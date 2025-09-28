Büyük Perakendeci Satışları (Yıllık), söz konusu aydaki Japonya'daki büyük mağazalar, süpermarketler ve hipermarketlerde satılan malların toplam değerinin geçen yılın aynı ayına göre değişimini gösterir.

Endeks, tüketim seviyesini ve tüketici güvenini yansıtır. Ülkedeki tüketici harcamaları, enflasyon ve ekonomik kalkınma düzeyini değerlendirmek için kullanılır. Endekste artış Japonya yeni fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Büyük Perakendeci Satışları, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanır ve büyük mağazalar, perakende zincirleri ve süpermarketlerde satılan malların toplam değerini yansıtır. Endeks, kişisel tüketimin önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda tüketici güveni düzeyi ile de ilişkilidir ve Japonya ekonomisinin büyüme oranının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Son yıllarda, Japonya'daki perakende satışların durumu, denizaşırı online alışverişlerle karmaşık hale geldi. 2010 yılında akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlamasıyla, başlangıçta bilgi teknolojileri ile çalışma becerisine sahip olmayan kitleler, online perakendecilerden de mal satın almaya başladılar. Online alışverişin bu şekilde yaygınlaşması, Japon perakendeciler üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Son değerler: