Ekonomik Takvim
Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık) (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)
|Düşük
|18.7%
|6.5%
|
15.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|17.2%
|
18.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Afrikalı perakendeciler tarafından satılan araç sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini gösterir.
Otomotiv sanayi ülkenin GSYİH'sına ve istihdamına önemli bir katkı sağlar, bu nedenle gösterge ekonominin durumunu yansıtır. Göstergede büyüme, ülkedeki tüketim artışını ve olumlu bir ekonomik durumun olduğunu gösterir. Endeks büyümesi ZAR fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık) (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın