Japonya Tüketici Güven Endeksi, hanehalkının ekonomik faaliyete ilişkin görüşünü yansıtır. Endeks, 8.000'den fazla hanehalkının katıldığı anketin sonucuna göre hesaplanır ve şu konularda tüketici görüşlerini yansıtır: genel yaşam standartları, gelir seviyeleri, istihdam ve dayanıklı mal satın alma isteği.

Anket, tüketici algılarındaki, fiyat beklentilerindeki ve temel dayanıklı tüketim mallarının satın alınmasındaki/değiştirilmesindeki değişimlerin hızlı bir şekilde anlaşılmasını amaçlar ve böylece ekonomik eğilimlerin değerlendirilmesi adına temel bir araç olarak kabul edilir.

2000 yılından bu yana, Japonya'da sosyal eşitsizlik fark edilir hale geldi ve düşük ve yüksek gelir gruplarının tüketim faaliyetlerinde büyük farlılık vardır.

Tüketici güven endeksi, kural olarak, kişisel tüketim ve GSYİH ile ilişkilidir ve bunların öncü göstergesi olarak kabul edilir. Ancak Japonya'da ABD Tüketici Güven Endeksi, Japonya Tüketici Güven Endeksinden daha önemli kabul edilir.

Tüketici Güven Endeksi, Japonya ekonomisinin gelişiminin kısa vadeli görünümünü değerlendirmek için kullanılır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

