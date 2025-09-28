TakvimBölümler

S&P/Case-Shiller Amerika Birleşik Devletleri Konut Fiyat Endeksi (HPI) Bileşik-20 (Yıllık) (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
S&P Dow Jones Endeksleri (S&P Dow Jones Indices)
Konut
Orta 2.1% 2.4%
2.8%
Önceki
1.7%
2.1%
Önceki
S&P/Case-Shiller HPI Composite-20 y/y, bir önceki ayın aynı ayına göre, ABD genelinde 20 bölgede konut piyasası değerinde meydana gelen değişimleri yansıtır.

Hesaplama, Karl Case, Robert Shiller ve Allan Weiss tarafından sunulan ağırlıklı tekrarlanan satış yöntemini içerir. Yeni inşa edilen mülkler, satıştan önce fiyat değişimini tanımlamak imkansız olduğundan hesaplama dışı bırakılır.

Endeks, emlak piyasasının durumunu değerlendirmek için kullanılır. Endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

beklenti

"S&P/Case-Shiller Amerika Birleşik Devletleri Konut Fiyat Endeksi (HPI) Bileşik-20 (Yıllık) (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Haz 2025
2.1%
2.4%
2.8%
May 2025
2.8%
3.1%
3.4%
Nis 2025
3.4%
3.8%
4.1%
Mar 2025
4.1%
4.4%
4.5%
Şub 2025
4.5%
4.7%
4.7%
Oca 2025
4.7%
4.6%
4.5%
Ara 2024
4.5%
4.7%
4.3%
Kas 2024
4.3%
3.9%
4.2%
Eki 2024
4.2%
4.5%
4.6%
Eyl 2024
4.6%
4.7%
5.2%
Ağu 2024
5.2%
5.2%
5.9%
Tem 2024
5.9%
5.9%
6.5%
Haz 2024
6.5%
6.5%
6.8%
May 2024
6.8%
6.8%
7.2%
Nis 2024
7.2%
6.8%
7.4%
Mar 2024
7.4%
7.8%
7.3%
Şub 2024
7.3%
7.1%
6.6%
Oca 2024
6.6%
7.1%
6.1%
Ara 2023
6.1%
6.0%
5.4%
Kas 2023
5.4%
5.2%
4.9%
Eki 2023
4.9%
4.7%
3.9%
Eyl 2023
3.9%
3.0%
2.2%
Ağu 2023
2.2%
0.9%
0.1%
Tem 2023
0.1%
-0.4%
-1.2%
Haz 2023
-1.2%
-1.0%
-1.7%
May 2023
-1.7%
-1.8%
-1.7%
Nis 2023
-1.7%
-1.9%
-1.1%
Mar 2023
-1.1%
-0.4%
0.4%
Şub 2023
0.4%
1.8%
2.5%
Oca 2023
2.5%
3.9%
4.6%
Ara 2022
4.6%
6.1%
6.8%
Kas 2022
6.8%
7.9%
8.6%
Eki 2022
8.6%
9.7%
10.4%
Eyl 2022
10.4%
12.4%
13.1%
Ağu 2022
13.1%
15.4%
16.1%
Tem 2022
16.1%
17.9%
18.6%
Haz 2022
18.6%
19.8%
20.5%
May 2022
20.5%
20.5%
21.2%
Nis 2022
21.2%
21.9%
21.2%
Mar 2022
21.2%
20.8%
20.2%
Şub 2022
20.2%
19.2%
19.1%
Oca 2022
19.1%
19.2%
18.6%
Ara 2021
18.6%
18.4%
18.3%
Kas 2021
18.3%
17.8%
18.4%
Eki 2021
18.4%
18.8%
19.1%
Eyl 2021
19.1%
19.1%
19.7%
Ağu 2021
19.7%
19.6%
19.9%
Tem 2021
19.9%
19.6%
19.1%
Haz 2021
19.1%
17.5%
17.0%
May 2021
17.0%
15.4%
14.9%
