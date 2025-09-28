TakvimBölümler

İtalya İş Güveni (Italy Business Confidence)

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik Enstitüsü (National Institute of Statistics)
Sektör:
İş
Düşük 87.3 87.5
87.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
87.5
87.3
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İş Güven Endeksi, iş koşullarıyla ilgili olarak ülke ekonomisinin genel durumunu yansıtır. Kısa vadede ekonomik durumu analiz etmek için kullanılabilir.

İş Güven Endeksi, 4.000 imalat, inşaat, perakende ve hizmet sektöründen oluşan örneklem temelinde hesaplanır. Ankete katılmak üzere imalat sektöründen en az beş, inşaat ve hizmet sektörlerinden de en az üç çalışanı olan şirketler seçilir. Veriler, söz konusu ayın ilk yarısında aylık olarak toplanır.

İş koşullarında artış eğilimi, iş yatırımlarında artış anlamına gelebilir ve bu da üretimde artışa yol açabilir.

Euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden daha düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İtalya İş Güveni (Italy Business Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
87.3
87.5
87.3
Ağu 2025
87.4
87.9
87.8
Tem 2025
87.8
86.8
87.3
Haz 2025
87.3
86.0
86.6
May 2025
86.5
85.7
85.8
Nis 2025
85.7
86.4
86.0
Mar 2025
86.0
86.8
86.9
Şub 2025
87.0
87.8
86.8
Oca 2025
86.8
87.0
85.9
Ara 2024
85.8
86.2
86.5
Kas 2024
86.5
85.5
85.8
Eki 2024
85.8
86.0
86.6
Eyl 2024
86.7
87.6
87.0
Ağu 2024
87.1
86.5
87.6
Tem 2024
87.6
86.5
86.9
Haz 2024
86.8
89.4
88.2
May 2024
88.4
85.1
87.7
Nis 2024
87.6
91.1
88.4
Mar 2024
88.6
89.1
87.5
Şub 2024
87.3
87.8
88.1
Oca 2024
88.3
94.6
87.3
Ara 2023
95.4
96.3
96.6
Kas 2023
96.6
96.2
96.1
Eki 2023
96.0
97.1
96.4
Eyl 2023
96.4
98.5
97.7
Ağu 2023
97.8
99.8
99.1
Tem 2023
99.3
100.8
100.2
Haz 2023
100.3
102.2
101.2
May 2023
101.4
103.6
102.8
Nis 2023
103.0
103.5
104.1
Mar 2023
104.2
102.8
103.0
Şub 2023
102.8
102.1
102.8
Oca 2023
102.7
102.0
101.5
Ara 2022
101.4
101.5
102.5
Kas 2022
102.5
100.8
100.7
Eki 2022
100.4
102.8
101.2
Eyl 2022
101.3
105.5
104.0
Ağu 2022
104.3
108.4
106.4
Tem 2022
106.7
109.8
109.5
Haz 2022
110.0
109.8
109.4
May 2022
109.3
110.3
109.9
Nis 2022
110.0
112.0
110.1
Mar 2022
110.3
113.8
112.9
Şub 2022
113.4
114.7
113.7
Oca 2022
113.9
115.8
115.0
Ara 2021
115.2
115.7
115.9
Kas 2021
116.0
114.2
115.1
Eki 2021
114.9
113.4
113.2
Eyl 2021
113.0
114.7
113.2
Ağu 2021
113.4
115.5
115.2
