TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Ekonomik Takvim ve İsviçre'nin göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.1% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 2.9% Ağu 2025 2.9% Aylık
TÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 Aylık
SNB Faiz Oranı Kararı N/D 0.00%
Ticaret Dengesi ₣​4.009 B Ağu 2025 ₣​4.620 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -23.0 K, Önceki: -26.0 K
2025.09.30 07:00, CHF, KOF Ekonomik Barometre, Beklenti: 97.9, Önceki: 97.4
2025.10.01 06:30, CHF, Perakende Satışlar (Yıllık)
2025.10.01 07:30, CHF, procure.ch İmalat PMI, Beklenti: 45.7, Önceki: 49.0
2025.10.01 13:00, CHF, SNB Üç Aylık Bülteni
2025.10.02 06:30, CHF, TÜFE (Aylık)
2025.10.02 06:30, CHF, TÜFE (Yıllık)
2025.10.03 19:30, CHF, CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -23.0 K
2025.10.06 05:45, CHF, İşsizlik Oranı, Beklenti: 2.9%, Önceki: 2.9%
2025.10.06 05:45, CHF, İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.8%

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -23.0 K 23 Eyl 2025 -26.0 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 1.2% 2 Q 2025 1.8% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.1% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İstihdam Seviyesi N/D 2 Q 2025 5.512 M Çeyreklik
İşsizlik Oranı 2.9% Ağu 2025 2.9% Aylık
İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) 2.8% Ağu 2025 2.7% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 Aylık
TÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 Aylık
ÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 Aylık
ÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Döviz Rezervi ₣​715.124 B Ağu 2025 ₣​716.481 B Aylık
SNB Faiz Oranı Kararı N/D 0.00%
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ticaret Dengesi ₣​4.009 B Ağu 2025 ₣​4.620 B Aylık
İhracat ₣​18.930 B Ağu 2025 ₣​23.220 B Aylık
İthalat ₣​14.921 B Ağu 2025 ₣​18.600 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Credit Suisse Ekonomik Öngörüler N/D Eyl 2025 Aylık
KOF Ekonomik Barometre 97.4 Ağu 2025 101.3 Aylık
Sanayi Siparişleri (Yıllık) 11.4% 1 Q 2018 11.2% Çeyreklik
Sanayi Üretimi (Yıllık) N/D 2 Q 2025 8.5% Çeyreklik
procure.ch İmalat PMI 49.0 Ağu 2025 48.8 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Yıllık) N/D Tem 2025 Aylık
Tüketici Ortamı -33 3 Q 2025 -42 Çeyreklik