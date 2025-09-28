Ekonomik Takvim
İspanya Tüketici Güveni (Spain Consumer Confidence)
|Düşük
|N/D
|83.6
|
82.5
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Güven Endeksi, bireylerin ekonomik faaliyetle ilgili görüşü yansıtmaktadır. Endeks, tüketicinin şu sorulara ilişkin fikrini içeren, hanehalkının aylık anketine dayanılarak hesaplanmaktadır: İspanya'daki genel ekonomik durum, katılımcıların kendi mali durumu ve tasarruf ve harcama açısından yönelimleri. Anket katılımcıları önceki on iki aydaki eğilimlerin bir değerlendirmesini ve önümüzdeki on iki ay için bir bakış açısı sağlar. İspanya ekonomisinin kısa vadeli görünümü, Tüketici Güven Endeksi'ne göre ölçülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İspanya Tüketici Güveni (Spain Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
