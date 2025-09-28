Ekonomik Takvim
CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Corn Non-Commercial Net Positions)
|Düşük
|-51.2 K
|
-36.2 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-51.2 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Mısırdaki ticari olmayan net pozisyonlar, belirli yatırımcıların açık pozisyonlarının kapsamını göstermektedir. Dolayısıyla bu rakam; piyasadaki çoğunluğun görüşünü, trendin gücünü ve trendin olası bir geri dönüşünü göstermektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
"CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Corn Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
