BoJ Para Politikası Açıklaması, BoJ'un faiz oranları ve çeşitli para politikası tedbirleri konusundaki kararını tanımlayan ve bu kararı etkileyen ekonomik koşulları belirten resmi bir açıklamadır. Rapor, Japonya Merkez Bankası toplantılarının ardından yılda sekiz kez yayınlanır, analistler, raporu para politikasında gerçekleşebilecek gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek için kullanılır.

Açıklama, yakın gelecekte para politikasını sıkılaştırmaya yönelik ipuçları içerip içermediğine bağlı olarak JPY fiyatlarını etkileyebilir.

Para Politikası Açıklaması, BoJ'un varlık alımına ilişkin kararlarının sonuçlarını ve ilgili kararların alınmasında etkili olan ekonomik koşullara ilişkin yorumları içerir. Japonya Merkez Bankası, para politikası kararlarına ilişkin toplantının içeriğini onaylandıktan üç iş günü sonra yayınlar. Maliye bakanının ve Ekonomi ve Maliye Politikasından sorumlu Bakanın (veya bu gibi bir Bakan yoksa Başbakanın) oy kullanma hakkı yoktur, ancak gerektiğinde toplantılara katılabilirler ve görüşlerini ifade edebilirler.