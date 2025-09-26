Ekonomik Takvim
Ekonomik Takvim ve İsviçre'nin göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.1%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|2.9%
|Ağu 2025
|2.9%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|SNB Faiz Oranı Kararı
|N/D
|0.00%
|Ticaret Dengesi
|₣4.009 B
|Ağu 2025
|₣4.620 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -23.0 K, Önceki: -26.0 K
2025.09.30 07:00, CHF, KOF Ekonomik Barometre, Beklenti: 97.9, Önceki: 97.4
2025.10.01 06:30, CHF, Perakende Satışlar (Yıllık)
2025.10.01 07:30, CHF, procure.ch İmalat PMI, Beklenti: 45.7, Önceki: 49.0
2025.10.01 13:00, CHF, SNB Üç Aylık Bülteni
2025.10.02 06:30, CHF, TÜFE (Aylık)
2025.10.02 06:30, CHF, TÜFE (Yıllık)
2025.10.03 19:30, CHF, CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -23.0 K
2025.10.06 05:45, CHF, İşsizlik Oranı, Beklenti: 2.9%, Önceki: 2.9%
2025.10.06 05:45, CHF, İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.8%
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|-23.0 K
|23 Eyl 2025
|-26.0 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|1.2%
|2 Q 2025
|1.8%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.1%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İstihdam Seviyesi
|N/D
|2 Q 2025
|5.512 M
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|2.9%
|Ağu 2025
|2.9%
|Aylık
|İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|2.8%
|Ağu 2025
|2.7%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Döviz Rezervi
|₣715.124 B
|Ağu 2025
|₣716.481 B
|Aylık
|SNB Faiz Oranı Kararı
|N/D
|0.00%
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ticaret Dengesi
|₣4.009 B
|Ağu 2025
|₣4.620 B
|Aylık
|İhracat
|₣18.930 B
|Ağu 2025
|₣23.220 B
|Aylık
|İthalat
|₣14.921 B
|Ağu 2025
|₣18.600 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Credit Suisse Ekonomik Öngörüler
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|KOF Ekonomik Barometre
|97.4
|Ağu 2025
|101.3
|Aylık
|Sanayi Siparişleri (Yıllık)
|11.4%
|1 Q 2018
|11.2%
|Çeyreklik
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|N/D
|2 Q 2025
|8.5%
|Çeyreklik
|procure.ch İmalat PMI
|49.0
|Ağu 2025
|48.8
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|N/D
|Tem 2025
|Aylık
|Tüketici Ortamı
|-33
|3 Q 2025
|-42
|Çeyreklik