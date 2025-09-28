TakvimBölümler

İspanya Tüketici Güveni (Spain Consumer Confidence)

Ülke:
İspanya
EUR, Euro
Kaynak:
Sosyolojik Araştırma Merkezi (CIS) (Centre for Sociological Research (CIS))
Sektör:
Tüketici
Düşük N/D 83.6
82.5
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Tüketici Güven Endeksi, bireylerin ekonomik faaliyetle ilgili görüşü yansıtmaktadır. Endeks, tüketicinin şu sorulara ilişkin fikrini içeren, hanehalkının aylık anketine dayanılarak hesaplanmaktadır: İspanya'daki genel ekonomik durum, katılımcıların kendi mali durumu ve tasarruf ve harcama açısından yönelimleri. Anket katılımcıları önceki on iki aydaki eğilimlerin bir değerlendirmesini ve önümüzdeki on iki ay için bir bakış açısı sağlar. İspanya ekonomisinin kısa vadeli görünümü, Tüketici Güven Endeksi'ne göre ölçülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İspanya Tüketici Güveni (Spain Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
N/D
83.6
82.5
May 2025
82.5
74.1
76.5
Nis 2025
76.5
80.9
79.6
Mar 2025
79.6
81.4
Şub 2025
81.4
84.6
84.9
Oca 2025
84.9
82.5
85.0
Ara 2024
85.0
75.2
80.6
Kas 2024
80.6
80.6
79.6
Eki 2024
84.8
92.2
89.4
Ağu 2024
89.4
92.7
88.4
Tem 2024
88.4
94.2
83.8
Haz 2024
83.8
81.6
84.5
Nis 2024
84.5
82.1
82.5
Mar 2024
82.5
72.6
78.5
Şub 2024
78.5
78.6
Oca 2024
78.6
77.6
Ara 2023
77.6
76.7
Kas 2023
76.7
87.3
70.5
Eki 2023
70.5
87.3
77.2
Eyl 2023
77.2
93.6
94.4
Ağu 2023
94.4
85.7
92.4
Haz 2023
92.4
79.4
81.5
May 2023
81.5
69.6
73.0
Nis 2023
73.0
78.9
67.4
Mar 2023
67.4
79.4
71.6
Şub 2023
71.6
72.8
73.0
Oca 2023
73.0
59.3
68.0
Ara 2022
68.0
50.2
60.5
Kas 2022
60.5
55.8
54.7
Eki 2022
54.7
57.2
55.7
Eyl 2022
55.7
57.9
55.5
Tem 2022
55.5
63.0
65.8
Haz 2022
65.8
76.0
May 2022
76.0
59.9
74.6
Nis 2022
74.6
65.0
53.8
Mar 2022
53.8
85.4
89.8
Şub 2022
89.8
79.8
89.3
Oca 2022
89.3
74.0
81.3
Ara 2021
81.3
84.6
Kas 2021
84.6
99.7
97.3
Eki 2021
97.3
94.9
98.3
Eyl 2021
98.3
91.4
91.6
Ağu 2021
91.6
94.3
91.9
Tem 2021
91.9
93.1
97.5
Haz 2021
97.5
82.9
89.0
May 2021
89.0
74.6
77.8
Nis 2021
77.8
68.6
73.0
Mar 2021
73.0
59.8
65.9
Şub 2021
65.9
58.3
55.7
Oca 2021
55.7
58.4
63.1
12
