Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Malı Sevkiyatları (Aylık) (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)
|Düşük
|-0.3%
|0.5%
|
0.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.3%
|
-0.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Malları Sevkiyatı (Aylık), söz konusu aydaki gerçekleştirilen hafif silahların, tarım makinelerinin ve ekipmanlarının, inşaat ekipmanlarının, türbinlerin, jeneratörlerin ve diğer enerji iletim ekipmanlarının, bilgi işlem ve telekomünikasyon ekipmanlarının, ağır kamyonların, ofisler ve işletmeler için mobilyaların ve tıbbi hammadde malzemelerinin teslimatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Malı Sevkiyatları (Aylık) (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
