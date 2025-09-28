Ekonomik Takvim
Japonya Büyük Perakendecilerin Satışları (Yıllık) (Japan Large Retailer's Sales y/y)
|Orta
|0.4%
|0.7%
|
-0.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.4%
|
0.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Büyük Perakendeci Satışları (Yıllık), söz konusu aydaki Japonya'daki büyük mağazalar, süpermarketler ve hipermarketlerde satılan malların toplam değerinin geçen yılın aynı ayına göre değişimini gösterir.
Endeks, tüketim seviyesini ve tüketici güvenini yansıtır. Ülkedeki tüketici harcamaları, enflasyon ve ekonomik kalkınma düzeyini değerlendirmek için kullanılır. Endekste artış Japonya yeni fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Büyük Perakendeci Satışları, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanır ve büyük mağazalar, perakende zincirleri ve süpermarketlerde satılan malların toplam değerini yansıtır. Endeks, kişisel tüketimin önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda tüketici güveni düzeyi ile de ilişkilidir ve Japonya ekonomisinin büyüme oranının bir göstergesi olarak kabul edilir.
Son yıllarda, Japonya'daki perakende satışların durumu, denizaşırı online alışverişlerle karmaşık hale geldi. 2010 yılında akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlamasıyla, başlangıçta bilgi teknolojileri ile çalışma becerisine sahip olmayan kitleler, online perakendecilerden de mal satın almaya başladılar. Online alışverişin bu şekilde yaygınlaşması, Japon perakendeciler üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Büyük Perakendecilerin Satışları (Yıllık) (Japan Large Retailer's Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın