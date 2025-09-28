TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Japonya Tüketici Güven Endeksi (Japan Consumer Confidence Index)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
Tüketici
Düşük 34.9 33.2
33.7
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
34.6
34.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Japonya Tüketici Güven Endeksi, hanehalkının ekonomik faaliyete ilişkin görüşünü yansıtır. Endeks, 8.000'den fazla hanehalkının katıldığı anketin sonucuna göre hesaplanır ve şu konularda tüketici görüşlerini yansıtır: genel yaşam standartları, gelir seviyeleri, istihdam ve dayanıklı mal satın alma isteği.

Anket, tüketici algılarındaki, fiyat beklentilerindeki ve temel dayanıklı tüketim mallarının satın alınmasındaki/değiştirilmesindeki değişimlerin hızlı bir şekilde anlaşılmasını amaçlar ve böylece ekonomik eğilimlerin değerlendirilmesi adına temel bir araç olarak kabul edilir.

2000 yılından bu yana, Japonya'da sosyal eşitsizlik fark edilir hale geldi ve düşük ve yüksek gelir gruplarının tüketim faaliyetlerinde büyük farlılık vardır.

Tüketici güven endeksi, kural olarak, kişisel tüketim ve GSYİH ile ilişkilidir ve bunların öncü göstergesi olarak kabul edilir. Ancak Japonya'da ABD Tüketici Güven Endeksi, Japonya Tüketici Güven Endeksinden daha önemli kabul edilir.

Tüketici Güven Endeksi, Japonya ekonomisinin gelişiminin kısa vadeli görünümünü değerlendirmek için kullanılır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Tüketici Güven Endeksi (Japan Consumer Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
34.9
33.2
33.7
Tem 2025
33.7
33.3
34.5
Haz 2025
34.5
33.3
32.8
May 2025
32.8
30.3
31.2
Nis 2025
31.2
33.9
34.1
Mar 2025
34.1
34.7
35.0
Şub 2025
35.0
34.8
35.2
Oca 2025
35.2
35.8
36.2
Ara 2024
36.2
35.7
36.4
Kas 2024
36.4
36.0
36.2
Eki 2024
36.2
38.0
36.9
Eyl 2024
36.9
38.1
36.7
Ağu 2024
36.7
36.9
36.7
Tem 2024
36.7
35.3
36.4
Haz 2024
36.4
35.9
36.2
May 2024
36.2
38.0
38.3
Nis 2024
38.3
39.3
39.5
Mar 2024
39.5
38.1
39.1
Şub 2024
39.1
39.3
38.0
Oca 2024
38.0
37.4
37.2
Ara 2023
37.2
35.8
36.1
Kas 2023
36.1
35.4
35.7
Eki 2023
35.7
35.6
35.2
Eyl 2023
35.2
36.6
36.2
Ağu 2023
36.2
36.6
37.1
Tem 2023
37.1
36.0
36.2
Haz 2023
36.2
35.6
36.0
May 2023
36.0
34.6
35.4
Nis 2023
35.4
32.4
33.9
Mar 2023
33.9
30.9
31.1
Şub 2023
31.1
30.5
31.0
Oca 2023
31.0
29.3
30.3
Ara 2022
30.3
29.1
28.6
Kas 2022
28.6
30.2
29.9
Eki 2022
29.9
31.5
30.8
Eyl 2022
30.8
31.2
32.5
Ağu 2022
32.5
31.0
30.2
Tem 2022
30.2
33.0
32.1
Haz 2022
32.1
33.4
34.1
May 2022
34.1
33.9
33.0
Nis 2022
33.0
33.9
32.8
Mar 2022
32.8
35.9
35.3
Şub 2022
35.3
37.8
36.7
Oca 2022
36.7
39.1
39.1
Ara 2021
39.1
39.1
39.2
Kas 2021
39.2
38.4
39.2
Eki 2021
39.2
37.2
37.8
Eyl 2021
37.8
37.0
36.7
Ağu 2021
36.7
37.4
37.5
Tem 2021
37.5
35.7
37.4
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod