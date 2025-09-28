Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki İtalya'da nihai hanehalkı tüketimine yönelik mal ve hizmetlerden oluşan tüketici sepetinin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Satın alma eğilimlerindeki değişiklikleri değerlendirmek adına temel endekstir ve ana enflasyonun ölçüsü olarak kullanılır.

Endeksin hesaplamasına yönelik veriler, yerel ve merkezi anketlerin yanı sıra idari kaynaklardan (Ekonomik Kalkınma Bakanlığı) toplanır. Endeks farklı seviyelerde hesaplanır: iller ve bölgeler için ayrı ayrı şekilde ve ayrıca bölgesel endekslerin ağırlıklı ortalaması olarak genel TÜFE şeklinde.

Tüketici sepeti gıda, alkolsüz ve alkollü içecekler, tütün, giyim, mobilya, elektrik ve su, ulaşım, eğlence, eğitim ve diğer mal ve hizmetleri içerir. Sepetteki mal ve hizmetlere, nihai tüketim harcamalarındaki ilgili paylarını yansıtan farklı ağırlıklar verilir.

Tüketici fiyat endeksi, ülkedeki enflasyonu karakterize eden en önemli göstergelerden biridir. Enflasyonla mücadelede en yaygın kullanılan araç, yabancı yatırımı ülkeye çekmek adına faiz oranları artırmaktır. Bu nedenle, endeks değerinin beklenen değerin üzerinde olması, olumlu bir sinyal olarak kabul edilir ve euro fiyatlarında olası bir yukarı yönlü hareketin işareti olarak yorumlanabilir. Endeks değerinin beklenen değerden düşük olması da euro fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

