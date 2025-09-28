Ekonomik Takvim
Brezilya Döviz Akışları (Brazil Foreign Exchange Flows)
|Düşük
|$-0.659 B
|$0.872 B
|
$-0.163 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$-0.240 B
|
$-0.659 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Döviz Akışı, Brezilya'ya giren ve Brezilya'dan çıkan döviz miktarıyla ilgilidir. Döviz Akışı değeri, finansal akış ve ticari akış miktarlarının toplamı olarak hesaplanır.
Finansal Akış, kârların ve temettülerin diğer ülkelere transferini, menkul kıymetlere yapılan yatırımları, yabancı kuruluşların doğrudan yatırımlarını ve diğer işlemleri içerir. Brezilya'da yapılan tüm ihracat ve ithalatları pratik olarak yansıtır.
Merkez Bankası (BC), Brezilya'ya giren ve Brezilya'dan çıkan döviz hacmi hakkında haftalık raporlar yayınlar (miktarlar ABD doları cinsinden sunulur).
ABD doları cinsinden Brezilya'ya giren toplam sermaye, yurt dışına giden sermayeden yüksek olduğunda Döviz Akışı pozitiftir.
ABD doları cinsinden Brezilya'ya giren toplam sermaye, yurt dışına giden sermayeden düşük olduğunda Döviz Akışı negatiftir.
Ülkeler, olası cari hesap açıklarını finanse etmek için uygun koşullar yaratan yerli ve yabancı yatırımların artmasını teşvik ettiği için pozitif döviz akışı hedefler.
Pozitif Döviz Akışı, Brezilya realini ABD dolarına karşı değerlendirerek ülkedeki dolar arzını artırır ve alıcıların baskısını azaltır.
Negatif Döviz Akışı, Brezilya realini ABD dolarına karşı zayıflatarak ülkedeki dolar arzını azaltır ve alıcıların baskısını artırır.
Özetle, bu gösterge nüfusun satın alma gücü ve dış ticaret ile yakından ilişkilidir, bu nedenle göstergede artış Brezilya reali fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Brezilya Döviz Akışları (Brazil Foreign Exchange Flows)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
