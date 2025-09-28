Ekonomik Takvim
ADP Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP United States Nonfarm Employment Change)
|Yüksek
|54 K
|136 K
|
104 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-19 K
|
54 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
ADP Tarım dışı İstihdam Değişimi, ABD'deki 19 üretim sektöründeki aylık değişimi göstermektedir. Gösterge tarımı dikkate almamaktadır. Hesaplama, yaklaşık 400 000 özel şirketten toplanan verileri içerir.
Gösterge, iş gücü piyasasını ve sanayi sektörü faaliyetlerini karakterize eder. İstihdam büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"ADP Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP United States Nonfarm Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
