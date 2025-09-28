TakvimBölümler

İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik Enstitüsü (National Institute of Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -0.2% -0.2%
-0.2%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.2%
-0.2%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki İtalya'da nihai hanehalkı tüketimine yönelik mal ve hizmetlerden oluşan tüketici sepetinin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Harmonize TÜFE verileri, tüm Avrupa ekonomileri için belirlenen genel kurallara uygun olarak İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü ISTAT tarafından toplanır.

Endeks, her bir ülkenin bireysel özelliklerine göre oluşturulan mal ve hizmet sepeti ve bu sepeti oluşturan mal ve hizmetlerin ağırlıklandırılmasında ortak olan kurallar dikkate alınarak hesaplanır. Piyangolar ("lotti") ve tahmine dayalı yarışmalar endeks hesaplamasının dışında tutulur. Bu endeks, AB üye ülkelerindeki enflasyonların karşılaştırmasına olanak tanır ve ayrıca Avrupa Merkez Bankasının para politikasını belirlemede kullandığı kilit bir göstergedir.

İtalya'da, harmonize TÜFE'den farklı olarak, NIC ve FOI olmak üzere iki tüketici fiyat endeksi (endeks hesaplanmasında kullanılan fiyat türü farklıdır) daha vardır. Bu nedenle, Harmonize TÜFE, tüketiciler tarafından fiilen ödenen fiyatları (indirimlerin ve promosyonların dikkate alındığı fiyatlar) yansıtırken, NIC (ülke çapında tüketici fiyat endeksi)ve FOI (işçi ve çalışanların ailelerine ilişkin ulusal tüketici fiyat endeksi) her zaman tam satış fiyatlarını dikkate alır.

Endeksi hesaplamak adına İstatistik Enstitüsü, tüketicilerin alışveriş yapmak için ziyaret ettiği satış noktalarından fiyat verilerini toplar.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
Ağu 2025 başlangıç
-0.2%
-0.6%
-1.0%
Tem 2025
-1.0%
-1.0%
-1.0%
Tem 2025 başlangıç
-1.0%
-0.1%
0.2%
Haz 2025
0.2%
0.2%
0.2%
Haz 2025 başlangıç
0.2%
-0.1%
-0.1%
May 2025
-0.1%
0.1%
0.1%
May 2025 başlangıç
0.1%
0.1%
0.4%
Nis 2025
0.4%
0.5%
0.5%
Nis 2025 başlangıç
0.5%
1.2%
1.6%
Mar 2025
1.6%
1.6%
1.6%
Mar 2025 başlangıç
1.6%
0.3%
0.1%
Şub 2025
0.1%
0.1%
0.1%
Şub 2025 başlangıç
0.1%
-0.7%
-0.8%
Oca 2025
-0.8%
-0.7%
-0.7%
Oca 2025 başlangıç
-0.7%
-0.1%
0.1%
Ara 2024
0.1%
0.1%
0.1%
Ara 2024 başlangıç
0.1%
0.0%
-0.1%
Kas 2024
-0.1%
0.0%
0.0%
Kas 2024 başlangıç
0.0%
0.1%
0.3%
Eki 2024
0.3%
0.3%
0.3%
Eki 2024 başlangıç
0.3%
0.7%
1.2%
Eyl 2024
1.2%
1.2%
1.2%
Eyl 2024 başlangıç
1.2%
0.1%
-0.2%
Ağu 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
Ağu 2024 başlangıç
-0.1%
-0.4%
-0.9%
Tem 2024
-0.9%
-0.8%
-0.8%
Tem 2024 başlangıç
-0.8%
-0.6%
0.2%
Haz 2024
0.2%
0.2%
0.2%
Haz 2024 başlangıç
0.2%
0.2%
0.2%
May 2024
0.2%
0.2%
0.2%
May 2024 başlangıç
0.2%
0.9%
0.5%
Nis 2024
0.5%
0.6%
0.6%
Nis 2024 başlangıç
0.6%
0.4%
1.2%
Mar 2024
1.2%
1.2%
1.2%
Mar 2024 başlangıç
1.2%
0.9%
0.0%
Şub 2024
0.0%
0.1%
0.1%
Şub 2024 başlangıç
0.1%
-0.1%
-1.1%
Oca 2024
-1.1%
-1.1%
-1.1%
Oca 2024 başlangıç
-1.1%
-0.5%
0.2%
Ara 2023
0.2%
0.2%
0.2%
Ara 2023 başlangıç
0.2%
-0.6%
Kas 2023
-0.6%
-0.4%
-0.4%
Kas 2023 başlangıç
-0.4%
0.1%
0.1%
Eki 2023
0.1%
0.2%
0.2%
Eki 2023 başlangıç
0.2%
1.3%
1.7%
Eyl 2023
1.7%
1.7%
1.7%
Eyl 2023 başlangıç
1.7%
0.8%
0.2%
Ağu 2023
0.2%
0.2%
0.2%
Ağu 2023 başlangıç
0.2%
-0.8%
-1.6%
123456
