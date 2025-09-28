Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Çekirdek TÜFE), gıda, alkol, tütün ve elektrik hariç tüketim malları ve hizmetlerinden oluşan sepetin fiyatındaki değişimi mevsimsellik olarak ayarlanmış şekilde yansıtır. TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra elde edilen veriler, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirilir.

TÜFE, fiyatlardaki değişimi, hanehalkı, yani nihai mal ve hizmet tüketicileri perspektifinden yansıtır. Endeks hesaplaması şu mal ve hizmet kategorilerini içerir: giyim, konut, konut hizmetleri, sağlık, ulaşım, iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, otel ve restoranlar ve "çeşitli".

Gıda, alkol, tütün ve enerji yüksek volatiliteleri nedeniyle Çekirdek TÜFE hesaplamasının dışında tutulur. Ayrıca hesaplama, hanehalklarının nihai tüketici harcamalarının bir parçası olmayan ürün ve hizmetleri ve tek bir muhasebe sistemine dahil edilemeyen bazı harcama kategorilerini içermez: kumar, emsal konut kiralama, hayat sigortası, devlet sağlık sigortası, dolaylı olarak hesaplanan finansal aracılık hizmetleri vb.

Tüketici Fiyat Endeksi veya euro bölgesindeki enflasyon, ECB Yönetim Konseyi tarafından para politikasının etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir fiyat istikrarı göstergesidir. TÜFE, Avrupa Merkez Bankasının hedef enflasyon seviyesinde tutulduğu sürece, endeksin euro fiyatları üzerindeki etkisi genellikle önemli değildir.

