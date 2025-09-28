TakvimBölümler

CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Corn Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Düşük -51.2 K
-36.2 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
-51.2 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Mısırdaki ticari olmayan net pozisyonlar, belirli yatırımcıların açık pozisyonlarının kapsamını göstermektedir. Dolayısıyla bu rakam; piyasadaki çoğunluğun görüşünü, trendin gücünü ve trendin olası bir geri dönüşünü göstermektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Corn Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
-51.2 K
-36.2 K
16 Eyl 2025
-36.2 K
-54.2 K
9 Eyl 2025
-54.2 K
-52.5 K
2 Eyl 2025
-52.5 K
-70.9 K
26 Ağu 2025
-70.9 K
-105.2 K
19 Ağu 2025
-105.2 K
-133.2 K
12 Ağu 2025
-133.2 K
-108.0 K
5 Ağu 2025
-108.0 K
-133.5 K
29 Tem 2025
-133.5 K
-133.9 K
22 Tem 2025
-133.9 K
-129.5 K
15 Tem 2025
-129.5 K
-141.8 K
8 Tem 2025
-141.8 K
-155.5 K
1 Tem 2025
-155.5 K
-130.6 K
24 Haz 2025
-130.6 K
-107.2 K
17 Haz 2025
-107.2 K
-95.5 K
10 Haz 2025
-95.5 K
-81.1 K
3 Haz 2025
-81.1 K
-20.3 K
27 May 2025
-20.3 K
-11.6 K
20 May 2025
-11.6 K
18.1 K
13 May 2025
18.1 K
115.9 K
6 May 2025
115.9 K
175.4 K
29 Nis 2025
175.4 K
219.8 K
22 Nis 2025
219.8 K
234.2 K
15 Nis 2025
234.2 K
172.9 K
8 Nis 2025
172.9 K
166.9 K
1 Nis 2025
166.9 K
200.4 K
25 Mar 2025
200.4 K
239.4 K
18 Mar 2025
239.4 K
268.4 K
11 Mar 2025
268.4 K
335.4 K
4 Mar 2025
335.4 K
441.2 K
25 Şub 2025
441.2 K
468.7 K
18 Şub 2025
468.7 K
424.8 K
11 Şub 2025
424.8 K
462.4 K
4 Şub 2025
462.4 K
443.9 K
28 Oca 2025
443.9 K
392.9 K
21 Oca 2025
392.9 K
348.1 K
14 Oca 2025
348.1 K
319.8 K
7 Oca 2025
319.8 K
225.7 K
24 Ara 2024
225.7 K
221.8 K
17 Ara 2024
221.8 K
224.4 K
10 Ara 2024
224.4 K
137.2 K
3 Ara 2024
137.2 K
136.9 K
26 Kas 2024
136.9 K
163.3 K
19 Kas 2024
163.3 K
177.6 K
12 Kas 2024
177.6 K
102.6 K
5 Kas 2024
102.6 K
83.3 K
29 Eki 2024
83.3 K
17.8 K
22 Eki 2024
17.8 K
-5.2 K
15 Eki 2024
-5.2 K
36.1 K
8 Eki 2024
36.1 K
-7.2 K
1234567
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
Kod