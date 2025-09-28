TakvimBölümler

Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık) (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Güney Afrika Ulusal Otomobil Üreticileri Birliği (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Sektör:
İş
Düşük 18.7% 6.5%
15.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
17.2%
18.7%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Afrikalı perakendeciler tarafından satılan araç sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini gösterir.

Otomotiv sanayi ülkenin GSYİH'sına ve istihdamına önemli bir katkı sağlar, bu nedenle gösterge ekonominin durumunu yansıtır. Göstergede büyüme, ülkedeki tüketim artışını ve olumlu bir ekonomik durumun olduğunu gösterir. Endeks büyümesi ZAR fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık) (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
18.7%
6.5%
15.6%
Tem 2025
15.6%
8.5%
18.7%
Haz 2025
18.7%
10.8%
22.0%
May 2025
22.0%
7.4%
11.9%
Nis 2025
11.9%
6.6%
12.5%
Mar 2025
12.5%
5.0%
7.3%
Şub 2025
7.3%
4.5%
10.4%
Oca 2025
10.4%
4.3%
2.5%
Ara 2024
2.5%
5.4%
8.1%
Kas 2024
8.1%
4.5%
5.5%
Eki 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
Eyl 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
Ağu 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
Tem 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
Haz 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
May 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
Nis 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
Mar 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
Şub 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
Oca 2024
-3.8%
-3.3%
Ara 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
Kas 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
Eki 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
Eyl 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
Ağu 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
Tem 2023
1.3%
29.4%
14.0%
Haz 2023
14.0%
34.2%
10.1%
May 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
Nis 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
Mar 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
Şub 2023
2.6%
15.8%
4.8%
Oca 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
Ara 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
Kas 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
Eki 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
Eyl 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
Ağu 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
Tem 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
Haz 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
May 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
Nis 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
Mar 2022
16.5%
33.9%
18.4%
Şub 2022
18.4%
89.2%
19.5%
Oca 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
Ara 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
Kas 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
Eki 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
Eyl 2021
15.8%
-3466.5%
24.6%
Ağu 2021
24.6%
3492.8%
1.7%
Tem 2021
1.7%
3440.8%
20.2%
123
