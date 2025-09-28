TakvimBölümler

ADP Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP United States Nonfarm Employment Change)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
ADP
Sektör:
İş Gücü
Yüksek 54 K 136 K
104 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-19 K
54 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ADP Tarım dışı İstihdam Değişimi, ABD'deki 19 üretim sektöründeki aylık değişimi göstermektedir. Gösterge tarımı dikkate almamaktadır. Hesaplama, yaklaşık 400 000 özel şirketten toplanan verileri içerir.

Gösterge, iş gücü piyasasını ve sanayi sektörü faaliyetlerini karakterize eder. İstihdam büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ADP Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP United States Nonfarm Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
54 K
136 K
104 K
Tem 2025
104 K
57 K
-33 K
Haz 2025
-33 K
121 K
37 K
May 2025
37 K
80 K
62 K
Nis 2025
62 K
246 K
155 K
Mar 2025
155 K
4 K
77 K
Şub 2025
77 K
124 K
183 K
Oca 2025
183 K
121 K
122 K
Ara 2024
122 K
120 K
146 K
Kas 2024
146 K
205 K
233 K
Eki 2024
233 K
121 K
143 K
Eyl 2024
143 K
116 K
99 K
Ağu 2024
99 K
121 K
122 K
Tem 2024
122 K
77 K
150 K
Haz 2024
150 K
148 K
152 K
May 2024
152 K
99 K
192 K
Nis 2024
192 K
193 K
184 K
Mar 2024
184 K
213 K
140 K
Şub 2024
140 K
84 K
107 K
Oca 2024
107 K
137 K
164 K
Ara 2023
164 K
-12 K
103 K
Kas 2023
103 K
-13 K
113 K
Eki 2023
113 K
-9 K
89 K
Eyl 2023
89 K
2 K
177 K
Ağu 2023
177 K
13 K
324 K
Tem 2023
324 K
16 K
497 K
Haz 2023
497 K
4 K
278 K
May 2023
278 K
-22 K
296 K
Nis 2023
296 K
-46 K
145 K
Mar 2023
145 K
10 K
242 K
Şub 2023
242 K
10 K
106 K
Oca 2023
106 K
86 K
235 K
Ara 2022
235 K
134 K
127 K
Kas 2022
127 K
101 K
239 K
Eki 2022
239 K
-163 K
208 K
Eyl 2022
208 K
-163 K
132 K
Ağu 2022
132 K
-263 K
128 K
May 2022
128 K
-225 K
202 K
Nis 2022
247 K
-31 K
479 K
Mar 2022
455 K
238 K
486 K
Şub 2022
475 K
471 K
509 K
Oca 2022
-301 K
503 K
776 K
Ara 2021
807 K
161 K
505 K
Kas 2021
534 K
-366 K
570 K
Eki 2021
571 K
-663 K
523 K
Eyl 2021
568 K
74 K
340 K
Ağu 2021
374 K
406 K
326 K
Tem 2021
330 K
845 K
680 K
Haz 2021
692 K
1055 K
886 K
May 2021
978 K
923 K
654 K
