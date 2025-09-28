TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Katılım Oranı (United States Participation Rate)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Orta 62.3% 62.3%
62.2%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
62.2%
62.3%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Katılım Oranı, toplam iş gücüne göre istihdam edilen ya da aktif olarak istihdam arayan toplam emek-gücü çağındaki kişilerin yüzdesidir.

Gösterge, işsizlik oranını ve imalat istihdam oranını ölçmek için kullanılır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri Katılım Oranı (United States Participation Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
62.3%
62.3%
62.2%
Tem 2025
62.2%
62.4%
62.3%
Haz 2025
62.3%
62.5%
62.4%
May 2025
62.4%
62.6%
62.6%
Nis 2025
62.6%
62.8%
62.5%
Mar 2025
62.5%
62.1%
62.4%
Şub 2025
62.4%
62.6%
62.6%
Oca 2025
62.6%
62.6%
62.5%
Ara 2024
62.5%
62.6%
62.5%
Kas 2024
62.5%
62.6%
62.6%
Eki 2024
62.6%
62.7%
62.7%
Eyl 2024
62.7%
62.8%
62.7%
Ağu 2024
62.7%
62.7%
62.7%
Tem 2024
62.7%
62.5%
62.6%
Haz 2024
62.6%
62.6%
62.5%
May 2024
62.5%
62.8%
62.7%
Nis 2024
62.7%
62.7%
62.7%
Mar 2024
62.7%
62.5%
62.5%
Şub 2024
62.5%
62.7%
62.5%
Oca 2024
62.5%
62.7%
62.5%
Ara 2023
62.5%
62.7%
62.8%
Kas 2023
62.8%
62.7%
62.7%
Eki 2023
62.7%
62.8%
62.8%
Eyl 2023
62.8%
62.7%
62.8%
Ağu 2023
62.8%
62.6%
62.6%
Tem 2023
62.6%
62.6%
62.6%
Haz 2023
62.6%
62.6%
62.6%
May 2023
62.6%
62.5%
62.6%
Nis 2023
62.6%
62.5%
62.6%
Mar 2023
62.6%
62.4%
62.5%
Şub 2023
62.5%
62.3%
62.4%
Oca 2023
62.4%
62.2%
62.3%
Ara 2022
62.3%
62.1%
62.2%
Kas 2022
62.1%
62.2%
62.2%
Eki 2022
62.2%
62.3%
62.3%
Eyl 2022
62.3%
62.2%
62.4%
Ağu 2022
62.4%
62.1%
62.1%
Tem 2022
62.1%
62.2%
62.2%
Haz 2022
62.2%
62.2%
62.3%
May 2022
62.3%
62.3%
62.2%
Nis 2022
62.2%
62.3%
62.4%
Mar 2022
62.4%
62.2%
62.3%
Şub 2022
62.3%
62.0%
62.2%
Oca 2022
62.2%
61.8%
61.9%
Ara 2021
61.9%
61.7%
61.9%
Kas 2021
61.8%
61.6%
61.6%
Eki 2021
61.6%
61.6%
61.6%
Eyl 2021
61.6%
61.7%
61.7%
Ağu 2021
61.7%
61.6%
61.7%
Tem 2021
61.7%
61.6%
61.6%
