangıç
122.19
120.99
Mar 2025
120.99
120.97
Mar 2025 başlangıç
120.97
119.83
Şub 2025
119.83
119.87
Şub 2025 başlangıç
119.87
119.18
Oca 2025
119.18
119.17
Oca 2025 başlangıç
119.17
120.32
Ara 2024
120.32
120.32
Ara 2024 başlangıç
120.32
119.78
Kas 2024
119.78
119.80
Kas 2024 başlangıç
119.80
120.47
Eki 2024
120.47
120.45
Eki 2024 başlangıç
120.45
120.17
Eyl 2024
120.17
120.19
Eyl 2024 başlangıç
120.19
120.09
Ağu 2024
120.09
120.10
Ağu 2024 başlangıç
120.10
119.70
Tem 2024
119.70
119.71
Tem 2024 başlangıç
119.71
119.89
Haz 2024
119.89
119.88
Haz 2024 başlangıç
119.88
119.47
May 2024
119.47
119.47
May 2024 başlangıç
119.47
118.95
Nis 2024
118.95
118.96
Nis 2024 başlangıç
118.96
118.12
Mar 2024
118.12
118.12
Mar 2024 başlangıç
118.12
116.83
Şub 2024
116.83
116.83
Şub 2024 başlangıç
116.83
116.05
Oca 2024
116.05
116.06
Oca 2024 başlangıç
116.06
117.14
Ara 2023
117.14
117.13
Ara 2023 başlangıç
117.13
116.61
Kas 2023
116.61
116.62
Kas 2023 başlangıç
116.62
117.31
Eki 2023
117.31
117.32
Eki 2023 başlangıç
117.32
117.04
Eyl 2023
117.04
117.07
Eyl 2023 başlangıç
117.07
116.78
Ağu 2023
116.78
116.79
Ağu 2023 başlangıç
116.79
116.39
123
