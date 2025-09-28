Ekonomik Takvim
İtalya İş Güveni (Italy Business Confidence)
|Düşük
|87.3
|87.5
|
87.3
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|87.5
|
87.3
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İş Güven Endeksi, iş koşullarıyla ilgili olarak ülke ekonomisinin genel durumunu yansıtır. Kısa vadede ekonomik durumu analiz etmek için kullanılabilir.
İş Güven Endeksi, 4.000 imalat, inşaat, perakende ve hizmet sektöründen oluşan örneklem temelinde hesaplanır. Ankete katılmak üzere imalat sektöründen en az beş, inşaat ve hizmet sektörlerinden de en az üç çalışanı olan şirketler seçilir. Veriler, söz konusu ayın ilk yarısında aylık olarak toplanır.
İş koşullarında artış eğilimi, iş yatırımlarında artış anlamına gelebilir ve bu da üretimde artışa yol açabilir.
Euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden daha düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İtalya İş Güveni (Italy Business Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
